Weil Discord die Spieler enttäuscht, überrennen die TeamSpeak so sehr, dass neue Server nötig sind

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 1 Kommentar Lesezeichen
Weil Discord die Spieler enttäuscht, überrennen die TeamSpeak so sehr, dass neue Server nötig sind

Nach einer Ankündigung zur Altersverifizierung bei Discord rennen die Nutzer ausgerechnet dem Erzfeind TeamSpeak die Server ein.

Warum kehren die Nutzer Discord den Rücken? Vor einigen Tagen haben die Entwickler von Discord auf X.com verkündet, dass es in Zukunft zu Altersverifizierungen auf Discord kommen kann. Eine Horrorvorstellung für viele Nutzer, die vieles lieber tun, als ihren Ausweis irgendwo hochzuladen.

Schnell erinnerten sich die Nutzer auch an vergangene Cyberpannen, die, wie Kotaku berichtet, zum Verlust von Daten geführt haben, und eine Anti-Discord-Bewegung mobilisierte sich. Da half es auch kaum, dass die Entwickler mit einem FAQ-Post auf X.com versuchten, alle zu beruhigen.

So soll es nur in Einzelfällen nötig sein, sich zu verifizieren, und sensible Daten wie Ausweise sollten gar nicht gespeichert werden. Den Nutzern war das jedoch egal und die Auswirkungen zeigen sich jetzt auf TeamSpeak.

Ärgert ihr euch über die derzeitigen Preise für Arbeitsspeicher? Hier erfahrt ihr, wieso gerade alles teuer ist:

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Weil Discord die Spieler enttäuscht, überrennen die TeamSpeak so sehr, dass neue Server nötig sind Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch viele arbeiten ohnehin schon viel zu viel Twitch-Streamerin nutzt Technik aus der Medizin, um ihr Gleichgewicht zu „hacken“, macht Rennspiele realistischer

TeamSpeak lacht

Wie läuft es bei TeamSpeak? Eigentlich wollte Discord Skype und TeamSpeak beerben. Die Kombination aus Sprach-, Video- und Text-Chat für eigene Communitys entwickelte sich in den letzten 10 Jahren klar zum Marktführer. Entsprechend schlecht ging es auch TeamSpeak, das von seiner einstigen Spitzenposition verdrängt an einem neuen, besseren TeamSpeak arbeitete.

Doch jetzt wendet sich das Blatt, denn durch den Ärger um Discord überrennen gerade die Nutzer die Server von TeamSpeak. So schreibt das Unternehmen am 14. Februar 2026 auf X.com: „Aufgrund des unglaublichen Anstiegs neuer Nutzer, die sich bei TeamSpeak anmelden und Communitys beitreten, ist die derzeitige Hosting-Kapazität in vielen Regionen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ausgeschöpft. Wir arbeiten daran, die Verfügbarkeit auf weitere Regionen auszuweiten.“

Doch auch nach dem Wochenende ging es so weiter. So folgte am 16. Februar 2026 ein weiterer Post auf X.com: „Zwei neue Regionen stehen nun für die Erstellung von Communitys zur Verfügung: Frankfurt 3 und Toronto 1 […] wir werden die Nutzung in den Regionen weiterhin beobachten und die Kapazität bei steigender Nachfrage erweitern.“

Mehr zum Thema
Crimson Desert verspricht: Kein Cash-Shop, keine Mikrotransaktionen
von Karsten Scholz
Ein Hersteller hat die Lösung für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten
von Claudio Niggenkemper
Ein wichtiger Lord Kommandant lebte bereits in A Knight of the Seven Kingdoms, plagt 120 Jahre später einen wichtigen Charakter
von Niko Hernes

Trotz der Bemühungen um Schadensbegrenzung bei Discord steigen weiterhin viele Nutzer zu TeamSpeak um. Während die meisten Nutzer in den letzten Jahren bei Discord waren, war das Unternehmen jedoch nicht untätig und hat die Software weiterentwickelt. Heute ist sie Discord gar nicht mal so unähnlich. Wenn ihr statt TeamSpeak woandershin zurückkehren wollt, findet ihr hier weitere Alternativen: Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt

Quelle(n): kotaku.com, Foto von Sound On via Pexels
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
2
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Crimson Desert Mikrotransaktionen

Crimson Desert verspricht: Kein Cash-Shop, keine Mikrotransaktionen

Ein Hersteller hat die Lösung für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten

JenNyan hat erstmal genug von WoW.

Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück: „Jeder darf enttäuscht sein“

Aurore Jackie und Takemura mit Flaggen

Eine Mod lässt NPCs in Cyberpunk 2077 für mehr Immersion in ihrer Muttersprache reden, Community meint: bewirkt das Gegenteil

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Gummipuppe
#1254703

Wenn sie eine App und Integration für die App PS5 anbieten, denke ich darüber nach, doch aktuell leibe ich bei Discord und warte ab, was wirklich von den „Androhungen“ umgesetzt wird.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx