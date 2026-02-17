Weil Discord die Spieler enttäuscht, überrennen die TeamSpeak so sehr, dass neue Server nötig sind

Nach einer Ankündigung zur Altersverifizierung bei Discord rennen die Nutzer ausgerechnet dem Erzfeind TeamSpeak die Server ein.

Warum kehren die Nutzer Discord den Rücken? Vor einigen Tagen haben die Entwickler von Discord auf X.com verkündet, dass es in Zukunft zu Altersverifizierungen auf Discord kommen kann. Eine Horrorvorstellung für viele Nutzer, die vieles lieber tun, als ihren Ausweis irgendwo hochzuladen.

Schnell erinnerten sich die Nutzer auch an vergangene Cyberpannen, die, wie Kotaku berichtet, zum Verlust von Daten geführt haben, und eine Anti-Discord-Bewegung mobilisierte sich. Da half es auch kaum, dass die Entwickler mit einem FAQ-Post auf X.com versuchten, alle zu beruhigen.

So soll es nur in Einzelfällen nötig sein, sich zu verifizieren, und sensible Daten wie Ausweise sollten gar nicht gespeichert werden. Den Nutzern war das jedoch egal und die Auswirkungen zeigen sich jetzt auf TeamSpeak.

TeamSpeak lacht

Wie läuft es bei TeamSpeak? Eigentlich wollte Discord Skype und TeamSpeak beerben. Die Kombination aus Sprach-, Video- und Text-Chat für eigene Communitys entwickelte sich in den letzten 10 Jahren klar zum Marktführer. Entsprechend schlecht ging es auch TeamSpeak, das von seiner einstigen Spitzenposition verdrängt an einem neuen, besseren TeamSpeak arbeitete.

Doch jetzt wendet sich das Blatt, denn durch den Ärger um Discord überrennen gerade die Nutzer die Server von TeamSpeak. So schreibt das Unternehmen am 14. Februar 2026 auf X.com: „Aufgrund des unglaublichen Anstiegs neuer Nutzer, die sich bei TeamSpeak anmelden und Communitys beitreten, ist die derzeitige Hosting-Kapazität in vielen Regionen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ausgeschöpft. Wir arbeiten daran, die Verfügbarkeit auf weitere Regionen auszuweiten.“

Doch auch nach dem Wochenende ging es so weiter. So folgte am 16. Februar 2026 ein weiterer Post auf X.com: „Zwei neue Regionen stehen nun für die Erstellung von Communitys zur Verfügung: Frankfurt 3 und Toronto 1 […] wir werden die Nutzung in den Regionen weiterhin beobachten und die Kapazität bei steigender Nachfrage erweitern.“

Trotz der Bemühungen um Schadensbegrenzung bei Discord steigen weiterhin viele Nutzer zu TeamSpeak um. Während die meisten Nutzer in den letzten Jahren bei Discord waren, war das Unternehmen jedoch nicht untätig und hat die Software weiterentwickelt. Heute ist sie Discord gar nicht mal so unähnlich. Wenn ihr statt TeamSpeak woandershin zurückkehren wollt, findet ihr hier weitere Alternativen: Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt