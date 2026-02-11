Die 8 besten Alternativen zu Discord, wenn ihr wechseln möchtet

Ihr wollt von Discord weg und sucht eine bessere Alternative? MeinMMO stellt euch die besten Alternativen für Discord vor, wenn ihr wechseln wollt. Der Vorteil: Viele Alternativen lassen sich auch selbst hosten, wenn euch Datenschutz wichtig ist.

Discord hat mit der Entscheidung, ab März 2026 auf einen Alters-Check einzuführen, für wenig Begeisterung unter den Nutzern gesorgt (via TheVerge.com). MeinMMO stellt euch deswegen Alternativen zu Discord vor, die sich ebenfalls als Chat- oder Kommunikationssoftware für euren Gaming-Alltag eignen.

Revolt / Stoat

Download: Offizielle Webseite und Github

Revolt (oder mittlerweile Stoat seit 2025) ist die Alternative, wenn ihr eine Software sucht, die wie Discord aussieht und wie Discord funktioniert. Denn die Funktionen und selbst die Benutzeroberfläche ähneln sich stark.

Revolt/Stoat ist eine vollständig quelloffene, selbst hostbare Chat-Plattform mit Web-, Desktop- und Mobil-Clients. Der Vorteil: Die Alternative kopiert das Aussehen und die Funktionalität von Discord so gut, dass der Wechsel fast mühelos ist.

Wollt ihr beim Wechsel auf keine Funktion verzichten und fühlt euch von Nitro-Werbung genervt, dann ist Revolt/Stoat vermutlich die Alternative, die Discord am nächsten kommt.

Was kostet Revolt/Stoat? Ihr könnt die App sowohl über offizielle Server nutzen als auch privat einen Server hosten. Die Kosten variieren je nachdem, wie viel Platz und wie viele Nutzer ihr unterstützen möchtet. In der Regel liegen die Kosten zwischen 3 und 10 Euro für einen Server.

Mumble

Download: Offizielle Webseite und Github

Mumble sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich hübsch aus, hinter der Oberfläche steckt jedoch eine mächtige Software, die mit niedriger Latenzzeit und hoher Tonqualität punkten kann.

Die Software ist quelloffen und setzt außerdem auf einen vollständig verschlüsselten Datenverkehr. Ähnlich wie Discord könnt ihr Mumble auf fast jedem Endgerät installieren: Von Windows über Linux bis hin zu eurem Android-Handy.

Was kostet Mumble? Mumble könnt ihr entweder über vorhandene Server nutzen oder direkt selbst einen Server hosten. Je nach Nutzerzahl müsst ihr dann mit bestimmten Kosten für das Hosting rechnen. Mumble selbst ist kostenfrei.

TeamSpeak

Download: Offizielle Webseite

Ja, TeamSpeak gibt es immer noch und hat seit Sommer 2024 seine 5. Version in die offene Beta entlassen. Damit sieht die Software jetzt endlich modern und übersichtlich aus, kann aber immer noch nicht ganz mit Discord mithalten. TeamSpeak bietet eine sehr gute Sprachqualität und niedrige Latenz.

TeamSpeak bietet sowohl allgemeine, offene Kanäle als auch die Möglichkeit von privaten Servern an. Der Schwerpunkt von TeamSpeak liegt aber auf eigenen Servern und weniger auf einer zentralen Infrastruktur wie bei Discord.

Was kostet TeamSpeak? Der Client für TeamSpeak ist erst einmal kostenlos und ihr könnt öffentliche Server ohne Kosten verwenden.

Das Hosten von eigenen Servern ist ebenfalls möglich, ist aber mit Kosten verbunden. Die Kosten variieren je nach Nutzerzahl: Für maximal 10 Personen zahlt ihr rund 3 Euro, für 25 Personen werden etwa 7 Euro pro Monat fällig. Für zusätzliche Funktionen wie einen integrierten Datentransfer zahlt ihr zusätzlich.

Nextcloud Talk

Download: Offizielle Webseite

Nextcloud ist eigentlich eine Software zum Speichern und Teilen von Daten auf einem Server. Daneben bietet Nexcloud aber auch Funktionen wie Video- und Textchats an. Zusätzlich gibt es noch weitere Funktionen wie Whiteboard-Integration oder integrierte Chaträume für größere Gruppen.

Der Schwerpunkt der Software liegt aber klar am Teilen von großen Dateien. Dazu gehört auch die Integration des eigenen FTP-Laufwerks oder eures Dropbox-Kontos.

Was kostet Nextcloud Text? Nextcloud könnt ihr sowohl selbst auf einem eigenen Server hosten oder euch einen Server mieten. Die Kosten variieren je nach Datenmenge und Erreichbarkeit.

Matrix

Download: Offizielle Webseite und Github

Matrix ist erst einmal ein offener Standard zum Aufbau eines Kommunikationsnetzes. Das Besondere an Matrix ist, dass es sich um ein dezentrales Protokoll handel: Es gibt tausende verschiedene Server, die miteinander kommunizieren.

Ihr selbst installiert euch einen Client, um auf die öffentlichen Server zuzugreifen. Wollt ihr eure Daten selbst steuern, dann könnt ihr Matrix auf einem eigenen Server hosten: die gängigste Option dafür heißt Synapse, es gibt aber auch Alternativen wie Dendrite oder Conduit. Matrix ist obendrein quelloffen.

Was kostet Matrix? Matrix ist grundsätzlich kostenlos, wollt ihr aber einen privaten Server haben, müsst ihr diesen selbst hosten und zahlen. Die Kosten liegen je nach Anbieter und Umfang zwischen 3 und 5 Euro im Monat.

Steam Chat

Download: In Steam fest integriert

Der Steam Cheat ist fest als Tool in die Plattform Steam integriert. Mittlerweile könnt ihr Gruppen- und Sprachchat bilden. Die Chat-Funktionen für Steam-Nutzer umfassen Video, Audio und Text. Über die mobile Messenger-App könnt ihr auch unterwegs die Chat(s) nutzen.

Von Nachteil ist die teilweise durchwachsene Sprachqualität und fehlende Geräuschfilter vom Chat aus. Nutzt ihr Steam Chat in einer lauten Umgebung, hören eure Zuhörer den Lärm ziemlich deutlich.

Was kostet Steam Chat? Der Steam Chat und große Community-Gruppen sind fest in Steam integriert und kosten euch keine zusätzlichen Gebühren.

Telegram

Download: Offizielle Webseite, AppStore (Apple) und PlayStore (Google)

Telegram ist ein Messenger-Dienst, den ihr sowohl privat als auch für Gruppenchats verwenden könnt. Die Funktionen sind bei weitem nicht so umfangreich wie von Discord, Mumble und anderen Plattformen. Dafür könnt ihr große Gruppen erstellen und auf Funktionen wie Bots oder Sticker zugreifen.

Eine Handy-Nummer ist jedoch für die Registrierung bei Telegram Pflicht. Einen weiteren Punkt, den ihr bedenken solltet: Telegram setzt zwar auf End-to-End-Verschlüsselung für bestimmte Chats, dennoch ist die Datensicherheit bis heute nicht zweifelsfrei geklärt.

Was kostet Telegram? Telegram ist grundsätzlich kostenlos, über das Premium-Abo könnt ihr zusätzliche Funktionen wie unbegrenzten Cloud-Speicher oder mehr Chats freischalten. Die Kosten starten bei 5,49 Euro im Monat oder 3,33 Euro bei Jahresabrechnung.

Signal

Download: Offizielle Webseite, AppStore (Apple) und PlayStore (Google)

Signal ist ähnlich wie Telegram erst einmal eine Messenger-App mit zusätzlichen Funktionen. Die App/Software ermöglicht das verschlüsselte Senden von Textnachrichten, Dokumenten, Fotos und Kontaktinformation in Einzel- oder Gruppenchats, sowie Gruppentelefonate mit zuschaltbarer Videofunktion mit bis zu 40 Teilnehmern

Signal wird vor allem für seinen hohen Datenschutz gelobt und wird regelmäßig von Sicherheitsexperten empfohlen. Wer Signal verwenden will, braucht jedoch zwangsläufig eine Handy-Nummer für die Registrierung.

Was kostet Signal? Hinter Signal steht die US-amerikanische Signal-Stiftung. Signal selbst ist kostenlos, finanziert sich über Spenden. Diese könnt ihr monatlich oder jährlich zahlen. Das ist jedoch rein optional, zusätzliche Funktionen schaltet ihr damit nicht frei.

