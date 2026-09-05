In GTA 6 gibt es quasi einen Pokédex, ist perfekt für Sammler, die eine Pause vom kriminellen Leben wollen

GTA 6 hat mehr zu bieten als sein schickes Vice City, Strände voller NPCs und türkisblaues Meer: In Leonida leben auch viele NPCs, die nicht menschlich sind. Und nun wissen wir mehr über sie.

Was ist mit Pokédex gemeint? In GTA 6 soll es aufgrund all der vielen Tiere ein Bestiarium geben, das Content-Creator elrubius, der bei Rockstar North zu Gast war, wie eine Art Pokédex beschreibt.

Im tieferen Einblick konnte man bereits erkennen, dass man Tiere „studieren“ oder beobachten konnte. Nun wissen wir durch den Bericht des spanischen YouTubers (via @videotech auf X), dass Tiere auf diese Weise in einer Sammlung registriert werden.

Wie breit die Tierwelt aufgestellt ist, wissen wir noch nicht, allerdings zeigen Trailer und Screenshots verschiedene Lebewesen wie Hirsche, Hasen, Pumas, Alligatoren, Krokodile, Schildkröten, Leguane, Hunde und mehr.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Nicht nur menschliche NPCs erhalten Entwicklerliebe

Was kann uns der Content Creator außerdem über Tiere im Spiel verraten? Laut elrubius widmete sich das Team auch besonders den Begegnungen mit Hunden und ihren Haltern. Dass man Hunde bereits streicheln und beobachten kann, konnte man schon in dem tieferen Einblick auf Netflix und YouTube sehen, doch auch außerhalb von geskripteten Szenen könnte man Hunden in der Open World begegnen.

Auch wenn man Hunde theoretisch streicheln könnte, liefe das – wie mittlerweile vieles in GTA 6 – nicht ohne Konsequenzen ab.

Im Einblick vob GTA 6 sieht man: Man kann diesen Hund zurechtweisen, streicheln, oder beobachten (Bildquelle: YouTube)

Ja, manche Hunde und Halter seien freundlich und ließen sich ansprechen und streicheln … (also, den Hund).

Aber Hunde könnten sich auch zurückziehen, bellen und, wie auch ihre Herrchen oder Frauchen, feindselig reagieren. Auf der sicheren Seite sei man dann eher, wenn man die NPCs vorher fragt, ob alle Beteiligten mit einer Streicheleinheit einverstanden seien.

Welches weitere Detail hebt der YouTuber hervor? elrubius berichtet, dass die Physik der Hundeleine recht beeindruckend gewesen sei. Man könne nicht einfach durch sie hindurchlaufen. Im Fall von elrubios Gameplayzeit sei Jason in die Leine gelaufen und diese habe sich beim Streicheln des Hundes um seinen Arm gelegt.

Wie findet ihr diese Art „Pokédex“ in GTA 6? Werdet ihr viel Zeit mit den Tieren im Spiel verbringen? Oder freut ihr euch eher auf Autos, Waffen und Party? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! elrubius Einblicke offenbarten außerdem: Auch wenn es auf Netflix nicht so aussah: GTA 6 verdient sich sein „ab 18“ wohl in gleich mehrfacher Hinsicht