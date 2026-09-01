GTA 6 bietet zwei Charaktere, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt, doch Rockstar sagt nun: Das geht nicht immer

Auch in GTA 6 müsst ihr euch nicht auf einen Charakter beschränken und könnt zwischen den beiden Protagonisten hin und her wechseln. Doch hier will euch Rockstar im Spiel voller Freiheiten trotzdem bewusst einschränken, aber nicht grundlos.

Wie wird man beim Wechseln der Charaktere eingeschränkt? Rob Nelson, Co-Studio-Chef von Rockstar North und Head of Development, erklärt in einem Interview mit dem Magazin Famitsu (übersetzt von GameRadar+), dass man in GTA 6 wie auch beim Vorgänger zwischen den Charakteren wechseln kann.

Allerdings gibt es Momente, in denen diese Freiheit der Wahl genommen wird und man bewusst als Lucia oder Jason spielen soll. Das soll jedoch kein unnötiges Verbot sein, sondern Spielern ein besseres Erlebnis bieten.

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Rockstar will eine natürlichere Story erzählen

Wieso schränkt Rockstar das Wechseln der Charaktere ein? In dem Interview erklärt Nelson, dass der Wechsel zwischen Lucia und Jason durch den Verlauf der Geschichte eingeschränkt wird. Es wird Momente geben, in denen man aus bestimmten Gründen nicht wechseln kann, und Missionen, in denen es Spielern komplett freisteht zu wählen.

Das liegt daran, dass man manche Missionen aus der Perspektive eines bestimmten Charakters erleben soll.

Dafür nennt er auch ein Beispiel:

Es gibt eine Mission, die in einem Hochhauskomplex stattfindet, in der man früher frei zwischen den Charakteren wechseln konnte. Wir hielten es jedoch für natürlicher, dass Jason als ehemaliger Soldat die Kontrolle übernimmt, und haben uns daher entschieden, den Charakter festzulegen. Da die Mission früh im Spiel stattfindet, hielten wir es für unnatürlich, dass Lucia die Führung übernimmt und Anweisungen gibt, während die beiden sich durch das Gebiet bewegen.

Auch im knapp 27-minütigen Einblick auf Netflix und YouTube ist eine Mission aus GTA 6 zu sehen, in der der Wechsel nicht verboten, sondern vorweggenommen wird. Während sich Lucia und Jason mit Raul auf dem Rücksitz auf der Flucht vor der Polizei befinden, kann man zuerst als Jason auf die Verfolger schießen, bevor eine Cutscene beginnt. Nach der Szene kommt der typische „Switch-Sound“ und Effekt, den man auch aus GTA 5 kennt, und man sitzt nun als Lucia am Steuer, um den Wagen zu fahren.

Nelson sagt, dass manche Missionen extra dafür ausgelegt seien, andere aber komplett von den Spielern bestimmt werden können.

Wie findet ihr diesen Ansatz? Findet ihr es blöd, dass ihr nicht absolut jederzeit wechseln könnt? Oder findet ihr es richtig, dass Rockstar hier die Story in den Vordergrund stellt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Vielleicht ist es auch entspannender, wenn einem die Entscheidung zwischen den Charakteren genommen wird, denn in GTA 6 spielen diese eine viel relevantere Rolle, als man von einem GTA-Titel erwarten mag: Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe