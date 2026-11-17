Robert Downey Jr. kennen die meisten als Tony Stark aka Iron Man in den MCU-Filmen. Mit Avengers Doomsday kehrt er als Doctor Doom zurück. Davon überzeugten ihn sechs einfache Worte.

Als Robert Downey Jr. als Schauspieler für Doctor Doom enthüllt wurde, war die Freude, aber auch die Überraschung groß. Immerhin bekleidete er schon zuvor eine der größten und populärsten Rollen aus dem Franchise: Tony Stark, bzw. Iron Man.

Dennoch scheint die Besetzung perfekt zu sein und wird im kommenden Avengers Doomsday zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen sein. Der Chef der Marvel Studios, Kevin Feige, trat schon früh an Robert Downey Jr. heran, um ihm die Rolle anzubieten. Dafür brauchte es keine großen Erklärungen, sondern nur sechs Worte, die keine Zweifel offenließen.

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Das Timing ist spannend

Wie erfuhr Downey Jr. von der Rolle? Im Gespräch mit Empire erzählte Kevin Feige kürzlich, dass er bereits bei der Premiere von Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) an Downey Jr. und dessen Agenten herantrat (via comicbook.com).

Seine Nachricht war so einfach wie mysteriös: „We have an idea. It’s time“ („Wir haben eine Idee. Es ist Zeit.“).

Doch für was? Natürlich für die Einführung von Doctor Doom in das MCU. Allen Beteiligten war wohl sofort klar, worum es ging. Es ist durchaus denkbar, dass der Name Doctor Doom schon in früheren Gesprächen gefallen war. Nur die genaue Implementierung der Figur war 2023 noch anders geplant, als es nun kommt.

Denn zum Zeitpunkt von Ant-Man and the Wasp: Quantumania sollte der nächste große Ensemblefilm der Avengers auf den Namen The Kang Dynasty hören und den titelgebenden Kang als Oberschurken zeigen. Das wurde bereits in der After-Credit-Szene von Quantumania gezeigt.

Doctor Doom sollte dennoch schon eine Rolle spielen, wie Feige verriet. So sei geplant gewesen, Kang als Köder zu nutzen, ab Mitte des Films jedoch Doom als den wahren Schurken zu enthüllen. Ursprünglich wäre die Figur auf diese Weise eingeführt worden, um im darauffolgenden Secret Wars vermutlich die Battleworld aus Resten des zerstörten Multiversums zu erschaffen.

Diese Pläne wurde Ende 2023 über den Haufen geworfen, als Kang-Darsteller Jonathan Majors vor Gericht wegen häuslicher Gewalt und Belästigung in zwei von vier Punkten schuldig gesprochen wurde (via cnn.com).

Der Film wurde umstrukturiert und aus The Kang Dynasty wurde Doomsday. Der Schurke wird nun ohne große Geheimniskrämerei früher und offener eingeführt und wird voraussichtlich den gesamten Film dominieren.

Es ist also tatsächlich „Zeit“ gewesen, schon 2023. Bloß die Details haben sich über die Jahre hinweg gewandelt. Ob das an der eigentlichen Rolle und der Performance von Robert Downey Jr. etwas ändert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zum großen Schurken lest ihr auf MeinMMO: Disney ist sich nicht bewusst, was für einen Mistkerl sie als Hauptschurken für die nächsten Marvel-Filme gewählt haben