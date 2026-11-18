In Dragon Ball Super ist Gott Beerus zwar präsent, darf sich aber eigentlich nicht in weltliche Angelegenheiten einmischen. Ein Schurke im Manga war aber so gefährlich, dass die mächtige Katze sich darum kümmern wollte – Doch dann rief sein Boss an.

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zum Moro-Arc (Galactic Patrol Prisoner) aus dem Manga zu Dragon Ball Super.

Um welchen Schurken geht es? Während der Anime beim Turnier der Kraft endet, geht es im Manga zu Dragon Ball Super von Toyotarou noch weiter. Direkt danach folgt der Galactic Patrol Prisoner -Arc, auch Moro-Arc genannt. Dort treffen Goku und Vegeta auf die Galactic Patrol, zu der auch Jaco gehört. Eines der Mitglieder ist Merus, ein Engel-Trainee.

Im Arc schafft es der gefährliche Gefangene, Moro zu entkommen, und es beginnt ein Kampf auf Namek gegen mehrere Figuren. Dazu gehören etwa Vegeta, Goku, Buu oder Merus. Nach einigen Kapiteln landet Moro auch auf der Erde und da wird er zu einem großen Problem.

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Ein absorbierender Zauberer

Was passierte mit Moro? Moros Kräfte basieren auf Magie. Er kann die Kraft von Lebewesen absorbieren und das zeigt sich auch visuell. Im Gefängnis war er ein alter, gebrechlicher Mann, doch er konnte so viel Energie sammeln, dass er im Kampf auf der Erde als ein junger, muskulöser Krieger auftrat, der selbst mit Goku mit dem perfekten Ultra-Instinkt mithalten konnte.

Es kam jedoch dazu, dass Moro in die Enge getrieben wurde, dank des Engels Merus und des Einsatzes der bekannten Z-Krieger. Aufgrund der absorbierten Engel-Kräfte von Merus musste sich Moro mit der Erde fusionieren, damit er sich selbst nicht zerstört.

Das führt zum Problem: Tötet Goku ihn in dieser Form, war es das mit der gesamten Galaxis. Das nervt irgendwann auch den Gott der Zerstörung, Beerus, der sich das ganze aus der Entfernung anschaut. Leicht gereizt will er sich nun darum kümmern, immerhin soll die Erde bestehen bleiben. Wohl wegen dem leckeren Essen.

Doch plötzlich bekommt Engel Whis einen intergalaktischen Anruf vom großen Priester. Es geht um Merus, der verschwunden ist, weil er als Engel den Helden im Kampf geholfen hat. Ängstlich reisen Beerus und Whis ab und der Gott der Zerstörung betont jetzt, dass es ihm egal sei, was mit dem Planeten passiert. Wenn der Chef ruft, muss auch Beerus spurten.

Freundlich wie Whis ist, gibt er Goku aber noch einen Tipp für den Sieg gegen Moro.

Warum konnte sich Beerus doch nicht einmischen? Die Götter und Engel stehen über den normalen Lebewesen, egal ob Saiyajin, Mensch oder Namekianer. Deshalb dürfen sie sich eigentlich nicht in weltliche Kämpfe einmischen. Engel haben ein Neutralitätsgesetz. Das zeigt auch die Situation mit Merus in diesem Arc.

Merkwürdig ist dabei aber trotzdem, dass Whis schon einmal vorher half. Er drehte die Zeit zurück, nachdem Golden Freezer die Erde zerstörte.

Was sagt ihr zu Moro? Wollt ihr mehr zu Dragon Ball Super oder war für euch nach Z Schluss? Anime-Fans warten schon länger auf die nächsten Abenteuer in Dragon Ball Super. Mittlerweile gab es immerhin eine Ankündigung. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Der Anime von Dragon Ball geht endlich weiter, zerschmettert die alte Serie, bringt drastische Änderungen