Toriyama musste beim Anime von Dragon Ball Super einschreiten, weil er mit einem Charakter unzufrieden war 

Wer den Anime oder Manga von Dragon Ball Super kennt, der dürfte schon einmal etwas von Jiren gehört haben. Der sollte ursprünglich ganz anders werden, doch Schöpfer Akira Toriyama legte sein Veto ein – denn er hatte was vergessen.

Was war mit Jiren los? Das ursprüngliche Skript von Akira Toriyama enthielt für Jiren lediglich das Charakterdesign und die simple Notiz, dass er extrem stark sei. Das Anime-Produktionsteam, das die Ideen von Toriyama als Serie veröffentlicht, soll sich daraufhin überlegt haben, Jiren als sehr gesprächigen Gerechtigkeitskämpfer darzustellen.

Der Regisseur des Animes, Ryota Nakamura, und der Produzent, Satoru Takami, beschrieben im März 2018 die Situation wie folgt:

Im ersten Rohentwurf des Sensei [Akira Toriyama, Anm. d. Red.] gab es keine Hinweise auf Jirens Persönlichkeit. Da die starken Gegner in „Dragon Ball Super“ bis dahin nihilistische, coole Charaktere wie Hit oder Zamasu gewesen waren, hielten wir es für das Beste, Jiren sehr gesprächig zu gestalten, und so entwickelten wir die Hintergrundgeschichte, dass er ein Held der Gerechtigkeit sei. Jiren spielte in dieser Heldengruppe eine zentrale Rolle.

Als Toriyama die Pläne sah, lehnte er sie sofort ab. Er soll das Team mit den Worten korrigiert haben, dass Jiren ein Charakter sei, der nicht spricht. Um das zu untermauern, lieferte Toriyama dem Team Jirens Hintergrundgeschichte mit dem Verlust seiner Eltern und seines Meisters.

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Charakter kommt in anderer Form wieder

Was wurde aus der Idee des gesprächigen Charakters? Ganz verworfen wurde die Idee des gesprächigen Charakters zum Glück nicht. Da das Anime-Team die Idee des posierenden und lauten Helden der Gerechtigkeit bereits ausgearbeitet hatte, übertrugen sie diese Eigenschaft einfach auf Toppo.

Toppo ist der Anführer der Gruppe, zu der auch Jiren zählt. Alle anderen Charaktere zeigen sich oft in albernen Posen. Nur Jiren bleibt der ursprünglichen Idee von Toriyama treu und steht meist mit verschränkten Armen bei seiner Truppe, den Pride Troopers.

Hättet ihr euch Jiren mit einer etwas albernen Persönlichkeit vorstellen können? Oder seid ihr froh darüber, dass er so geblieben ist, wie Toriyama ursprünglich wollte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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