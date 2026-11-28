In Dragon Ball gibt es so viele Charaktere, da kann es mal passieren, dass man den einen oder anderen im Laufe der Zeit einfach vergisst. Das ist auch dem Schöpfer Akira Toriyama passiert, wie er mal zugegeben hat. MeinMMO listet euch sechs Charaktere auf, die irgendwann verschwunden sind.

Wer taucht in dieser Liste auf? In dieser Liste tauchen Charaktere auf, die im Laufe von Dragon Ball zu sehen waren, irgendwann aber mal im Manga und Anime verschwunden und gar nicht oder nur noch selten aufgetaucht sind.

Dabei haben wir auch Charaktere berücksichtigt, bei denen Schöpfer Akira Toriyama sogar offiziell in einem Interview zugegeben hat, dass er sich einfach nicht mehr an sie erinnert habe.

Vergessener Charakter aus Dragon Ball: Tao Baibai, der „Typ mit dem Zopf“

Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball, Episode 58 („Der heilige Quittenwald“)

Dragon Ball, Episode 58 („Der heilige Quittenwald“) Letzter Auftritt im Anime: Dragon Ball, Episode 136 („Tenshinhan gegen Tao Baibai“)

Was ist das für ein Charakter? Tao Baibai ist der jüngere Bruder vom Herrn der Kraniche und galt als der gefährlichste Auftragskiller der Welt. Er wurde von der Red-Ribbon-Armee angeheuert, um Son-Goku zu töten. In einem ersten Aufeinandertreffen besiegte er Goku mühelos und tötete Upas Vater Bora.

Nach seinem Training auf dem Quittenturm kehrte Goku jedoch zurück und besiegte Tao Baibai, der sich bei der Explosion seiner eigenen Granate selbst schwer verletzte. Jahre später kehrte er als Cyborg beim 23. Großen Turnier zurück, um Rache an Goku und seinem abtrünnigen Schüler Tenshinhan zu nehmen.

Was wurde aus ihm? Es gibt tatsächlich eine Filler-Folge, in der Tao Baibai nochmal auftaucht. In Folge 170 von Dragon Ball Z arbeitet er als Leibwächter für einen korrupten reichen Mann namens Bourbon. Als er zufällig auf Son-Gohan trifft und erkennt, dass dieser Gokus Sohn ist, gerät er in Panik, trickst Gohan mit einem Rätsel aus und ergreift fluchtartig die Weite.

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Wurde er wirklich vergessen? In einem Doppel-Interview mit One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda (im Artbook One Piece Color Walk 1, 2001) schwärmte Oda davon, wie großartig Toriyama die Hände von Tao Baibai gezeichnet habe.

Toriyama reagierte völlig ratlos mit den Worten: „Tao Baibai…? Da kommst du jetzt aber zu den eher unwichtigen Charakteren.“ Erst als Oda ihm auf die Sprünge half („Der Typ mit dem Zopf!“), dämmerte es ihm wieder. Später im Interview aus dem 30th Anniversary Choshishu scherzte Toriyama in anderen Interviews selbst darüber, wie peinlich es ihm gewesen sei, vor Oda nicht mehr gewusst zu haben, wer Tao Baibai überhaupt ist.