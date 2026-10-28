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Ikonische Szene mit Vegeta wurde im Remake zu Dragon Ball gleichzeitig verschlechtert und verbessert 

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Dragon Ball Vegeta

Das Remake von Dragon Ball Super hat einige Szenen überarbeitet. Dazu zählt auch ein ikonischer Moment, in dem deutlich wird, was für ein liebender Ehemann Vegeta mittlerweile geworden ist. 

Was für eine Szene wurde abgeändert? Dieser Moment stammt ursprünglich aus dem Film „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“ aus dem Jahr 2013 und wurde später in der Anime-Serie „Dragon Ball Super“ adaptiert. Bulma feiert eine große Geburtstagsparty, als plötzlich Beerus, der Gott der Zerstörung, auftaucht. 

Der benimmt sich jedoch so daneben, dass Bulma wutentbrannt auf ihn zustürmt und ihn ausschimpft, weil er ihr Fest ruiniert. Sie gibt dem Gott der Zerstörung eine schallende Ohrfeige, die er direkt erwidert hat. 

Da Bulma aber ein gewöhnlicher Mensch ist, wird sie arg getroffen und fliegt weit weg. Als Vegeta sieht, wie seine Frau geschlagen wird, setzt er seinen Verstand aus. Er verwandelt sich in eine höhere Transformationsstufe und greift Beerus blind vor Wut an. 

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Dragon Ball Super Beerus zeigt den Anfang des Animes in neuem Gewand

Neue Szene macht eine Sache besser, aber eine andere schlechter

Wie wurde die Szene verändert? In einem Clip auf X seht ihr Bild für Bild, wie die Szene verändert wurde. Der Großteil des Moments ist erhalten geblieben. Doch zum Ende hin bekommt Vegeta eine violette Aura während der Verwandlung, was schon andeutet, welche weitere starke Transformationsstufe er im Laufe der Zeit entwickeln wird, nämlich sein Ultra-Ego. 

Diese Anspielung, die auf einen Moment verweist, der erst viel später im Manga passiert, ist eine optische Verbesserung im Gegensatz zur originalen Szene. Doch direkt zu Beginn des Moments gibt es eine Veränderung, die eher negativ auffällt. 

Bulma bekommt nämlich keine Backpfeife mehr, sondern wird in einer Rangelei aus Versehen mit dem Ellbogen ins Gesicht gestoßen. Das lässt den darauffolgenden Wutausbruch von Vegeta in einem überdramatisierten Licht erscheinen. 

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Was haltet ihr von der Änderung der Szene? Hat euch das Original oder die Neuauflage besser gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 

Vegeta ist ein Charakter, der im Laufe von Dragon Ball vieles durchgemacht hat. Er wandelt sich vom Erzfeind zum liebenden Familienvater. Auf MeinMMO haben wir die wichtigsten Stationen seines Lebens in einer Liste aufbereitet: 5 Momente in Dragon Ball aus Vegetas Leben, die seine Wandlung vom Erzfeind Gokus bis zum Vater zeigen

Quelle(n):
  1. Comic Book

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