Dragon Ball: Alle Wünsche, die der Drache Shenlong erfüllt hat

Wer alle 7 Dragonballs zusammensammelt und den richtigen Spruch aufsagt, dem erfüllt der Drache Shenlong einen Wunsch. MeinMMO listet euch alle Wünsche auf, die jemals im Manga, Anime und den Videospielen von Dragon Ball getätigt wurden.

Wie wurde diese Liste zusammengestellt? Wir haben für die Liste alle bekannten Wünsche an Shenlong aufgenommen und sie chronologisch geordnet. Dabei haben wir für jedes Medium eine Seite eingerichtet und sämtliche Animes, Mangas sowie Videospiele zu Dragon Ball berücksichtigt.

Wir haben dabei wirklich nur Shenlong berücksichtigt und keine weiteren Drachen, die durch die anderen Dragonballs zusammengesucht werden.

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Dragon Ball: Alle erfüllten Wünsche aus dem Original

1. Oolongs Wunsch nach einem Schlüpfer

Episode 12: Der Wunsch an den heiligen Drachen

Prinz Pilaf hatte alle Dragonballs in seiner Basis zusammengesucht und war gerade dabei, seinen Wunsch nach der Weltherrschaft auszusprechen. Um diesen finsteren Plan zu vereiteln, stürmte das humanoide Schwein Oolong vor und schrie den erstbesten Gedanken heraus: Er wünschte sich ein getragenes Mädchenhöschen. Shenlong erfüllte natürlich diesen völlig banalen Wunsch.

2. Die Wiederbelebung von Bora

Episode 78: Shenlongs großer Auftritt

Der Beschützer des Quittenturms, Bora, wurde von dem Auftragskiller Taopaipai getötet. Son-Goku versprach Boras Sohn Upa, die Dragonballs zu sammeln, um seinen Vater zurückzuholen. Nachdem Goku die gesamte Red-Ribbon-Armee zerschlagen und das Turnier bei Uranai Baba gewonnen hatte, riefen sie den Drachen und belebten Bora wieder.

3. Die ewige Jugend des Oberteufels Piccolo

Episode 112: Wieder jung!

Oberteufel Piccolo riss die Dragonballs an sich, um seine volle, jugendliche Kraft zurückzuerlangen. Der kleine Chaozu versuchte mutig, dazwischenzugrätschen und den Wunsch zu stehlen, wurde dabei aber von Piccolo getötet. Shenlong machte den Oberteufel wieder jung, woraufhin Piccolo den Drachen mit einem Energiestrahl zerstörte, damit ihn niemand mehr durch einen Wunsch aufhalten konnte.

4. Die Wiederbelebung aller Opfer des Oberteufels Piccolo

Episode 122: Shenlongs Wiedergeburt

Nachdem Son-Goku den Oberteufel in einem epischen Kampf besiegt hatte, reiste er zu Gottes Palast. Dort erweckte Gott den von Piccolo getöteten Drachen Shenlong wieder zum Leben. Auf der Erde verdunkelte sich daraufhin der Himmel und Bulma, Yamchu und Tenshinhan konnten den Wunsch äußern, alle Menschen wiederzubeleben, die von Piccolo und seinen Dämonensöhnen ermordet wurden.