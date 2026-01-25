Der Anime von Dragon Ball geht endlich weiter, zerschmettert die alte Serie, bringt drastische Änderungen

AnimeNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Der Anime von Dragon Ball geht endlich weiter, zerschmettert die alte Serie, bringt drastische Änderungen

Das Team von Dragon Ball hat mehrere gute Nachrichten für die Fans. Die wohl beste ist, dass der Anime nach 8 Jahren Pause endlich weitergeht.

Was wurde angekündigt? Gestern fand das Event „Dragon Ball Genkidamatsuri“ in Japan statt. Dabei wurde das 40. Jubiläum von Dragon Ball gefeiert und es gab einige aufregende Ankündigungen, wie auf der offiziellen Seite zu sehen ist.

Die wohl größte Ankündigung ist, dass der Anime von Dragon Ball Super weitergeht. Die letzte Folge gab es im Jahr 2018 mit „Universe Survival Saga“. Der Anime knüpft genau an dieser Stelle an und macht mit der „The Galactic Patrol Saga“ weiter. Aktuell befindet sie sich in der Produktion. Es kann also noch etwas dauern, bis sie auf den Streamingdiensten zu sehen ist.

Dragon Ball Super
Son-Goku und Vegeta im neuen Arc.

Auf einem ersten Promo-Bild sind Vegeta und Son Goku in ihrer Trainingsuniform zu sehen. Auf ihrer Rüstung befindet sich jeweils das Symbol der Galactic Patrol auf der Brust. Das Emblem findet sich zudem auch im Hintergrund und beide stehen mit ernstem Blick Seite an Seite.

Die Leser des Mangas kennen den Arc vermutlich als Galactic Patrol Prisoner Arc. Daran müssen sich Son-Goku und Vegeta mit den Mitgliedern der Galactic Patrol zusammenschließen. Sie sind die Friedenshüter der Galaxie. Zusammen müssen sie sich einem gigantischen Kampf gegen einen neuen Gegner stellen, und zwar dem Planetenverschlinger Moro. 

Dragon Ball Super: Der Trailer zum Anime
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Folge 3 von Jujutsu Kaisen erhält „nur“ moderate Wertung, und Anime-Fans glauben: Die neue Generation ist schuld Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Regisseur von Neon Genesis Evangelion will, dass ihr euch an Animes anpasst, nicht umgekehrt Ein Anime ist so gut, dass ich ihn einmal pro Jahr schaue, obwohl ich ihn schon auswendig kann

Dragon Ball hat noch mehr Überraschungen im Gepäck

Was wurde sonst noch angekündigt? Solltet ihr den Anime von Dragon Ball Super bislang verpasst haben, ist das kein Problem. Der bisherige komplette Anime wird nämlich nochmal als neues Projekt gestartet. 

Unter dem Namen „Dragon Ball Super: Beerus“ soll es eine erweiterte Version des Animes von Dragon Ball Super geben. Das Projekt ist bereits vor ein paar Jahren gestartet.

Mit „erweitert“ meinen die Verantwortlichen, dass es verbesserte visuelle Ausdrücke in jeder Szene gibt, besonders in den Kampfszenen. Sie sollen noch immersiver sein und eine detaillierte Reproduktion des Originalwerks des Mangakaa Akira Toriyama sein.

Mehr zu Dragon Ball
Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking [MeinMMO Classic]
von Jasmin Beverungen
Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]
von Niko Hernes
Legendärer Redakteur von Dragon Ball erwähnt im Nebensatz, dass im nächsten Jahr ein Film erscheint
von Jasmin Beverungen

Es gibt auch Neuigkeiten von der Gaming-Front. Im Jahr 2027 soll ein neues Spiel erscheinen, das mit originalen Charakteren besetzt ist. Im Spiel wird es einen völlig neuen Charakter geben, der sogar noch von Akira Toriyama selbst gezeichnet wurde, bevor er vor einigen Jahren verstarb. Das Projekt läuft unter dem Namen „Age 1000“ und es soll sogar noch weitere einzigartige Charaktere geben.

Zudem wird es einen neuen DLC für Dragon Ball Sparking! Zero geben. Mit der Erweiterung kommen weitere spielbare Charaktere, darunter Super-Saiyajin Bardock und Super Android 17 aus Dragon Ball GT. Wenn ihr wissen wollt, was für ein Gefühl das Spiel bei der Redaktion auslöst, könnt ihr euch den folgenden Artikel ansehen: Mit Dragon Ball: Sparking! Zero fühle ich mich wieder wie 12, erinnert an die gute Zeit mit Super Smash Bros.

Quelle(n): Dragon Ball Official
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Dragon Ball heles Titel title

Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

Dragon Ball Broly Z Titelbild

Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]

Dragon Ball Daima Titel title

Legendärer Redakteur von Dragon Ball erwähnt im Nebensatz, dass im nächsten Jahr ein Film erscheint

Dragon Ball: Die 5 stärksten Menschen im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx