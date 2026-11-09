Eine katastrophale Episode von Dragon Ball Super war damals ein Meme, wurde jetzt im Remake gerettet

Eine Folge im originalen Anime von Dragon Ball Super war so schlecht, dass viele Fans unzählige Screenshots von einem deformierten Son-Goku posteten. Dieses Debakel wurde jetzt im Remake gefixt.

Wieso war die Folge damals so schlimm? In Episode 5 des Animes duellieren sich Son-Goku und der Gott der Zerstörung, Beerus. Eigentlich sollte man dabei einen epischen Kampf erwarten, vor allem, weil Son-Goku in den Super Saiyajin 3 wechselt.

Doch die Szenen waren damals miserabel animiert. In einer Diskussion im Dragon-Ball-Fandom könnt ihr beispielsweise von User MUltiversRuLles ein Bild sehen, das einen schielenden Son-Goku zeigt.

Auch in anderen Szenen war Gokus Körper deformiert und sein Gesichtsausdruck komplett anders, als wir es von dem mächtigen Saiyajin gewohnt sind. So entstanden zahlreiche Memes rund um den deformierten Goku (einige davon zu sehen auf YouTube).

Kein Wunder also, dass die Folge schlechter bewertet ist als der Durchschnitt von Dragon Ball Super. Auf IMDb gab es nur eine 7,0 von 10 möglichen Punkten. Die komplette Serie ist dagegen mit 8,3 Punkten bewertet.

Da es im aktuellen Remake von Dragon Ball Super: Beerus neu animierte Szenen gibt, war die Spannung groß, was aus den verhunzten Animationen gemacht wurde. Und jetzt wissen wir: Sie wurden schlussendlich gerettet!

Video starten Dragon Ball Super Beerus zeigt den Anfang des Animes in neuem Gewand Autoplay

Kampf zwischen Goku und Beerus erhält den gebührenden Respekt

Wie sieht der Kampf jetzt aus? Auf IMDb kommt die neue 5. Episode des Remakes auf eine 8,6 und landet damit im oberen Drittel aller Episoden, was für eine verbesserte Qualität spricht. Die Zeichner haben sich die Kritik zu Herzen genommen und einen epischen Kampf auf den Bildschirm gezaubert.

Viele User schreiben deshalb auch auf Reddit, dass die Animationsqualität einen großen Schritt nach vorne gemacht habe. Es gibt zwar auch einige Kritik zum Pacing und dem Sounddesign, aber die Animationsqualität kommt bei den Kommentaren durchweg positiv an.

Fairerweise wurden die Szenen auch schon für die Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD etwas gefixt. Doch das jetzige Remake zeigt, was alles damals an Potenzial verschenkt wurde.

Was haltet ihr von der neuen 5. Episode? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Animation ist nicht das Einzige, was für das Remake geändert wurde. In einem Interview verrieten die Macher von Dragon Ball Super: Beerus, was alles für die Neuauflage verändert wurde. Die wichtigsten Stichpunkte aus dem Interview findet ihr hier: Ein Anime von Dragon Ball bekommt nach 10 Jahren ein Remake, jetzt wissen wir endlich, was anders ist