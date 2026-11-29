Die diesjährigen Black-Friday-Angebote mit zahlreichen Rabatten bei Amazon, MediaMarkt und Saturn neigen sich dem Ende zu.

Amazon Black Friday endet bald

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Während es die Rabatte zum Black Friday bei Amazon am 30. November noch den ganzen Tag über gibt, machen MediaMarkt und Saturn mit ihrer Aktion schon am Vormittag um 9 Uhr Schluss. Wer noch auf der Suche nach einem vergünstigten Angebot für Weihnachten ist, sollte sich also dementsprechend beeilen.

In den letzten Tagen haben wir bereits einige der lohnendsten Deals aus den unterschiedlichsten Produktkategorien vorgestellt, von Spielen über Hardware bis hin zu Modellbau oder auch Haushalt. Mit dabei waren zum Beispiel das aktuelle EA Sports FC 27 zum Tiefpreis für PC und Konsolen oder der Brettspielklassiker HeroQuest.

Auch gute Gaming-Headsets von Corsair, Logitech und Razer haben wir näher beleuchtet, ebenso wie ein ehemaliges Maus-Topmodell zum Tiefpreis oder Gaming-Laptops mit GeForce RTX 5060 sowie RTX 5070. Dazu gab es auch einen der besten OLED-TVs des Jahres gibt in 55 bis 77 Zoll zum Tiefpreis oder auch die stärkste Gaming-CPU.

Weitere der lohnendsten Angebote umfassen Googles Pixel-Smartphones, die Nintendo Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World und Kamera, eine riesige LEGO-Enterprise für Star-Trek-Fans, Metas VR-Brille Quest 3S oder eine Tchibo-Siebträgermaschine. Sämtliche Angebote findet ihr auch auf unserer Deals-Übersichtsseite. Abseits vom Black Friday ist auch ein 148 Seiten dickes Sonderheft mit Guides zu GTA 6 mit dabei.

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Außerdem findet ihr hier auch, wie ihr neben den üblichen Rabatten zum Black Friday einen von zehn 2.000-Euro-Gutscheinen für Alltagsprodukte bei Amazon abstauben könnt. Hierfür hat Amazon nämlich still und heimlich ein digitales Glücksrad freigeschaltet, zu dem ihr außerdem noch eine Frage richtig beantworten müsst und dann eine Chance auf den Gewinn habt.

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