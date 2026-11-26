Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen und trotzdem guten Gaming-Headset ohne Kabel seid, schaut euch dieses Razer-Modell näher an.

Gaming-Headset von Razer um 45% reduziert

Jetzt zum Angebot

Razers gut bewertetes BlackShark V3 X HyperSpeed bekommt ihr bei den Black-Friday-Angeboten von Amazon gerade um 45 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das bisher noch nicht. Das Angebot gilt bis zum 30. November oder solange der Vorrat reicht.

Razer setzt hier auf feinabgestimmte TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation und verspricht satten, kristallklaren sowie kompetitiven Sound. Dank breitem Klangbild, mit dem man Gegenspieler besser hören soll, soll es auch als E-Sport-Kopfhörer geeignet sein.

Das abnehmbare HyperClear-Kardioiden-Mikrofon (9,9 mm) soll derweil mit unidirektionaler Richtcharakteristik mehr Stimme und weniger Störgeräusche aufnehmen. Maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit gibt es laut Razer über die hauseigenen HyperSpeed-Wireless-Technik mit 2,4-GHz-Adapter.

Kabelloses Gaming-Headset Razer BlackShark V3 X HyperSpeed für nur 65,99 Euro statt 119,99 Euro UVP bei Amazon

Dazu gibt es aber auch Bluetooth und USB als Verbindungsmöglichkeit für mobile Geräte oder Konsole. Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen virtuellen 7.1-Surround-Sound, 70 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, nur 270 Gramm Gewicht und weiche Ohrpolster.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.In den Rezensionen dort kommt das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest, zum Beispiel bei Techradar, gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Testwertung.

Durch die Anpassung der teureren BlackShark-Modelle auf ein günstigeres Preisniveau gehen bei Razer zwar geringfügige und unvermeidbare Kompromisse hinsichtlich Klangqualität, Mikrofonklarheit und Funktionen ein, doch der grundlegende Klang, der Tragekomfort und das Design sind nach wie vor beeindruckend. Das leichte Design und der Hyperspeed-Funk-Dongle heben dieses Modell von der Konkurrenz ab, und die Akkulaufzeit von 70 Stunden ist, ehrlich gesagt, geradezu absurd [hoch]. Techradar

Pro extrem leicht

enorme Akkulaufzeit von 70 Stunden

hervorragender Komfort für diesen Preis

drahtlose Audioübertragung mit geringer Latenz Contra Klangqualität ist gut, aber nicht hervorragend

virtueller 7.1-Surround-Sound klingt künstlich

Mikrofonqualität lediglich ausreichend

Weitere Angebote: Brettspiel, Siebträgermaschine, VR-Brille und Piuixel-Smartphones

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel der Brettspiel- und Fantasy-Klassiker HeroQuest zum bisher günstigsten Preis des Jahres sowie eine Siebträgermaschine von Tchibo stark reduziert im Angebot. Außerdem bekommt ihr die VR-Brille Meta Quest 3S günstig und zwei echte Preis-Leistungs-Kracher von Google Pixel.

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