Viele haben das „AAAA-Spiel“ von Ubisoft bestimmt schon vergessen. Der Publisher und Entwickler selbst hat aber auch 2026 mit Problemen zu kämpfen und verteidigte das gescheiterte Piraten-Spiel auch im Zuge einer Klage.

Um welches Spiel geht es? Am 16. Februar 2024 veröffentlichte Ubisoft nach sehr langer Entwicklungszeit Skull & Bones. Das Piraten-Spiel erschien zum Vollpreis und Ubisoft-Chef Yves Guillemot rechtfertigte dies, indem er es ein Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird , nannte.

Dieser Aussage konnte Skull & Bones wohl für viele Spieler nicht entsprechen. Das Spiel erreichte zu seiner besten Zeit nur 2.600 Spieler gleichzeitig auf Steam (via SteamDB). Hierbei sollte man aber erwähnen, dass das Spiel erst später dort erschien und zunächst nur auf Ubisoft Connect und im Epic Games Store verfügbar war.

Die Anwälte von Ubisoft mussten die Aussagen von Yves Guillemot aber wegen einer Klage verteidigen.

Video starten Piraten-MMO Skull & Bones zeigt im neuen Trailer brutale Seeschlachten und absurde Upgrades

Anwalt relativiert die Aussage von Guillemot

Was hat Skull & Bones mit Anwälten zu tun? Wie der Journalist Stephen Totilo auf Game File berichtet, haben Anwälte von Ubisoft die Aussage von Guillemot dieses Jahr als classic puffery beschrieben, um eine Klage abzuwehren. Den Begriff könnte man als klassische Übertreibung übersetzen.

Das ist ein Begriff, der Aussagen von Verkäufern als allgemein, subjektiv und übertrieben beschreibt. Damit soll zwar die Qualität gemeint sein, aber nicht eine konkrete Tatsachenbehauptung . Laut Bloomberg soll der Begriff Puffery dazu dienen, das Element der „Wesentlichkeit“ bei Ansprüchen wegen Betrugs, falscher Angaben oder fahrlässiger Falschdarstellung zu widerlegen . Ubisoft verteidigt sich also mit dem Argument der Übertreibung.

Es handelt sich laut Totilo bei dem Fall um die Klage von Jacob Himberger. Er verklagte Ubisoft 2025, weil das Marketing von Skull & Bones angeblich gegen den State Consumer Protection Act in Kansas verstoßen habe, gegen den Verbraucherschutz also.

Laut den Gerichtsakten auf PacerMonitor.com wurde die Klage am 4. September 2026 freiwillig zurückgenommen.

Was sagt ihr zur Klage und zu Skull & Bones? Habt ihr es gespielt und fühltet ihr euch auch betrogen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ubisoft kann aber auch anders: Ausgerechnet Ubisoft zeigt GTA 6, wie eine kostengünstige Edition ihres neuen Spiels aussehen kann