Eine der erfolgreichsten Marken von Ubisoft wird zur Serie, hat den schrägsten Schauspieler der 90er mit an Bord

Bald bekommt das nächste Videospielfranchise eine Adaption in Serienform. Die Macher sind preisgekrönte Regisseure und Produzenten, und auch der frisch enthüllte Darsteller macht Hoffnungen, dass das Projekt gelingt.

Um welche Serie geht es? Far Cry, die seit 2004 laufende Spielereihe von Ubisoft, wird als Serie verfilmt. Und zwar nicht von irgendwem. Als Showrunner fungiert zum einen Noah Hawley, der auch als Regisseur auftritt und in der Vergangenheit preisgekrönte Serien wie Fargo, Bones oder zuletzt Alien Earth mitverantwortete.

An seiner Seite steht Rob Mac, der auch als Schauspieler in Far Cry zu sehen sein wird. Ebenfalls im Cast bestätigt ist Lizzy Caplan, die ihr unter anderem aus Die Unfassbaren 2 kennen könntet.

Nun wurde ein weiterer Schauspieler bestätigt, der die Erwartungen noch einmal höherschraubt: Steve Buscemi spielt eine größere Rolle in Far Cry. Damit bekommt die Produktion Verstärkung von einem prägenden Gesicht der 90er-Jahre.

Wer wissen will, wie Far Cry unter der Regie von Uwe Boll aussieht, sollte sich den Trailer ansehen:

Video starten Far Cry – Trailer (Deutsch) Autoplay

Der Experte für seltsame Charaktere

Wen spielt Steve Buscemi? Das ist leider noch nicht bekannt. Sieht man sich allerdings die Filmografie des Schauspielers an, so kann man zumindest spekulieren. Buscemi spielte nämlich häufig etwas schräge, exzentrische Figuren, oftmals Verlierer-Typen, Kleinkriminelle oder Außenseiter.

Zu seinen bekanntesten Rollen zählen seine Auftritte in Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Fargo (dem Film), The Big Lebowski oder der Serie Boardwalk Empire.

Auch wenn zur Handlung der Far-Cry-Serie noch nichts verraten wurde, ist nicht davon auszugehen, dass Buscemi den (vermutlich) schießwütigen Helden verkörpern wird, so wie er im Film von Uwe Boll (2008) von Til Schweiger dargestellt wurde. Der gehört laut IMDb sogar zu den schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten.

Die Community auf Reddit stellt bereits jetzt Vermutungen an, was für einen Charakter Buscemi spielen könnte. Für den User Straight-Ad6926 gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten: „Entweder spielt er einen paranoiden, schweißnassen Waffenhändler, der in einem Sumpf lebt, oder einen sanftmütigen Floristen, der versehentlich die Führung eines Kartells übernommen hat. Dazwischen gibt es nichts.“

Auch andere User glauben, dass Buscemi die Rolle des Gegenspielers einnehmen wird. Im Übrigen erzählt die Serie eine neue Geschichte abseits der Spiele. Jede Staffel soll eine neue Story samt frischer Charaktere bieten.

Abgesehen von der Besetzung stößt auch das Showrunner-Team bei den Fans auf große Zustimmung. Bis zum Release müssen wir aber noch gedulden, denn die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Nach Fertigstellung wird Far Cry bei Disney+ erscheinen, produziert wird sie von FX Productions.

Nun wollen wir eure Meinung wissen. Wartet ihr sehnsüchtig auf eine Serie zu Ubisofts erfolgreicher Reihe, oder hättet ihr eine andere Marke bevorzugt? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ein anderes Franchise wird ebenfalls bald fortgesetzt und hat sich zu einem kontroversen Thema geäußert: Nicht einmal Gollum ist vor KI sicher, wird Helden im nächsten Mittelerde-Film rückwärts altern lassen