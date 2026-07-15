In Navy CIS gibt es nur wenige wirklich bestätigte Pärchen – Hier sind die Top 5 der Romanzen

In Navy CIS geht es vor allem um den jeweiligen Fall der aktuellen Episode, Teamwork und die persönliche Entwicklung von Team Gibbs. Es liegt wenig Fokus auf den Romanzen. Doch sie existieren und wir haben die Top 5 Paare hier für euch im Ranking.

Wie ist dieses Ranking entstanden? Wir haben auf Basis unserer eigenen Binge-Abende mit Navy CIS, Reddit und dem weiteren Internet die bekanntesten Beziehungen aus der Serie zusammen getragen. Mit dabei sind Liebeleien aus den früheren Staffeln wie Gibbs und Jenny Shepherd oder den späteren Folgen, hier zum Beispiel Ellie und ihr (Ex-Mann) Jake.

Wir haben dann das Google-Suchvolumen der jeweiligen Pärchen mit der Webseite Keyword Tool überprüft. In dieser Liste findet ihr die Top 5 Pärchen, die zwischen August 2024 und Juli 2025 laut der Seite am meisten gesucht wurden.

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Wir möchten übrigens auch wissen, ob ihr mit der Liste so einverstanden seid. Lasst uns hier doch eine Stimme für euer persönliches Lieblingspärchen da, bevor es ins Ranking geht:

Bild: CBS

Platz 5: Timothy McGee und Delilah Fieldings-McGee

Den Start in die Top fünf mit 2.290 Suchanfragen machen Timothy Tim McGee und Delilah Fieldings(-McGee). Die beiden lernen sich in Staffel 10 kennen und daten einander. Delilah arbeitet im Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten als Spezialistin für Computersicherheit. Seit einem Drohnenangriff auf eine Gala und den folgenden Notoperationen sitzt sie im Rollstuhl.

In Staffel 14 verloben sich die beiden und heiraten später. Mittlerweile ist ihre kleine Familie auch gewachsen: Die Zwillinge John McGee II und Morgan McGee halten sie ziemlich auf Trab. Allerdings sind er und Delilah tatsächlich nicht das populärste Pairing für Tim.