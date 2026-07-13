Als Homelander schockierte er die Zuschauer, in einer neuen Serie kehrt Anthony Star als mysteriöser Surfer zurück

Vor rund zwei Monaten ging The Boys zu Ende, doch Fans des Homelander-Darstellers Antony Starr bekommen Nachschub in Form einer frischen Serie. Darin ist er als geheimnisvoller Anführer einer Surfer-Community zu sehen.

Am 20. Mai 2026 endete die Superhelden-Serie The Boys nach fünf Staffeln. Deren Aushängeschild Homelander wurde von Antony Starr gespielt. Während er auch in anderen Filmen und Serien wie The Covenant, Knock Knock Knock oder Xena: Die Kriegerprinzessin zu sehen war, gehört Homelander sicher zu seinen bekanntesten Rollen.

Demnächst fügt er seiner Arbeit einen weiteren Eintrag hinzu. Für Netflix drehte Starr kürzlich die Serie Breakers, deren Dreharbeiten nun abgeschlossen sind. Auf Instagram teilte der Schauspieler Fotos von der Abschlussparty und bedankt sich für einen tollen Dreh.

Doch was ist Breakers eigentlich für eine Serie?

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Willkommen im Paradies… oder?

Worum geht es in Breakers? Die Serie erzählt von zwei guten Freunden, die gemeinsam Australien mit ihrem Rucksack bereisen. Eines Tages treffen sie auf eine Surfer-Community, die vom mysteriösen Brando angeführt wird.

Er gibt sich als charismatischer Anführer, der die Neuankömmlinge in der Community aufnimmt. Doch ob wirklich alles so idyllisch und friedlich ist, wie zunächst angenommen, steht zur Debatte.

Mehr hat Netflix zur Handlung der Serie noch nicht verraten. Auch zum Cast gibt es noch keine Informationen, mit einer Ausnahme: Antony Starr spielt den Anführer Brando.

Wer seine bisherige Arbeit als Schauspieler verfolgt hat, weiß: Mit charismatischen, gleichzeitig, aber auch moralisch zweifelhaften Charakteren kennt er sich bestens aus. Wer weiß, vielleicht entpuppt sich die Surfer-Gemeinschaft als Kult mit Brando als ihren fanatischen Anführer? Das ist natürlich nur Spekulation, mit Starr in der prominenten Rolle aber nicht undenkbar.

Wann erscheint Breakers? Es gibt derzeit noch kein offizielles Datum für den Release der Serie. Die Dreharbeiten wurden aber gerade erst abgeschlossen. Ihr solltet also frühestens Ende 2026 oder im Verlauf des Jahres 2027 damit rechnen. Da die Serie von Netflix produziert wurde, erscheint sie entsprechend auf dem Streaming-Dienst.

Fans von Antony Starr dürften auch mit der neuen Serie auf ihre Kosten kommen. Wie sieht eure Erwartungshaltung aus? Freut ihr euch auf Breakers? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. The Boys sorgte für einen großen Bekanntheitsschub für den Schauspieler. Mit der Serie an sich hat MeinMMO-Redakteur aber ein gegen Ende ein Problem: Eine Entscheidung von The Boys ist unverzeihlich, sogar meine Schwester hat mich direkt angerufen