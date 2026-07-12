Wissenschaftliche Studie ermittelt meistgehassten Schauspieler, seine Filme wurden 37-mal für Anti-Oscar nominiert

Unter den unzähligen Schauspielern da draußen hat das Publikum klare Favoriten, aber auch klare Kandidaten für den Titel „schlimmster Darsteller“ aller Zeiten. Eine Studie hat sich schlechte Filme angesehen und geklärt, wer am häufigsten in ihnen auftaucht.

Was ist das für eine Studie? Die Website Stat Significant hat sich mit schlechten Filmen beschäftigt. Eigentlich keine schöne Aufgabe, doch in diesem Fall diente das Vorhaben zur Klärung einer wichtigen Frage: Wer ist der meistgehasste Darsteller und kommt am häufigsten in schlecht bewerteten Filmen vor?

Dafür hat sich die Studie eine ganze Reihe an Daten angesehen. Es wurden nur Filme berücksichtigt, die auf den diversen Rating-Plattformen wie Rotten Tomatoes oder IMDb zu 20 % oder mehr die schlechteste Wertung, meist einen Stern, erhalten haben.

Im nächsten Schritt ermittelte die Studie, welche Schauspieler in den betreffenden Filmen am häufigsten auftauchen. Der Spitzenreiter ist ein alter Bekannter.

Ebenfalls ein ziemlich mieser Film: Borderlands, der vernichtende Kritiken erhielt:

Video starten Englischer Trailer zur Videospielverfilmung Borderlands Autoplay

Verdient auf Platz 1, aber …

Wer ist auf Platz 1? Niemand geringerer als Adam Sandler schafft es im Ranking auf Platz 1. Ganze 5 Filme von ihm haben mehr als 20 % 1-Sterne-Reviews erhalten. Die besagten Streifen sind:

Jack und Jill

Adam Sandler’s Love Boat

The Ridiculous 6

Kindsköpfe 2

Little Nicky

Die Platzierung kommt nicht völlig überraschend. Adam Sandler ist bei derartigen Diskussionen immer wieder ganz vorne mit dabei, was vor allem an einigen seiner Komödien liegt. Er selbst als Person gewann im Laufe seiner Karriere 9-mal den Negativ-Oscar, die Goldene Himbeere.

Insgesamt sieht die Bilanz nochmal düsterer aus: Sandler und seine Filme erhielten 37 Nominierungen und gewannen 12 Mal.

Während die Studie gepaart mit den zahlreichen Negativ-Preisen kein schmeichelhaftes Bild zeichnet, darf man aber eines nicht vergessen: Adam Sandler ist kein schlechter Schauspieler.

Er konnte in einigen hervorragenden Filmen zeigen, was er wirklich draufhat. Wer davon noch überzeugt werden muss, sollte sich Streifen wie Punch Drunk Love oder Der Schwarze Kristall ansehen. Sie zeigen: Mit einem guten Drehbuch und einem Regisseur, der weiß, was er tut, fährt Sandler zu echter Größe auf. Mit den zahlreichen seichten Komödien hat er sich schlicht keinen Gefallen getan.

Wer gehört sonst noch zu den verhasstesten Schauspielern? In der Top 10 tummeln sich noch einige andere bekannte Namen. Darunter Eddie Murphy, Sylvester Stallone und Jean-Claude Van Damme.

Am Ende ist all das natürlich subjektiv. Deshalb sind wir auf eure Meinung gespannt. Hättet ihr Sandler auf Platz 1 gewählt? Oder wer ist für euch der Spitzenreiter in Sachen schlechte Filme? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der Schauspieler von Harry Potter hat sich eigene Gedanken zu seinem Franchise gemacht: Daniel Radcliffe weiß genau, welcher Film zu Harry Potter der Schlechteste ist und viele Fans dürften zustimmen