Schreibt uns in die Kommentare, was eure Gedanken zum neuen Film sind.

Ist denn alles schlecht? In vielen Kritiken wird die schauspielerische Leistung von Kate Blanchett als Lilith gelobt. Ihre „sexy Ausstrahlung“ sei das Einzige, was den Cast einigermaßen über die Runden bringen würde.

Was wird kritisiert? The Guardian sieht den Fehler darin, dass sich Borderlands an das falsche Publikum richten würde. Mit dem „jugendlichen Humor, schnellen Tempo und wackeligen Umgang mit erwachsenen Gefühlen“ sei der Film eher für Kinder geeignet. Aufgrund der Brutalität könnten Kinder ihn jedoch nicht sehen.

Schon der erste Trailer zu Borderlands kam negativ an. Vor allem die Besetzung stand in der Kritik . Kevin Hart hätte als Comedian nicht die Rolle des ernsten Soldaten Roland besetzen dürfen.

Wie kommt der Film an? Auf Metacritic landet der Film bei nur 29 von 100 möglichen Punkten. Bislang sind zwar erst 23 Bewertungen eingegangen, doch sie zeigen, in welche Richtung der Film schlägt (Stand: 9. August 2024 um 8:00 Uhr).

