Heute erscheint ein Trailer zu Borderlands, doch die Fans sind nach ersten Bildern skeptisch: „Cosplay: The Movie“

Gillian Anderson lehnte eine Rolle in Game of Thrones ab – Unter einer Bedingung hätte sie vielleicht mitgespielt

Netflix: Der neue Trailer zu Avatar kommt so gut bei den Fans an, dass sie auf einen kurzen Arbeitstag hoffen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Daneben wird jedoch auch die Wahl der Schauspieler kritisiert. Vor allem Kevin Hart als Roland ist in den Augen vieler Fans unpassend, sie könnten ihn als Comedy-Star hier einfach nicht ernst nehmen. Stattdessen hätten sie sich eher Idris Elba, Michael B. Jordan oder Anthony Mackie in der Rolle gewünscht.

Wie reagierte die Community auf Poster und erste Bilder? Nicht besonders positiv. Viele kritisierten den Look der Kostüme. So schreibt etwa ein User unter dem offiziellen Poster nur: „Cosplay: The Movie“, ein anderer meint, es sähe aus, wie ein Bild zu Suicide Squad.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was zeigen die ersten Bilder und das Poster? Fans bekamen durch die ersten Bilder einen Eindruck von den Stars in ihren Borderlands-Rollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to