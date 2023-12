Erster Trailer zur Fallout-Serie punktet mit düsterem Humor bei den Fans – „Die Atmosphäre des Trailers passt wirklich zum Spiel“

Nächstes Jahr erscheint eine Amazon-Serie zur bekannten Videospielreihe Fallout. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der bei den Fans richtig gut ankommt. Positiv wird vor allem die Nähe zur Vorlage hervorgehoben.

Worum geht es in der Serie? Die Serie spielt im Jahr 2077 in einem postapokalyptischen Los Angeles. In Vault 33 lebt die junge Frau Lucy abgeschottet von der Außenwelt.

Jedoch muss sie eines Tages an die Oberfläche wagen und findet sich einer gefährlichen Welt voller Mutanten und Riesen-Insekten wieder.

Hier seht ihr den deutschen Trailer zur Amazon-Serie von Fallout:

„Sieht so aus, als ob sie dem dunklen Humor und dem morbiden Spaß des Spiels treu bleiben werden“

Wie reagieren die User auf den Trailer? Unter dem Trailer auf YouTube reagieren die Fans sehr positiv. Vielen gefällt dabei vor allem die Nähe zur Vorlage, was den finsteren Humor sowie die Atmosphäre betrifft.

Auch die bekannten Spielelemente, wie den Ghul oder die Power-Rüstungen kommen gut an. Jetzt hoffen die Fans, dass Serie auch genauso fantastisch wie der Trailer wird und Amazon ihnen eine spektakuläre Videospiel-Verfilmung liefert, die der Vorlage gerecht wird – viele sind optimistisch.

@davidmiron2629: „Ich freue mich schon sehr darauf. Es sieht so aus, als ob sie dem dunklen Humor und dem morbiden Spaß des Spiels treu bleiben werden, hoffe ich.“

@TeeeeeVeeeee: „Mir gefallen die Farben im Trailer sehr gut, die Kombination aus leuchtenden und matten Farben wirkt wie eine gute Mischung aus älteren und neueren Spielstilen.“

@kai21192: „Die Atmosphäre des Trailers passt wirklich zum Spiel. Hoffen wir, dass sie das auch [in der Serie] liefern.“

Shrimple007: „Das Ghoul-Makeup ist der Wahnsinn! Ich hoffe, dass sich die Geschichte nicht zu weit von der Spieleserie entfernt. Ich erwarte 40 % Drama und 60 % Action in dieser Serie. So ausgewogen, wie es in einer Welt mit Fallout-Thema möglich ist. Außerdem steht Todds Name drauf, also alles gut. Ich bin gespannt!“

Auch zur 2. Staffel „House Of The Dragon“ erschien ein Trailer. Wie es im Game of Thrones-Prequel weitergeht, könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Der erste Trailer zu “House Of The Dragon” Staffel 2 ist da! So geht es im “Game Of Thrones”-Prequel weiter

Wann erscheint die Fallout-Serie? Ab dem 12. April 2024 könnt ihr euch die Fallout-Verfilmung auf Amazon Prime Video ansehen. Die 1. Staffel wird 8 Episoden umfassen, die wöchentlich erscheinen.

Was haltet ihr von dem Trailer? Werdet ihr euch die Serie auf Amazon Prime ansehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

