Ein geheimer Sohn fehlt in Game of Thrones völlig, hätte Daenerys und Jon einige Probleme bereitet

Obwohl die Serie zu Game of Thrones 8 Staffeln erhalten hat, haben es nicht alle Plotpunkte und Figuren aus den Romanen reingeschafft. So gibt es auch einen geheimen Targaryen, der völlig gefehlt hat, für Daenerys aber zum Problem geworden wäre.

Es ist kein Geheimnis, dass die Serie zu Game of Thrones, besonders in den späteren Staffeln, andere Wege eingeschlagen hat, als die Romanreihe von George R. R. Martin. So gibt es einige Charaktere aus den Büchern, die es nie in die Serie geschafft haben.

Darunter ist auch ein geheimer Sohn, der das Familienchaos der Targaryens noch absurder gemacht hätte.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel beschäftigt sich mit Ereignissen aus dem aktuellsten Buch zu Das Lied von Eis und Feuer und auch über die Serie Game of Thrones.

Video starten Im Trailer zur 5. Staffel von Game of Thrones will Daenerys das Rad zerbrechen Autoplay

Der angebliche Neffe von Daenerys

Um welche Figur geht es? Im 5. Buch von Das Lied von Eis und Feuer (A Dance with Dragons) trifft Tyrion auf seiner Flucht aus Königsmund eine Person mit dem Namen Greif und seinen angeblichen Sohn, den Jungen Greifen . Zusammen sind sie mit einer Gruppe auf einem Schiff auf dem Weg nach Volantis, um dort Daenerys zu treffen.

Tyrion findet aber heraus, dass der Greif eigentlich Jon Connington ist, eine weitere Figur, die in der Serie fehlt und die eine ehemalige Hand des irren Königs war. Beim Jungen Greifen kommt Tyrion aber zum Schluss, dass er Aegon Targaryen sein muss.

Gab es nicht schon 5 Aegons vorher? Ja, aber er wäre jetzt Aegon VI. Targaryen und soll laut eigener Aussage der Sohn von Rhaegar Targaryen sein, der von Robert bei seiner Rebellion getötet wurde. Somit wäre er der Neffe von Daenerys und hätte als Sohn von Rhaegar Anspruch auf den Thron – Immerhin wäre Rhaegar nach dem Irren König dran gewesen.

Bisher ist aber nicht bestätigt, ob er wirklich der Sohn von Rhaegar ist oder einfach ein Betrüger. Viele Fans glauben auch, er sei kein Targaryen, sondern ein Schwarzfeuer. Das war ein Haus von Targaryen-Bastarden, das mit Rebellionen versucht hat, den Thron zu ergattern.

Aber wie konnte Aegon Roberts Rebellion überleben? Nachdem Robert Rhaegar getötet hatte und seine Truppen Königsmund eingenommen hatten, ließ Tywin Lennister eigentlich alle Kinder von Rhaegar als Geschenk für Robert töten. Aegon erzählt Tyrion aber, dass Varys ihn angeblich rausgeschmuggelt hat und ein anderes Kind an seine Stelle brachte. So kam er auch zum im Exil lebenden Jon Connigton.

Typisch für ehrgeizige Targaryens will er sich aktuell in den Büchern auch den Thron schnappen. Als Verbündete hat er die Goldene Kompanie (eine große Gruppe von Söldnern), mit der er und Jon Connigton versuchen wollen, Sturmkap zu erobern und von da aus weiter in Westeros einzudringen.

Aegon ist ein großes Problem für Daenerys

Wie gefährlich ist Aegon? Sollte er wirklich der Sohn von Rhaegar sein (oder sollte das Gegenteil nie bewiesen werden), wäre er eine weitere Instanz, die um den Eisernen Thron kämpft und dann auch noch einen Anspruch hat. Wie man in der Serie bereits erfährt, gibt es noch Targaryen-Sympathisanten in Westeros.

Für Daenerys (und damit auch Jon Schnee) wäre das ein großes Problem, weil sie einen Konkurrenten hätte. Wie man aus der Vergangenheit gelernt haben sollte, sind mehrere Targaryens, die einen Thron beanspruchen, nicht gerade förderlich für die Familie. Er selbst hat auch kein Problem damit, sich mit seiner Tante anzulegen, wie er Tyrion offen erklärt.

Mit der Goldenen Kompanie hat er zudem eine starke Armee, mit der er in Westeros für Chaos sorgen könnte, zusätzlich zu den Zwisten, die in den Königslanden ohnehin herrschen.

Warum kam Aegon VI. nie in der Serie vor? Offizielle Informationen gibt es dazu nicht, aber man kann davon ausgehen, dass man sich bewusst dazu entschieden hat, um nicht noch mehr Plotpunkte anzureißen. Mit Jon Schnee wurde in der Serie ein weiterer Targaryen eingeführt, der auch als Aegon geboren wurde. Der geheime Sohn wurde also anders verarbeitet.

Bisher ist auch unklar, wie seine Geschichte in den Romanen weitergeht. Bisher weiß man nicht, wann Winds of Winter erscheint und ob seine Geschichte dort schon weitererzählt wird. Fans können nur hoffen.

Was sagt ihr zum Jungen Greifen? Hättet ihr ihn in Game of Thrones gerne gesehen oder reichen euch die vorhandenen Targaryens? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zu den Königen aus Westeros erfahrt ihr hier: Die 10 besten Könige aus dem Universum von Game of Thrones im Ranking