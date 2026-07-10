Seit John Wick 4 spüre ich in mir eine Leere, die ein Action-Film auf Prime Video endlich füllen konnte

Seit John Wick: Kapitel 4 lechzt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes nach neuen Action-Filmen mit guten Choreografien und Kämpfen. Auf Prime Video hat er einen gefunden, der ihn jede Sekunde begeistert hat.

Action-Filme gibt es wie Sand am Meer, aber vor allem Prime Video habe ich als Streaming-Dienst die letzten Jahre für das Genre schätzen gelernt. Oft verstecken sich dort richtige Action-Perlen, die sogar mit Filmen wie John Wick mithalten können.

Eine Empfehlung, die ich zuletzt geschaut habe, ist der chinesische Film City of Darkness, der ursprünglich 2024 erschien.

Chan Lok-kwan, gespielt von Raymond Lam, möchte einfach nur einen Pass haben. Dafür lässt er sich mit Gangstern ein. Das geht aber schief und er flüchtet zur Kowloon Walled City, einem ehemaligen Gebiet in Hongkong, in dem viele Flüchtlinge lebten und das überwiegend aus eng gebauten Hochhäusern bestand.

Auch dort herrscht eine Gang, mit der sich Lok-kwan jetzt gutstellen muss. Er verbirgt aber ein Geheimnis, das zu vielen Kämpfen führen wird.

Video starten City of Darkness zeigt beeindruckende Kampfszenen in einer Stadt, die nur aus Hochhäusern besteht Autoplay

Eine besondere Atmosphäre

Über die Story brauche ich gar nicht viel zu sprechen, die ist nur Mittel zum Zweck und nicht wirklich das Glanzstück von City of Darkness. Bevor ich euch aber von den Kämpfen erzähle, muss ich über die Atmosphäre sprechen. Die Kowloon Walled City ist beengt, dunkel und auch schmutzig.

Statt sich aber auf dieser kalten und unfreundlichen Stimmung auszuruhen, schafft es der Film, eine warme und familiäre Atmosphäre zu erschaffen. Das erzielt man zum einen durch die Bewohner, die trotz der augenscheinlich miesen Situation einen Alltag und eigene Läden haben, zum anderen durch Nebencharaktere, mit denen sich Lok-kwan anfreundet.

Im Verlauf der Story findet er Freunde, ausgerechnet unter 3 Anhängern der Gangster-Bosse, mit denen er zusammen nicht nur Fieslinge verkloppt. Sie trinken zusammen, zocken Mahjong oder singen Karaoke. Es entsteht allgemein eine brüderliche Stimmung, die zwar nie direkt thematisiert wird, aber aus der kaputten Stadt einen besonderen Ort macht.

Als Zuschauer versteht man, warum die teilweise Ausgestoßenen in diesem Gebiet bleiben und nicht zwanghaft versuchen, in die schöneren Gebiete Hongkongs zu kommen.

Aber das ist nur der Rahmen von City of Darkness. Den Film schaut man wegen der Kampfszenen, und die sind nicht nur gut choreografiert, sie machen verdammt viel Spaß.

Kämpfe zum Dahinschmelzen

Als Hommage an Action-Filme aus Hongkong steht City of Darkness anderen Genrevertretern in Nichts nach. Der Film hat kreative Ideen, vor allem bezogen auf das Ambiente der ziemlich engen Stadt und die Gegenstände, die dort herumfliegen.

Dabei gibt es Choreografien, die spaßig sind und auf Slapstick-Humor setzen, aber auch welche, die brutal und dramatisch sind, wodurch ein guter Mix geschaffen wird. Ähnlich wie bei Filmen des Wuxia-Genres gibt es auch seichte übernatürliche Elemente, die aber nur als kleines Element in den Kampfszenen genutzt werden. City of Darkness ist für mich eine düsterere Version von Kung Fu Hustle, aber ohne bierernst dabei zu sein.

Obwohl es diese Elemente gibt, sieht der Film auch nie zu künstlich aus, wodurch die Choreografien der Darsteller und Stuntmen stark profitieren. Allgemein ist der Look des Films eine angenehme Abwechslung zum klassischen Hollywood-Kino.

Die Kamera gefiel mir in City of Darkness sehr gut, weil sie den Bewegungen zügig folgt, dabei aber nie zu wackelig wird. Der Film traut sich auch, mit der Kamera draufzuhalten, und vermeidet es, Moves unnatürlich wegzuschneiden. Dadurch hat jeder Kampf einen schönen Flow, dem man mit dem Auge gut folgen kann.

Die Kämpfe in City of Darkness sind für mich auf einem ähnlichen Niveau wie bei John Wick. Es gibt zwar kaum Schusswaffen, aber das Selbstbewusstsein und die kreativen Ideen stehen dem Film mit Keanu Reeves in nichts nach. Wer also seit John Wick: Kapitel 4 wieder mal richtig von Kloppereien gefesselt werden möchte, sollte sich City of Darkness reinziehen.

Welche Actionfilme könnt ihr noch empfehlen und habt ihr City of Darkness schon gesehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr noch weitere Filmempfehlungen im Action-Genre sucht, haben wir hier eine Liste für euch: 5 Actionfilme ab 18 für hartgesottene Filmfans



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