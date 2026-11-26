Nachdem T1 es bei den Worlds 2026 nicht mal ins Finale geschafft hat, gibt es für viele Fans des legendären Teams eine freudige Nachricht. Ein gefeiertes Mitglied kehrt zurück und vertritt T1 in League of Legends bis 2029.

Um welches Mitglied geht es? Wie T1 selbst auf X.com angekündigt hat, kehrt der Gott des Donners zurück. Zeus (Choi Woo-je) ist wieder der Toplaner von Fakers legendärem Team und auf YouTube feiert man es mit einem kurzen Video.

Laut dem Post soll sein Vertrag bis 2029 halten – er ist also voraussichtlich für 3 Jahre wieder dabei. Damit ersetzt er Doran (Choi Hyeon-jun), der zwischen 2024 und 2026 Teil des Teams war. Doran wechselt jetzt zu Dplus Kia.

Zusammen mit T1 gewann Zeus zwei Worlds (2024 und 2023). Er gehörte zum Roster, das unter vielen als das beste in der Geschichte des Teams gilt:

Zeus

Oner (Mun Hyeon-jun)

(Mun Hyeon-jun) Faker (Lee Sang-hyeok)

(Lee Sang-hyeok) Gumayusi , der seit November 2025 nicht mehr im Team ist (Lee Min-hyeong), er wurde von PeyZ Kim Su-hwan abgelöst

, der seit November 2025 nicht mehr im Team ist (Lee Min-hyeong), er wurde von PeyZ Kim Su-hwan abgelöst Keria (Ryu Min-seok)

T1 und Zeus konnten einige Erfolge, aber auch Niederlagen in ihrer getrennten Zeit verzeichnen.

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Zeus bei Hanwha Life Esports

Wie verliefen die Jahre ohne T1? Zeus verließ T1 im November 2024 und wechselte zum koreanischen Konkurrenten Hanwha Life Esports (zu dem 2025 auch der ehemalige ADC Gumayusi gewechselt ist). Dabei lief es mal gut, mal weniger gut:

Man gewann 2025 den LCK Cup, First Stand

Bei den Worlds 2025 flog man schon im Viertelfinale raus

2026 gewann man die MSI und bei den LCK Season Playoffs wurde man immerhin Zweiter

Bei den Worlds 2026 schaffte man es nicht mal ins Viertelfinale

T1 hingegen schaffte es 2025 auch ohne Zeus zum Weltmeistertitel und man erreichte 2026 zumindest das Halbfinale der Worlds. Dafür lief es bei der MSI 2026 schlechter und auch bei den LCK 2026 Season Playoffs landete man hinter HLE, nachdem man gegen sie verloren hat.

Wie reagiert die Community auf die Rückkehr von Zeus? Auf Reddit kommt die Nachricht für viele Fans sehr positiv an. So freut sich Aromatic_Country_987: Du bist genauso schön wie an dem Tag, an dem wir dich verloren haben. Nutzer wie Ceui loben, wie sich Zeus in der Zeit ohne T1 entwickelt hat. Er hält ihn als Spieler jetzt für so viel ausgereifter und beständiger .

Aber wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die Rückkehr eines der besten Toplaner der Szene oder hättet ihr lieber Doran behalten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine andere LoL-Ikone ist kein Profi, sondern eher für seine Banns bekannt: Twitch-Streamer Tyler1 hat es nur eine Woche mit einem neuen Feature in LoL ausgehalten, wird gebannt