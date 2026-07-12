Faker gilt als der beste LoL-Spieler der Welt, in einem Bereich seid ihr mindestens genauso gut wie er

Faker gilt als der beste Spieler von League of Legends. In einem Bereich könnt ihr ihm jedoch sicher die Stirn bieten, denn von der Story hat er keine Ahnung.

Um wen geht es? Lee Sang-hyeok, besser bekannt als Faker, ist das absolute Aushängeschild des E-Sports von League of Legends. Mit unzähligen Titeln im Gepäck hat sich der Südkoreaner über die Jahre ein echtes Vermächtnis aufgebaut. Er wird von Fans als unantastbarer Gott des Spiels verehrt.

Seine Skills und sein unglaubliches Spielverständnis machen ihn zu einem unersetzlichen Teil der kompetitiven Szene des MOBAs. Riot Games hat ihm sogar exklusive Skins gewidmet und ihn in animierten Kurzfilmen verewigt. Jeder aufstrebende Profi blickt zu ihm als großes Vorbild auf.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Arcane, der Serie zu League of Legends, sehen:

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Keine Ahnung von der Story

Wo kann man Faker die Stirn bieten? So brillant Faker an der Maus und Tastatur auch sein mag, in einem Bereich hat er massive Defizite. In einem Interview mit HotSpawn gestand er offen, dass er absolut keine Ahnung von der Hintergrundgeschichte, der Lore, des LoL-Universums hat.

Obwohl er die Fähigkeiten der über 150 Champions perfekt auswendig kennt, weiß er nicht, woher sie kommen oder was ihre Motive sind. Er verglich sein eigenes Wissen über die Story sogar scherzhaft mit den Fähigkeiten eines blutigen Anfängers auf dem Iron-Rang.

Das bedeutet für euch: Wenn ihr euch nur ein wenig mit der Welt von Runeterra beschäftigt oder einfach nur die Netflix-Serie angeschaut habt, seid ihr dem besten LoL-Spieler aller Zeiten in Sachen Story-Wissen bereits meilenweit voraus.

Wo kann man die Story von LoL erleben? Wenn ihr euer Wissen weiter ausbauen wollt, findet ihr auf der Website von League of Legends unzählige detaillierte Geschichten zu allen Regionen wie Demacia oder Piltover. Der beste Startpunkt für Neulinge bleibt aber wohl die Netflix-Serie Arcane.

In einigen Jahren dürfte es dann jedoch noch eine viel bessere Möglichkeit geben, tief in die Welt von Runeterra einzutauchen. Wenn das kommende LoL-MMORPG erscheint, könnt ihr die faszinierende Lore endlich völlig hautnah und interaktiv selbst erleben und erkunden.

Kennt ihr euch gut im LoL-Universum aus? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare! Das LoL-MMORPG lässt schon länger auf sich warten. Wie es 2026 um das MMORPG zu League of Legends steht, erfahrt ihr in diesem Artikel von uns: Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen