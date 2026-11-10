T1 scheitert bei den Worlds 2026, sorgt sogar bei Kommentatoren für Freudentränen

Am 14. November 2026 findet das Finale der Worlds in League of Legends statt, doch diesmal ohne T1. Das legendäre Team von Faker verlor im Halbfinale gegen einen Konkurrenten. Das rührt sogar die chinesischen Caster zu Tränen.

Gegen wen verlor T1? Am 9. November 2026 fand das Halbfinale der Worlds 2026 statt. T1 traf dabei auf Bilibili Gaming (BLG) und verlor gegen den chinesischen Konkurrenten mit einem 1:3. Damit scheint auch ein Fluch für BLG gebrochen zu sein, die schon 2024 und 2023 gegen T1 bei den Worlds verloren haben. 2024 passierte es sogar im Finale der Worlds.

Das ist auch deshalb ein besonderer Moment, weil T1 in den letzten drei Jahren Weltmeister wurde. Es ist das erste Mal seit 2021, dass es Fakers Team nicht ins Finale schafft.

Zu dieser Niederlage gibt es verschiedene Reaktionen, darunter auch tränenreiche Freude von chinesischen Castern.

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Ich habe viel zu wünschen übrig gelassen und hoffe, dass ich daran arbeiten kann

Wie reagierten Fans auf die Niederlage von T1? Für chinesische Fans ist die Niederlage von Faker ein schöner Moment für die eigene Region – nicht nur für BLG. Chinesische Teams gewannen die Worlds bisher 3 Mal (2018, 2019, 2021), doch in den letzten Jahren konnten sie sich nicht gegen die koreanischen Teams durchsetzen.

Wie schön dieser Sieg ist, zeigen auch 2 chinesische Caster, die sich nach dem Sieg gegen T1 umarmen und sogar anfangen zu weinen. Den Clip dazu seht ihr auf Reddit:

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Die Fans von T1 auf der anderen Seite sind frustriert und suchen nach den Gründen für die Niederlage. Vor allem die Leistung von Oner und Doran gefällt einigen Fans auf Reddit nicht. Andere Nutzer (Reddit) freuen sich aber auch, dass T1 mal kein Weltmeister geworden ist.

Wie reagiert Faker auf die Niederlage von T1? In einem Interview von Riot nach dem Match (via SheepEsport) äußerte sich Faker zum verlorenen Spiel gegen BLG. So soll das chinesische Team besser vorbereitet gewesen sein. Es sei ein schweres Match gewesen, aber T1 habe ein gutes Spiel gehabt. Damit sei Faker glücklich.

Danach wird er gefragt, wie das Jahr lief und er es erlebt habe. Dazu sagt Faker:

Ich habe in diesem Jahr nicht nur bei den Ergebnissen, sondern auch beim Ablauf innerhalb und außerhalb des Spiels viel zu wünschen übrig gelassen. Es gibt viele Dinge, die zu wünschen übrig lassen, und das könnte für mich die Erkenntnis und die Lektion sein, aus der ich aus dieser Erfahrung lernen kann. Es war nicht das beste Jahr, und ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig werde ich versuchen, aus dieser Erfahrung zu lernen.

Für die Zukunft möchte er noch stärker zurückkehren und eine bessere Performance liefern.

Passend dazu sagte der Toplaner von BLG, Chen Bin Ze-Bin, im Interview nach dem Match:

Ich glaube, das ist ein historischer Moment für mich. Es war schon immer mein Traum, hier auf einer großen Bühne vor einem legendären Spieler und einem legendären Team wie Faker und T1 zu stehen und gegen sie zu gewinnen. Ich fühle mich sehr geehrt und bin überglücklich.

Wie geht es für BLG weiter? Am 14. November 2026 stellt sich das chinesische Team dem koreanischen Konkurrenten Gen.G im Finale. Sie haben also wieder die Chance, den Titel für China zu holen. Auch deutsche Twitch-Streamer spielen gerne LoL: Streamer unterbricht Craft Attack, um den ehemaligen Goldjungen von Twitch in LoL hops zu nehmen und bricht ihn komplett