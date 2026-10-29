Ich kann Riot immer noch nicht verzeihen, dass sie vor 3 Jahren einen der coolsten Champions in LoL gelöscht haben

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes mag, wie Riot mit alten Champions umgeht, doch einen entfernten Drachen in League of Legends wird er dem Entwickler nie verzeihen.

League of Legends ist schon 17 Jahre alt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass es bereits 173 Champions gibt. Einige davon sind aber etwas altbacken, weshalb Riot auf Reworks setzt. Das sind quasi mal schwache, mal stärkere Überarbeitungen.

Manchmal trifft es aber auch moderne Champions und bis heute macht es mich wütend, was aus Aurelion Sol gemacht wurde.

Video starten League of Legends zeigt im Trailer das Update zum Champion Aurelion Sol Autoplay

Ein kosmischer Drachengott

Aurelion Sol war schon zum Release ein besonderer Champion. Bevor es ihn gab, gab es Ao Shin, der von Riot bereits 2013 angedeutet wurde. Er war ein Donnerdrache, der es nie als Champion ins Spiel schaffte, und aus ihm wuchs Aurelion Sol heraus, ein kosmischer Drache, der mit Sternen hantiert.

Ao Shin war eine in der Community beliebte Idee, weshalb auch große Erwartungen an Aurelion Sol gestellt wurden. Und ich habe sein Kit geliebt.

Ich bin kein Midlaner oder habe ihn in der Meta viel gespielt, aber ich finde sein Kit von der Gameplay-Idee genial.

Er ist ein gigantischer kosmischer Drache. Im Gameplay zeigte sich das durch 3 Sterne, die um ihn herumkreisen. Darauf basieren all seine Fähigkeiten. Er konnte den Radius vergrößern, sich mit seinen Sternen weit fortbewegen und mit seiner Ultimate Gegner in genau den Radius stoßen.

Mal von Werten abgesehen, ist das ein tolles Kit, das nicht nur schön ineinandergreift, sondern thematisch perfekt zur Lore des Champions passt.

Am 8. Februar 2023 kam es aber zu Patch 13.3 und Aurelion Sol wurde gereworked, hauptsächlich, weil er eine sehr geringe Playrate hatte, doch damit raubte man ihm auch seine Identität.

Immerhin als Skin hat es Ao Shin ins Spiel geschafft

Einfach ersetzt

Durch sein Rework änderten sich die Kernfähigkeiten von Aurelion Sol. Er sammelte nun Stacks, die all seine Fähigkeiten verbesserten. Statt alles auf die kreisenden Sterne aufzubauen, entfernte man diese und gab ihm einen Laser, ein schwarzes Loch und einen großen Sterneneinschlag als Ultimate.

Dieser Aurelion Sol ist okay, einfacher zu bedienen als der alte und auch gar nicht mal so schlecht – aber er ist auch irgendwie lahm, ohne eigene Identität. Der alte Aurelion Sol war vielleicht etwas hölzern und wurde nicht von vielen Spielern gespielt. Aber ist es nicht egal, wenn nicht jeder von 173 Champions von vielen Spielern genutzt wird? Es gibt so viele Optionen, dass man es eben nicht perfekt ausbalancieren kann.

Versteht mich nicht falsch, ich mag viele Reworks. Dr. Mundo, Udyr und Shyvanna haben einen starken und modernen Neuanstrich bekommen, aber behielten ihre Identität bei, die sie seit Release hatten. Bei über 170 Champions kann man ohnehin nicht jeden beliebt machen, weshalb ich es eigentlich cool finde, dass man Champions wie Aurelion Sol hatte, die sich voll in eine ungewöhnliche Gameplay-Mechanik hineingelehnt haben.

Erst dadurch wird das Spiel auch abseits der Meta und der trockenen Zahlen interessant. Ich möchte nicht immer nur das wählen, was stark ist, ich möchte auch mal spielbare Ideen sehen. Und genau dieses Potenzial sollte Riot Games weiter ausbauen und Champions entwickeln, die vielleicht niemals im kompetitiven Bereich gespielt werden oder von unzähligen Spielern genutzt werden, aber interessante Mechaniken umsetzen.

Aber wie sieht es bei euch aus? Vermisst ihr einen alten Champion, der in League of Legends stark verändert wurde, oder interessiert ihr euch nur für Meta-Picks und Statistiken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Manchmal kommen massive Änderungen auch nach ein paar Monaten: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind