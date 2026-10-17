Streamer unterbricht Craft Attack, um den ehemaligen Goldjungen von Twitch in LoL hops zu nehmen und bricht ihn komplett

Beim LoL-Turnier von Jynxzi auf Twitch trafen Krokoboss und Ludwig aufeinander. Der Amerikaner trug seine Niederlage mit Fassung.

Was war das für ein Spiel? Der Twitch-Streamer Jynxzi veranstaltete am 14. und 15. Oktober 2026 sein 2. Streamer-Turnier in League of Legends. Mit dabei waren bekannte nordamerikanische Content Creator wie Tyler1, Dantes und MoistCr1TiKaL, aber auch europäische Streamer wie Grubby und der österreichische Twitch-Streamer Krokoboss.

Krokoboss traf im Turnier auf Ludwig und sorgte für den wohl besten Moment des Events – auch wenn der eigentlich erst eintrat, nachdem die Action vorbei war.

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Der “europäische Penner” gegen den amerikanischen Sunnyboy

Was war da los? Das Turnier lief weder für das Team von Krokoboss noch für das von Ludwig besonders gut. Beide unterlagen dem Team des Streamers Arky und trafen schließlich in der Losers’ Bracket aufeinander.

Kroko war in dem Match auf Sylas unterwegs, ein direkter Counter zu Ludwigs Amumu. Dessen Team brachte zudem Malphite mit, den denkbar schlechtesten Pick gegen Sylas. Dementsprechend setzte Krokoboss Ludwig auch zu. Der konnte sich mit seinem Amumu eigentlich kaum aus dem Spawn wagen, ehe er von Sylas zu selbigem zurück befördert wurde. Ludwig war dann im Verlauf des Matches auch bereits sichtlich angefressen.

Es endete schließlich mit einer K/D von 3/9 bei Ludwig zu Krokos 19/1 und einem Lob für den Österreicher von seinem Idol Doublelift.

Besonders demütigend für Ludwig: Krokoboss steckt eigentlich gerade knietief im Minecraft-Event Craft Attack 14. Seit Event-Start riss er jeden Tag im Schnitt 10 Stunden in Minecraft ab. Selbst am Tag des Turniers kam der Streamer aus einem 7-stündigen Minecraft-Marathon, den er nur unterbrach, um mit Ludwig den Boden zu wischen – wohlgemerkt mit einem 120er-Ping, da er auf dem amerikanischen Server spielte. Und nach dem Turnier ging es direkt zurück in die Minen.

Ludwig hingegen musste seinem Ärger nach dem verpatzten Turnier erstmal Luft machen – und das tat er dann auch sehr laut und mit jeder Menge Schimpfwörter. Dabei tritt Ludwig sonst als der nette, etwas trottelige Typ auf, der selbst dann noch verlegen lächelt, wenn er gerade beleidigt wird. Und genau das macht den Moment für viele wohl so unterhaltsam: Auf seinem eigenen Kanal erhielt der Clip mehr als 15.000 Aufrufe, dazu kommen aber noch knapp 6 Millionen auf X. Ihr könnt euch das Ganze hier anschauen:

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Der ganze Ausraster auf Deutsch (Achtung, es wird geflucht):

Man, das war verdammt erbärmlich, so wenig Spaß hatte ich wahrscheinlich noch nie, wenn ich ein Spiel gespielt habe. Mann, ich hab Mist gebaut, es ist jedes Mal der gleiche Scheiß mit diesen gottverdammten blöden Influencer-Turnieren. Heilige Scheiße, die sind die mieseste Idee der gesamten Menschheit. Es ist buchstäblich: “Lasst uns ein paar Leute holen, die wirklich gut in dem Spiel sind, und sie die ganzen kleinen Schweinchen ficken lassen.” Die ganzen kleinen Schweinchen werden gefickt. Und du hast verdammte 5.000 Stunden in dieses Spiel gesteckt, also läuft bei dir gar nichts. Ich habe verdammt noch mal nie was von Kroko gehört, verdammter europäischer Penner, und er hat 8.000 verdammte Stunden in dem verdammten Spiel, Bro. Nur, weil er an der Uni nicht flachgelegt wurde, und jetzt muss ich mich von ihm ficken lassen, weil er damals keine abbekommen hat. FUCK. Trotzdem gg, ganz ehrlich, ich weiß die Einladung von Jynxzi zu schätzen.

Alles in allem kann man sagen, dass Ludwig die Niederlage für LoL-Verhältnisse mit Fassung getragen hat.

Wie ernst das von Ludwig wirklich gemeint ist, und wo der Streamer seine echte Frustration für einen guten Clip überzogen hat, kann man natürlich nicht so genau sagen. In einem späteren Clip entschuldigte sich der Streamer. Solche Ausraster seien normalerweise Leuten vorbehalten, die er kenne, und die es ihm mit gleicher Münze zurückzahlen würden. Bei Krokoboss habe es diese kameradschaftliche Verbindung jedoch nicht gegeben und er sei etwas zu weit gegangen. Aber vielleicht ist das auch der Beginn der nächsten wunderschönen Hassliebe von Ludwig in LoL: Seit 2 Jahren verachtet Tyler1 den nettesten Typen von YouTube, doch der will unbedingt, dass sie beste Freunde sind

Wann wart ihr wegen eines Spiels zuletzt so richtig sauer? Berichtet uns in den Kommentaren von eurem größten Rage-Moment!