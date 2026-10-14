Craft Attack 14 ist voll mit KI, ein Twitch-Streamer baut aus Protest ein Datenzentrum mitten in die schöne Natur

In Craft Attack 14 lassen über 100 Twitch-Streamer ihrer Kreativität freien Lauf und verfolgen coole Projekte. Dabei kommt immer wieder auch KI zum Einsatz. Dem Content Creator Veni passt das gar nicht. Er demonstriert gegen die Nutzung – im echten Leben und in Minecraft.

Was ist das für ein Projekt? Der Twitch-Streamer Veni hat sein Projekt für das diesjährige Craft Attack angekündigt: Mitten in die unberührte Minecraft-Landschaft will er ein riesiges Datenzentrum bauen. Wie im echten Leben soll die umliegende Natur zerstört werden und eine hohe Lärmbelastung entstehen.

Das reicht dem Content Creator aber nicht, denn sein Protest geht über Minecraft hinaus.

Was ist nochmal Craft Attack? Craft Attack ist ein Minecraft-Projekt, bei dem jedes Jahr dutzende deutschsprachige Content Creator teilnehmen. Die erste Ausgabe 2013 hatte nur eine Handvoll Teilnehmer. Mittlerweile sind wir in der 14. Ausgabe mit über 100 Twitch-Streamern, die auf einem gemeinsamen Server Minecraft spielen, kreative Bauwerke errichten – und einander ab und zu das Leben schwermachen. Im Vordergrund stehen aber meistens Unterhaltung und Spaß für alle.

So schön kann Minecraft aussehen… wenn kein Rechenzentrum mitten in der Landschaft steht.

Video starten Minecraft zeigt im Video, wie sich die Grafik des Spiels verbessern wird Autoplay

Twitch-Streamer baut ein Datenzentrum in Minecraft und demonstriert IRL

Was steckt dahinter? In einem Kurzvideo auf YouTube erklärte Veni, er wolle damit “die Realität von KI” auf den Minecraft-Server bringen. Einige der übrigen Teilnehmer sind der Technologie nämlich nicht so abgeneigt. So setzen Streamer wie LetsHugo, Papaplatte und auch Zarbex auf KI, um ihre eigenen Projekte zu planen und zu visualisieren.

Zarbex etwa zeigte seinen persönlichen Horror: eine Tankstelle mit hohen Benzinpreisen, mit einer riesigen Spinne. Das Ganze hätte “die KI ausgespuckt” und die Spinne hat auch nur 4 Beine, das werde dann eben noch angepasst (via Twitch).

Veni zeigt außerdem LetsHugo, der sich eine ganze Piraten-Siedlung im Stil von One Piece generieren ließ, sowie Papaplatte, der eine Vorschau seines Bauprojekts begutachtet – das nötige Tool dafür sei laut Veni durch Vibecoding entstanden, also mit Code von der KI.

Was hat es mit Vibecoding auf sich? Vibecoding bezeichnet die Softwareentwicklung mit großen Sprachmodellen wie Claude oder ChatGPT. Nutzer können auch ohne großartige Programmierkenntnisse so eigene Anwendungen erschaffen. Statt den Code selbst mühsam zu tippen, gibt man der KI mit einem Prompt lediglich die Idee vor, als “den Vibe”. Vibecoding ist aktuell ein riesiger Trend, denn es kann praktisch sein und viele haben Spaß daran, mit der Technologie herumzuspielen. Mehr zum Thema erfahrt ihr bei unseren Kollegen von GameStar.

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Der Twitch-Streamer beschränkt seine Kritik allerdings nicht auf Minecraft: Am 13. und 14. Oktober 2026 tagte in Wien die „Data Center World Europe”, auf der es um die brennendste Frage der Industrie gehen soll: „Die Datenzentrums-Energie-Landschaft von Europa zu transformieren.” (Quelle: Data Center World Europe)

In einem weiteren YouTube-Video zeigt sich Veni vor Ort mit der Initiative „Rechenzentren, nein danke!”, um gegen die Datenzentren zu protestieren. Die Aktion führte sogar zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz, nachdem 5 Aktivisten das Dach der Messe erklommen und dort ein Banner befestigt hatten.

Zurück im Spiel baut Veni derweil auf Twitch fleißig sein XXL‑Rechenzentrum. Auch seine Mission, die Natur zu zerstören, geht gut voran: Laut dem Leaderboard von Craft Attack hält der Streamer gerade den 2. Platz in der Kategorie „Tiere erledigt“.

Wie findet ihr das Minecraft-Projekt von Veni? Welche Projekte verfolgt ihr derzeit in Craft Attack? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Auch der Twitch-Streamer Nooreax hat sich für sein Projekt von der echten Welt inspirieren lassen. Während andere fleißig Basen bauen, startete er kurzerhand einen Lieferservice im Stil von Amazon. Das nötige Tool wurde laut Nooreax übrigens nicht “gevibecoded”, lediglich bei einzelnen Elementen wie einem spielbaren Mini-Game sei die KI am Werk gewesen. Mehr zum Projekt erfahrt ihr hier: Craft Attack läuft noch keine Woche, doch ein Twitch-Streamer hat sich bereits ein kapitalistisches Imperium aufgebaut