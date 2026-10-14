Craft Attack läuft noch keine Woche, doch ein Twitch-Streamer hat sich bereits ein kapitalistisches Imperium aufgebaut

Die diesjährige Ausgabe des Minecraft-Großprojekts Craft Attack ist gestartet. Eine der kreativsten Ideen dürfte diesmal der Twitch-Streamer Nooreax haben, denn der gründete kurzerhand seinen eigenen Lieferservice.

Um welchen Streamer geht es? Nooreax ist beim diesjährigen Craft Attack als NOTY GmbH am Start. Gemeinsam mit seinen “Mitarbeitern” Dimeax und Norman lebt er in einer WG und betreibt einen Amazon-artigen Lieferservice für Material im Spiel.

In einem eigens eingerichteten Tool können Teilnehmer ihre benötigten Materialien bestellen. Die Preise sind grundsätzlich auf Verhandlungsbasis, möglich sind Ingame-Items, Twitch-Leistungen oder “freie Verhandlungen”. Kommt ein Deal zustande, werden die Materialien beschafft und zugestellt.

Was ist eigentlilch Craft Attack? Craft Attack ist ein Minecraft-Projekt, bei dem jedes Jahr dutzende deutschsprachige Content Creator teilnehmen. Die erste Ausgabe 2013 hatte nur eine Handvoll Teilnehmer. Mittlerweile sind wir in der 14. Ausgabe mit über 100 Twitch-Streamern, die auf einem gemeinsamen Server Minecraft spielen, kreative Bauwerke errichten – und einander ab und zu das Leben schwermachen. Im Vordergrund stehen aber Unterhaltung und Spaß für alle.

Video starten Minecraft zeigt im Video, wie sich die Grafik des Spiels verbessern wird Autoplay

Von Walen und Schleim

Wie läuft es bislang so? Mit seiner Idee feierte Nooreax einen starken Einstand bei Craft Attack. Der Twitch-Streamer Zarbex war ganz hin und weg von dem Windows-XP-Look des Tools und den funktionierenden Apps, darunter der Storefront. Nooreax erzählt stolz: Er sei der Jeff Bezos von Minecraft! (via TikTok)

Mit iiCrimax angelte man sich am ersten Tag auch direkt einen dicken Wal. Einen Zusammenschnitt davon findet ihr hier:

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An Tag 4 wurden jedoch auch einige Schwächen des Systems offensichtlich. Der Minecraft-Streamer BastiGHG bestellte eine Ladung Slime Cubes, die hatte Nooreax jedoch nicht vorrätig. Bei so einem geschätzten Großkunden will man sich aber natürlich nicht lumpen lassen, daher werden die benötigten Cubes kurzerhand bei einem anderen Streamer für Twitch-Abos eingekauft. So richtig gewinnbringend ist das nicht, wie Nooreax erklärt:

Also, ich hab ein Tool gebaut, was Geld kostet, dann liefer ich kostenlos aus, zahl für die Sachen Geld, die ich ausliefer… ach Digga, ich sollt’ mich nicht selbstständig machen.

Am Ende, so Nooreax, zählt doch nur, dass der Kunde glücklich ist – und das dürfte er bei so einem Deal allemal sein.

Für Nooreax lohnt sich das Projekt auf Twitch aber auch. In den vergangenen 3 Tagen lockte er durchschnittlich 7.700 Zuschauer mit seinen Rund-um-die-Uhr-Streams an – eine deutliche Steigerung von den 1.300 Zuschauern, die ihm im Schnitt im September zusahen (Quelle: Sullygnome).

Verfolgt ihr Craft Attack 14? Verratet uns in den Kommentaren, welche Streamer-Projekte ihr dieses Jahr besonders spannend findet!

Auch im vergangenen Jahr ging es bei Craft Attack möchtig zur Sache. Ein Teilnehmer zeigte mit einem besonderen Projekt, dass es bei Kreativität nicht nur darum geht, wer die coolste Base baut: Streamer zocken zusammen Minecraft live auf Twitch, doch statt seine Basis weiterzubauen, organisiert ein Spieler ein Konzert