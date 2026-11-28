Gut zwei Monate nach Release bekommt ihr das aktuelle EA Sports FC 27 um mindestens die Hälfte günstiger auf Konsolen und PC.

EA Sports FC 27 um 50% reduziert

Jetzt zum Angebot

Bei den Black-Friday-Angeboten von Amazon gibt es die Standard Edition von EA Sports FC 27 um 50 Prozent reduziert auf Disc für PlayStation 5 und für PlayStation 4 sowie die Xbox Series X und als Spielkarte für Nintendo Switch. Die Download-Version für Windows-PCs und Xbox ist sogar um 53 Prozent reduziert.

So günstig gab es die aktuelle und erst Ende September erschienene Ausgabe von EAs Fußballsimulation bisher noch nicht. EA Sports FC 27 verspricht als neuester Ableger der früher als “FIFA” bekannten Fußballsimulation neben verbesserter Grafik und aktuellen Kadern mit mehr als 21.000 lizenzierten Spielern auch ein flüssigeres und authentischeres Gameplay,

In den Fokus rückt dabei diesmal mit The Grounds eine Art sozialer Fußball-Hotspot, an dem Straße und Stadion aufeinandertreffen sollen. Mit dabei sind aber natürlich unter anderem auch der beliebte Weltmeisterschaftsmodus The World’s Game, ein überarbeiteter Managerkarriere-Modus und Football Ultimate Team (FUT). Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist

Doch lohnt sich EA Sports FC 27 überhaupt? Im Test bei den Kollegen von GameStar heißt es, dass EA Sports FC 27 nach FC 26 plötzlich wieder Spaß macht. Trotz Pace-Meta, Pay2Win und unnötigem The Grounds gibt es demnach ein deutlich besseres Spielgefühl als in FC 26 und wieder mehr Kontrolle über das Geschehen auf dem Rasen. Dafür gab es eine 78er-Testwertung.

Weitere Angebote: Amazon-Glücksrad, LEGO-Enterprise, Gaming-Headset und Brettspielklassiker

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine Glücksradaktion von Amazon, bei der Alltagsprodukte für 2.000 Euro gewinnen könnt, sowie ein riesiges Star-Trek-Modell von LEGO. Außerdem gibt es ein gutes Gaming-Headset von Razer um 45 Prozent reduziert zum Tiefpreis sowie den Brettspiel- und Fantasy-Klassiker HeroQuest zum bisher günstigsten Preis des Jahres.

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