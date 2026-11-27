Kennt ihr Amazon Essentials? Ob Spülmittel, Batterien, Frühstücksprodukte, oder Tierfutter: Über Amazons Dienst deckt ihr euch bequem mit sämtlichen Verbrauchsartikeln für den Alltag ein. Passend zum Black Friday legt der Versandhändler nun noch ein starkes Gewinnspiel obendrauf. Am digitalen Glücksrad dazu winken Gutscheine im Wert von bis zu 2.000 Euro!

Schaut hier bei den geilen Amazon Essential Delas rein!

Zum Deal

Wenn der Black Friday ruft, richten die meisten nach wie vor ihren Blick reflexartig auf neue Grafikkarten, riesige OLED-TVs oder smarte Saugroboter. Doch pünktlich zum eigentlichen Aktionstag zieht Amazon noch ein ganz anderes Angebots-Ass aus dem Ärmel. Im Mittelpunkt stehen diesmal genau die Produkte, die in jedem Haushalt Tag für Tag verbraucht werden.

Im Sortiment von Amazon Essentials findet ihr praktisch das komplette Angebot aus Drogerie und Discounter. Angefangen bei Kaffeebohnen und Shampoo bis hin zu AAA-Batterien oder Zewa. Das Beste daran: Die Artikel gibt es dort regelmäßig in praktischen Großpackungen und zu Preisen, die man im lokalen Handel nur selten sieht. Ihr gewintn also gleichg mehrfach: Indem ihr euch Geld, Zeit und Planung spart!

Hier bekommt ihr für alle Alltagsbedürfnisse ein günstiges Produkt!

Exklusiv am Black-Friday-Wochenende: Am Glücksrad drehen und 2.000 Euro Warenwert bekommen

Um den Höhepunkt der großen Rabattschlacht gebührend zu zelebrieren, veranstaltet Amazon aktuell eine besondere Aktion! Zehn Haushalte dürfen sich bald über einen extrem entspannten Dezember freuen. Denn ab sofort steht in der Amazon-App ein digitales Glücksrad bereit.

Insgesamt verlost der Versandriese unter allen Teilnehmenden zehn Gutscheine über jeweils 2.000 Euro. Damit übernimmt Amazon quasi eure gesamten Einkäufe aus der Kategorie „Everyday Essentials“ für den kommenden Monat (oder länger, je nachdem wie ihr haushaltet).

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Aktionsseite aufrufen: Öffnet die Seite zum Glücksrad direkt auf eurem Smartphone oder in der Amazon-App. Seid ihr am Desktop-PC unterwegs, blendet euch Amazon einen QR-Code ein, den ihr einfach mit der Handykamera scannen könnt. Glück versuchen: Versetzt das digitale Rad in Bewegung. Es gibt genau zwei mögliche Ergebnisse: „In den Lostopf“ oder „Leider kein Glück gehabt“. Kurze Frage beantworten: Stoppt das Rad auf dem Feld „In den Lostopf“, wartet nur noch eine unkomplizierte Quizfrage auf euch. Ist diese gelöst, landet ihr automatisch in der Verlosung um die zehn 2.000-Euro-Gutscheine. Teilnahmebedingungen im Blick behalten: Es handelt sich um ein reines Gewinnspiel ohne Kaufzwang, teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die glücklichen Gewinner erhalten bereits am 1. Dezember eine Benachrichtigung. Einlösbar sind die Gutscheine anschließend bis zum 31. Dezember für ausgewählte Produkte auf Amazon.

Amazon Essentials im Black-Friday-Sale: Warum sich ein Blick in die Angebote lohnt

Auch abseits des Gewinnspiels lohnt sich ein Abstecher in die Alltagskategorie. Vor allem, wenn ihr damit noch gar nichts am Hut hattet bisher. Legt also eure womöglich noch vorhandene Skepsis gegenüber Drogierie- und Supermarkt-Ware bei Online-Versand ab und schaut mal in die Angebote. Es rentiert sich echt, vor allem, weil ihr euch die lästigen Fahrten und das Geschleppe im anbrechenden Winter und Schmuddelwetter spart!

Hier gibt’s ein paar persönliche Favoriten von mir:

Noch mehr Deals zum Black Friday gesucht?

Wenn ihr neben den Alltagsprodukten doch noch nach starken Angeboten aus den Bereichen Gaming, Hardware, Smartphones oder Fernseher interessiert seid (also die klassischen Black-Friday-Sachen), werft am besten einen Blick in unsere große Black-Friday-Übersicht auf GameStar. Dort sammeln wir fortlaufend die besten Schnäppchen des Tages für euch.

Mit einem Einkaufswagen oder Amazon-Logo markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos. Mehr Infos.