HandOfBlood will in Craft Attack einfach nur eine Wollfarm bauen, doch dann taucht Alphastein auf …

Das Minecraft-Großprojekt Craft Attack läuft. Mit dabei: Twitch-Streamer und YouTuber Max „HandOfBlood“ Knabe. Der hatte nach einem Tag Pause mit Alphastein zu kämpfen, genau wie die Zuschauer.

Worum geht’s im neuen Video von HandOfBlood? Auf Hännos YouTube-Kanal HandOfUncut erscheinen derzeit regelmäßig neue Videos rund um das Minecraft-Großprojekt Craft Attack. Im jüngsten Teil musste sich der Creator nach einem Tag Streaming-Pause erst einmal orientieren und die neuen Fortschritte der anderen Streamer begutachten.

Im Anschluss machte sich HandOfBlood selbst wieder frisch ans Werk, um seine Wollfarm fertigzustellen. Doch das fleißige Bauen wurde plötzlich durch einen unerwarteten Besuch gestört (ab Minute 59:00). Alphastein versuchte sich mehr oder weniger unentdeckt (nämlich mit musikalischer Begleitung) an Hänno ranzuschleichen: „Alphi, gut dich zu sehen!“

Was ist eigentlich Craft Attack? Craft Attack ist ein Minecraft-Projekt, bei dem jedes Jahr dutzende deutschsprachige Content Creator teilnehmen. Die erste Ausgabe 2013 hatte nur eine Handvoll Teilnehmer. Mittlerweile sind wir in der 14. Ausgabe mit über 100 Twitch-Streamern, die auf einem gemeinsamen Server Minecraft spielen, kreative Bauwerke errichten – und einander ab und zu das Leben schwermachen. Im Vordergrund stehen aber Unterhaltung und Spaß für alle.

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Warum besucht Alphi Hänno? Offenbar hatte sich jemand (ein trauriger NiekBeats) über HandOfBlood beschwert. Alphastein wollte das nun klären und sicherstellen, dass Hänno sich in Zukunft korrekt verhält und nicht mehr so den Chef raushängen lässt – mit Darth-Vader-Gedächtnis-Skin und Schwert in der Hand.

Bevor es HandOfBlood aber an den Kragen ging, konnten die beiden den Beef klären: HandOfBlood hat nämlich mit Aufgabenverteilung gar nichts mehr am Hut. Das soll GTimeTV mittlerweile machen. Man hat ihm nicht mal vom letzten Meeting erzählt. Alphis Reaktion: „Chef, Bro, das ist Cringe.“

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Danach zeigte Alphastein Hänno noch einen sogenannten „Duper“, der TNT vom Himmel regnen lassen kann. Der stellte sich aber zum Glück als vergleichsweise harmlos heraus. Große Schäden gab es keine. Das erste Drama in Craft Attack konnte damit abgewandt werden.

Ihr findet das gesamte Video von HandOfBlood auf YouTube sowie im Folgenden:

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Ein Fiebertraum

Wie reagiert die Community? Bei Alphastein scheiden sich die Geister. Einige Zuschauer feiern das Zusammentreffen der beiden Streamer. Andere schütteln mit dem Kopf, schalten aus oder wundern sich, was sie da gerade gesehen haben.

Voxtek123 schreibt etwa auf YouTube: „Mit Alphastein ist es immer ein Fiebertraum.“

Siegmund93 ist auf YouTube offensichtlich kein Fan: „Ab dem Moment, in dem Alphastein auftaucht, kannste dir das ja nicht mehr geben. Ist ja furchtbar der Typ, maximal anstrengend.“

R0Burli99 hatte auf YouTube indes wohl seinen Spaß: „‚Chef, Bro, das ist Cringe‘, ich hau mich weg.“

Ich selbst kann das sehr gut nachvollziehen. Der ganze Abschnitt mit Alphastein war sehr anstrengend. Wie bekannt der Creator ist, zeigt aber die Reaktion von meinem Sohn. Der schaute mir kurz über die Schulter und meinte nur: „Was macht Alphastein da und wer ist der andere?“ Wie sieht es aus: Verfolgt ihr das Projekt? Mehr dazu findet ihr auch hier: Craft Attack läuft noch keine Woche, doch ein Twitch-Streamer hat sich bereits ein kapitalistisches Imperium aufgebaut