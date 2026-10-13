HandOfBlood terrorisiert Metashi mit trällerndem Geschenk, davon hatten auch die Nachbarn was

„Präsident Knabe, es reicht mir!“ – Mit dieser Botschaft hat sich der YouTuber und Streamer Metashi an HandOfBlood gewandt, um sich nach einer schlaflosen Nacht für ein Geschenk zu „bedanken“.

Was ist das für ein Geschenk? Obwohl Metashi kein Partner mehr von Knabe Kola ist, wird er weiterhin von Max „HandOfBlood“ Knabe mit Proben und Päckchen versorgt. Das letzte Paket landete ungeöffnet auf dem Dachboden. Der YouTuber und Streamer erklärt: „Ich hab ja im Stream nichts zu zeigen. Warum soll ich es aufmachen?“ Das rächte sich in einer der folgenden Nächte. Metashi beschreibt das auf tiktok.com wie folgt:

Gestern liege ich um 21 Uhr mit Vanessa im Bett. Auf einmal, aus dem Nichts, geht Musik an. […] Ich denke mir: Was passiert jetzt? Ist hier zufällig ein Einbrecher ins Haus gekommen und lässt gerade so ne App laufen? Ich hab Angst. Bei Gott. Wenn auf einmal in deinem eigenen Haus aus dem Nichts Musik angeht und du hast kein Radio, keine Alexa, nix … Fiebertraum. […] Ich geh ganz langsam Treppe runter und schaue: Einbrecher mit Radio? Nein. Geh Treppe hoch, komme dem Sound immer näher. Auf einmal kommen mir Möwengeräusche entgegen. Und klassische Musik. Und ich schwöre euch, die Musik war eins zu eins wie bei Conjuring [Anm. der Redaktion: ein Horrorfilm von 2013].

Auf dem Dachboden findet Metashi dann die Quelle der Musik: das Paket von HandOfBlood. Dort lag unter anderem ein Radio drin, das immer und immer wieder einen Werbe-Jingle für Knabe Kola abspielte, in dem unter anderem auch HandOfBlood mit einem schmatzenden „Vortrefflich“ zu hören war. Perfide: Einen Ausknopf besitzt der Dudelkasten nicht.

Da hilft nur aufschrauben und Batterien entfernen. Nur hat Metashi eine verletzte Hand, und einen Schraubenzieher fand er auch nicht. Nach einer Stunde Ohrenfolter gab der Creator auf. Das Radio landete im Garten und trällerte dort die ganze Nacht lang in Dauerschleife weiter. So hatten auch noch die Nachbarn was von dem Geschenk.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

„Ich wäre einfach mit dem Auto drübergefahren“

Wie reagiert die Community? Der Clip auf TikTok hat mittlerweile über 2.790 Herzen eingesammelt. In den Kommentaren fragen sich die Zuschauer, wie man keinen Schraubenzieher griffbereit haben kann oder warum Metashi kein Partner mehr von Knabe Kola ist. Außerdem haben sie manch einen Alternativvorschlag parat:

Dawnbreaker84 schreibt: „Ich wäre einfach mit dem Auto drübergefahren oder hätte es in der Badewanne ersoffen.“

Hank ergänzt: „Ich hätte ‘ne Idee, wie man mit einem Hammer das Radio ausbekommt.“

Liebe Kinder: Öffnet lieber sofort ankommende Pakete, statt sie später mitten in der Nacht ertränken oder mit dem Auto überfahren zu müssen! Oder wie seht ihr das? Was haltet ihr von dem PR-Gag von Knabe Kola? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

HandOfBlood und Metashi konnten dieses Jahr gemeinsam (mit Papaplatte) ein Streamer-Event sehr erfolgreich abschließen. Bei Sauercrowd ging es darum, gemeinsam WoW Classic Hardcore zu spielen und dort irgendwann erfolgreich den Geschmolzenen Kern zu meistern. Leider wird es in WoW Forever wohl kein Comeback von Sauercrowd geben.