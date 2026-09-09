HandOfBlood parkt sich 4,5 Stunden in selbstgebauter Burg, um seinen bisher größten Spiele-Release zu zelebrieren

Am 8. September 2026 ist Wanderburg auf Steam in den Early Access gestartet. Veröffentlicht wird das Mittelalter-Roguelike durch Sidekick Publishing von HandOfBlood. Der beliebte Streamer hat auf Twitch natürlich sofort reingezockt.

Was ist Wanderburg? Die Entwickler von Randwerk bezeichnen es selbst als minimalistisches Mittelalter-Roguelike, in dem man mit einer Burg auf Rädern in die Schlacht fährt. Das Ziel: umherziehende Schafherden, Dörfer und kleinere Burgen verschlingen, um so immer mehr zu wachsen, zu leveln und das eigene Arsenal aus Kanonen, Minen, Türmen und mehr auszubauen.

Nur wer groß und mächtig genug ist, kann es mit den größten Burgen des Landes aufnehmen. Unterschiedliche Fahrzeugtypen, Captains und Artefakte sorgen dafür, dass sich kein Run wie der vorherige anfühlt. Zudem versprechen die Entwickler bereits für den Early Access eine hochoptimierte Spielerfahrung, die selbst auf einer alten Kartoffel laufen soll.

Video starten Wanderburg startet mit diesem Trailer in den Early Access Autoplay

„Das ist schon sehr geil“

Was sagt HandOfBlood zu Wanderburg? Der beliebte Streamer und YouTuber hat mit seinem Publishing-Label Sidekick bereits in der Vergangenheit häufig ein richtig gutes Händchen bewiesen. Hinter Spielen wie TerraScape, Asgard’s Fall, 9 Kings, Deadly Days: Roadtrip oder auch Dwarves: Glory; Death and Loot stecken kleine, ungemein spaßige Perlen, die auf Steam „Sehr positiv“ bewertet sind und jeweils nur ein paar Euro kosten.

Wanderburg soll sich hier nicht nur einreihen, Hänno bezeichnet den Early-Access-Start auf Twitch sogar als wahrscheinlich „größter Release bisher“ von Sidekick Publishing. „Das ist schon sehr geil“, ergänzt der Creator. Danach beantwortet er einige Fragen aus der Community. Der finale Release soll zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte 2027 erfolgen.

Was zeigt HandOfBlood? Normal zockt Hänno live auf Twitch nur knapp eine Stunde in neue Spiele rein. Für Wanderburg nimmt er sich aber deutlich mehr Zeit. Fast 4,5 Stunden geht er mit sichtlicher Freude auf die Burgenjagd. Für den großen Release wirft er sich zudem in Schale beziehungsweise in eine Burg. Das Team von HandOfBlood hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Hänno zu einem Burgherren der etwas anderen Art zu machen:

HandOfBlood als Burgherr … (Quelle: twitch.tv)

Hänno nutzt das ausgiebige Zeitfenster, um verschiedene Builds mit seiner Burg auszuprobieren. Die Spiderburg fährt beispielsweise nicht, sondern läuft auf mehreren Beinen. Mit diesen kann die mobile Behausung Schaden zufügen. Zudem seid ihr durch die langen Stelzen nicht von Terrain-Effekten wie Wasser betroffen. Und auch das Angebot an möglichen Upgrades ändert sich im Vergleich zur Startburg.

Die Vielfalt an Builds kommt nicht nur bei Hänno gut an. Wanderburg startet 82 Prozent positiv in den Early Access auf Steam. Immerhin 8.834 Spieler haben die Roguelike-Perle im Peak gestern Abend zeitgleich ausprobiert (Quelle: steamdb.info). Könnte das Spiel auch etwas für euch sein, verratet es uns gern in den Kommentaren!

Hänno hat vor einigen Wochen schon einmal beim Anspielen eines neuen Games die Zeit vergessen. Beim Koop-Spiel Ore Factory Squad geht es ums Buddeln, aber mit motivierenden Factorio- beziehungsweise Satisfactory-Elementen. Davon konnte sich der Creator nur schwer wieder losreißen: HandOfBlood will eigentlich nur das „Koop-Spiel der Stunde“ anzocken, landet in 3 Stunden langem Albtraum für alle Logistiker