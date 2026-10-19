Nach 6 Jahren kehrt die größte Band von LoL zurück, Fans feiern Comeback mit über 3,6 Millionen Views in nur 8 Stunden

Abseits vom Spiel etablierte League of Legends mehrere fiktive Bands, die nicht nur mit Skins gefeiert wurden, sondern auch mit eigenen Musikvideos und Songs. Die wohl größte Band veröffentlichte nach 6 Jahren jetzt ein Musikvideo, das auf YouTube stark startet.

Um welche Band geht es? Seit 2014 etablierte Riot mit einem alternativen Universum zu League of Legends mehrere virtuelle Bands. Die wurden nicht mit Skins repräsentiert, man arbeitete mit Künstlern zusammen, um Songs und Musikvideos zu veröffentlichen. Daraus entstanden:

Pentakill (ab 2014)

K/DA (ab 2018)

True Damage (ab 2019)

Heartsteel (ab 2023)

In der aktuellen Season von LoL feiert man die Bands und nach True Damage und Heartsteel, veröffentlichte Riot endlich das neue Musikvideo von K/DA, der wohl größten Band aus League of Legends, und das kommt gut an.

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Neues Musikvideo mit dem Arcane-Studio

Was ist das für ein neues Video? Am Morgen des 19. Oktobers 2026 veröffentlichte League of Legends das Musikvideo zum neuen K/DA-Song Firestarter mit MIYEON und SOYEON von der K-Pop-Band i-dle, Sophie Powers und Mimi Webb auf YouTube. Die Künstler übernehmen jeweils die Rolle der Champions, Ahri, Akali, Kai´Sa und Evelynn.

Das Besondere am Video ist, dass Riot dafür mit dem Studio Fortiche zusammengearbeitet hat. Die sind für die beiden Arcane-Staffeln auf Netflix verantwortlich. Wie beliebt die Band ist, zeigen auch die YouTube-Aufrufe. In nur 8 Stunden (Stand: 19.10., 12:00 Uhr) hat das Musikvideo über 3,6 Millionen Views erreicht.

Zum Vergleich: Das Musikvideo zu POP/STARS von K/DA (YouTube) erreichte über 660 Millionen Aufrufe und ist seit 7 Jahren das meistgeklickteste Video auf dem Kanal von League of Legends.

Firestarter ist aber nur der Anfang, denn am 21. Oktober erscheint eine ganz neue EP, die laut genius.com 4 Songs enthalten wird. Zudem wird es in League of Legends Skins zu den Champions geben, die den Outfits des Musikvideos nachempfunden sind.

Die Fans warteten 6 Jahre seit dem letzten K/DA-Release und sind mit dem neuen Video zufrieden.

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Wie reagieren die Fans auf das Musikvideo? Unter den Kommentaren des YouTube-Videos sammeln sich vor allem begeisterte Fans. So schreibt @bombraccoon8899: Riot lässt ganz beiläufig alle seine Bands wieder aufleben, um uns daran zu erinnern, dass es sich bei ihnen eigentlich um eine Musikproduktionsfirma handelt, die nebenbei auch Spiele entwickelt.

@dominickaimalizon9237 vergleicht es mit den anderen Songs des Genres und findet, dass K/DA mehr nach K-Pop klingt als die meisten anderen modernen K-Pop-Songs.

Insgesamt scheint der neue Release für großen Hype gesorgt zu haben, denn Fans besprechen in den Kommentaren einzelne Teile des Videos. Es gibt aber auch leichte Kritik. So schreibt @umcarafilipino, dass man merke, dass K/DA offensichtlich das Lieblingskind von Riot ist.

Dabei bezieht er sich wohl auf die anderen Band-Releases, die vor einem Monat gestartet sind. So erschien am 18.09.2026 ein neues Musikvideo von Heartsteel (YouTube) und das neue Lied von True Damage (YouTube) ist der Song der Weltmeisterschaft 2026. Basierend auf der Produktionsqualität sieht Firestarter nochmal besser aus.

Aber wie seht ihr das? Was sagt ihr zum neuen Musikvideo und welches ist euer Favorit? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Jedes Jahr beglückt Riot die E-Sport-Fans mit einem neuen Worlds-Musikvideo: Neues Musikvideo zur Weltmeisterschaft von LoL zeigt Profi-Spieler als Götter, zollt einem verstorbenem Spieler Tribut



