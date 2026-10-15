LoL Classic war eine tolle Idee, die so nie hätte erscheinen müssen

Riot hat das Ende von LoL Classic mit dem Ende der 2026-Season angekündigt. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kommt das nicht überraschend, weil es nie hätte funktionieren können.

Am 14.10. kündigte Riot in einem Entwickler-Blog an, dass League Classic im Januar 2027 enden wird. Riot selbst begründet das damit, dass zwar viele Spieler Spaß gehabt haben sollen, die Mehrheit aber andere Modi in LoL spielt.

Classic soll nach dem Januar erstmal nicht mehr verfügbar sein. Riot erwähnt aber auch, dass man trotzdem das Ziel hat, den Modus in Form eines Events zurückzubringen.

Vergleicht man den Modus mit WoW Classic, hätten einige wohl erwartet, dass der Modus neben dem normalen League funktionieren kann. Jetzt zeigt sich aber, dass es eben nicht funktioniert, und genau das zeigt, was LoL-Spieler wollen.

Video starten Riot startet mit League Classic die Anfangs-Zeit von LoL neu Autoplay

MOBAs eignen sich nicht für eine Classic-Variante

Anfangs klang Classic nach einer tollen Idee. Viele Spieler haben nostalgische Erinnerungen an Champions, Patches oder einfach die alte Map. Außerdem war der Modus darauf ausgelegt, ihn länger zu spielen. Es gab Missionen, Pässe und mit den Runen ein System, das Vielspieler belohnte. Blizzard hat mit WoW Classic ja auch eine Erfahrung erschaffen, die mit dem modernen Spiel koexistieren kann.

Und Classic kam zum Release Ende Juli auch gut an. Nicht nur Teile der Community waren angetan, auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war begeistert. Und auch ich empfand die Idee als gut und spielte gerne ein paar Ründchen in der alten Kluft der Beschwörer.

Aber warum funktioniert LoL Classic dann nicht so, wie es Riot scheinbar erwartet hat? Ein MOBA unterscheidet sich stark von einem MMORPG. Während ein Spiel wie WoW die Spieler auf diverse Weisen berührt, etwa durch Raids, Leveling-Phasen, Quests, Figuren oder einfach Klassen, bleibt LoL auch in seiner Classic-Variante ein kompetitives Spiel.

Egal, welchen Modus Leute spielen: Der Sieg ist das Ziel einer Runde, selbst wenn man das Spiel nur zockt, weil man einen Champion liebt. Deshalb sind Themen wie Balance, Matchmaking und verschiedene Ranked-Modi wichtig, um auch Classic am Leben zu halten. Das beißt sich aber mit der Idee, Spielern eine Möglichkeit zu geben, alte Zeiten wiederzubeleben.

Salopp gesagt: Warum sollte ich in LoL Classic schwitzen , wenn ich meine Energie ins normale Ranked stecken kann, mit modernen Systemen und Patch-Notes, die alles balancen wollen? Dadurch wird aus LoL Classic ein Modus, der ganz nett für zwischendurch sein kann, aber nicht dazu geeignet ist, täglich gezockt zu werden. Gleichzeitig ist Classic aber kompetitiver als Spaß-Modi wie ARAM.

Hinzu kommt dann noch die Frage, was Classic überhaupt heißt.

Der alte Sion war eine besondere Erfahrung

Jeder möchte was anderes

Schon bevor LoL Classic offiziell erschienen ist, gab es Kritik aus der Community. Dabei ging es zwar viel um die Classic-Skins, aber auch um das Gefühl von Classic. Riot entschied sich dazu, eine Art Best-of zu machen, weil jeder Spieler eine andere Definition von Classic hatte. Aber genau das ist das Problem:

Möchte man einen alten Champion spielen, der nicht mehr so ist wie früher? (Etwa Urgot, Galio oder Yorick)

Möchte man einen ganz bestimmten Patch spielen, weil der Lieblingschampion da so stark war?

Vorweg: Riot hat den richtigen Ansatz gewählt, denn wenn sie nur einzelne Patches zurückbringen, würde das die Spielerbasis noch stärker zerstückeln. Aber die aktuelle Situation zeigt auch: Es hätte nie funktionieren können.

Anders als bei WoW, bei dem recht klar ist, was ein Classic-Modus bedeutet, ist das bei LoL schwierig. Selbst alte Champions sind eine Summe aus Patches und der damaligen Meta. Versteift man sich zu sehr auf einen einzelnen Patch, kann der Modus nur schwer fortgesetzt werden. Das heißt auch:

LoL Classic hätte niemals als laufender Modus funktionieren können.

Auch wenn ich es nicht mehr gespielt habe: Ich liebe die Idee von LoL Classic aus spielhistorischer Sicht. Anders als bei Remakes oder Re-Releases ist es unfassbar schwierig, bei einem Service-Game die Vergangenheit nachzuvollziehen. Interessierte können sich nur auf Berichte oder Videos verlassen.

LoL Classic konnte wenigstens das Gefühl liefern und ein paar alte Champions wieder spielbar machen. Und trotz der Kritik hinter dem Konzept: Als Event-Modus hat Riot die Möglichkeit, die Probleme zu umgehen. Dann können sich die Entwickler auf einen einzelnen Patch konzentrieren und sind nicht darauf angewiesen, den Modus auf lange Sicht anzupassen. Wenn 1, 2 Champions den Modus dann für 2, 3 Wochen brechen: Wen interessierts?

Aber wie seht ihr das? Mögt ihr LoL Classic oder habt ihr den Modus bereits vergessen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Immerhin sorgte der Modus für coole Momente und Strategien: Team beendet Match in LoL Classic in nur 3 Minuten, nutzt uralten Zauber, den die meisten nicht mehr kennen