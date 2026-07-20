LoL bringt endlich den Modus, den sich Fans seit Jahren wünschen, ändert nach Kritik der Fans den Ansatz für Uralt-Skins

Riot hat den Wunsch vieler Spieler endlich erfüllt. League of Legends bekommt einen Classic-Modus. Noch bevor er aber richtig erschienen ist, gab es viel Kritik, auch wegen der Classic-Skins. Riot reagierte jetzt auf das Feedback und bringt Änderungen mit sich.

Was war die Kritik an LoL Classic? Obwohl ein Classic Modus für LoL sich schon seit Jahren gewünscht wird, gab es nach der kürzlichen Ankündigung schon Kritik von einigen Spielern, nachdem der Modus auf dem Testserver (PBE) spielbar war.

Die Kritik einiger Fans (etwa auf Reddit) bezog sich darauf, dass der Classic-Modus sich gar nicht so klassisch anfühlt. Einer der größten Kritikpunkte lag bei den Uralt-Skins, also den alten Charakter-Modellen, die man im Modus auswählen kann.

Die erhielt man entweder durch Classic Skin Tokens , von denen Spieler laut einem User auf Reddit wohl nur 3 kostenlos erhalten konnten, oder durch Echtgeld. In einem neuen Video auf x.com reagierte Game Director Brian Feeney von Riot auf Teile der Kritik.

Bei den Classic Skins kündigte Riot an, dass sie jeder Spieler direkt freigeschaltet haben wird und dass auch alte Stimmen und Soundeffekte implementiert werden sollen. Aber auch andere Aspekte sprach Feeney an.

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Feedback erhalten

Auf welche Aspekte geht man noch ein? Im Video erklärt er, warum der Classic-Modus nicht einfach ein bestimmter alter Patch ist. LoL Classic ist ein Best-of, das Champions zu unterschiedlichen Zeitpunkten zurückversetzt. Der Launch 2009 sei für Riot zu alt gewesen, aber Season 6 etwas zu jung.

Nach einer Umfrage mit Spielern stellten sie fest, dass jeder eine andere Definition davon hat, was für sie Classic sei. Mit dem jetzigen Ansatz möchte Riot versuchen, alle Ären von LoL spielbar zu machen. Ein einzelner Zeitpunkt würde die überwiegende Mehrheit [der Spieler] verfehlen.

Riot geht trotzdem auf das Feedback ein und möchte Classic noch älter machen. Man möchte auch modernere Aspekte implementieren, aber nur, wenn es dem Spiel hilft. Hier nennt Feeney etwa den Baron-Buff.

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Entgegengesetzt der klassischen Erfahrung möchte Riot aber die Benutzerfreundlichkeit und Übersicht im Spiel modern halten. So soll etwa das Ping-System so sein, wie im modernen LoL. Ein anderer Punkt sei das Kopfgeld-System, wenn ein Team zurückliegt. Das sei in Classic so wie früher, Riot fügte aber einen Indikator hinzu, um es visuell verständlicher zu machen.

Zuletzt spricht Feeney auch über die Champions. Ursprünglich wollte Riot die beste Version der Champions aus den ersten 5 Seasons nehmen. Hierbei geht Riot auch nochmal auf das Feedback ein und bezieht sich auch auf Season 1 bis 3, während man weiterhin versucht, die Classic-Essenz der Champions beizubehalten. Auch hier nennt Feeney mit Twisted Fate ein Beispiel. Seine Season-3-Version sei quasi die gleiche wie aktuell, weshalb Riot noch weiter zurückging.

Feeney gesteht ein, dass all das subjektiv sei, Riot möchte aber kein Voting für einzelne Champion-Kits machen. Man höre aber auf das Feedback und passe den Modus an, damit sich Champions gesund, spaßig und am wichtigsten, Classic anfühlen.

Wie der Modus letztendlich auf den Live-Servern aussehen wird, könnt ihr ab dem 29.07. sehen. Wie steht ihr zu LoL Classic? Freut ihr euch drauf oder habt ihr keine Lust auf die MOBA-Nostalgie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Warum der Modus eine gute Idee ist, erfahrt ihr hier: LoL Classic ist eine richtig gute Idee, aber nicht, weil es den Spielern Spaß machen wird