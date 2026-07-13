Beliebter LoL-Caster hört auf, um sich um seine kranke Tochter zu kümmern, erhält dafür viel Liebe von den Fans

Nicht nur Spieler sind im E-Sport von League of Legends wichtige Personen, auch Caster sind für viele Fans ein wichtiger Bestandteil. Ein beliebter Kommentator verkündet jetzt leider seinen Abschied aus der Europäischen Liga.

Um welchen Caster geht es? Jake Osypenko ist der LoL-Community eher als Hysterics bekannt. Seit Januar 2024 ist er Caster für die LEC, die europäische Liga von LoL, ursprünglich stammt er aus Australien, aktuell lebt er laut LinkedIn in Berlin. In einem neuen YouTube-Video hat er jetzt angekündigt, dass er die LEC 2027 und darüber hinaus verlassen wird.

Vor über einem Monat wurde bei seiner 7 Monate alten Tochter eine sehr seltene Krankheit festgesellt. Diese Krankheit brauche laut ihm eine ständige Untersuchung und eine dauerhafte Betreuung von Ärzten. Um die bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten, ziehen er und seine Familie zurück nach Australien. Sie brauchen die Unterstützung ihrer Familie, und zudem kommt in Deutschland eine sprachliche Barriere hinzu.

In seinem Video geht Hysterics auch auf die Fans ein. Er dankt ihnen für den Support, aber auch für die konstruktive Kritik der letzten Jahre. Er spricht auch davon, dass er viele seiner Ziele nicht erreichen konnte, und es fühlte sich für ihn auch an, als würde er seine Fans im Stich lassen. Seine Entscheidung bereue er aber nicht.

Diese schwierige Entscheidung trifft auch die Community, die Hysterics alles Gute wünscht und dem Caster für seine Arbeit dankt.

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Wir werden dich sehr vermissen

Wie reagiert die Community auf seine Entscheidung? Unter seinem YouTube-Video zeigen die Fans, wie sehr seine Arbeit anerkannt wurde und sie wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. So kommentiert der Profi-Spieler Jackspektra: Wir werden dich sehr vermissen, Bruder. Ich hoffe, du und deine Familie könnt die Dinge klären.

Auch andere User drücken aus, wie sehr sie ihn als Caster vermissen werden. So schreibt @yellowfox8762: Wir werden dich vermissen, ich habe deine Casts geliebt, aber deine Familie hat natürlich Vorrang! […] Du kannst stolz auf alles sein, was du bereits erreicht hast.

Allgemein zeigt sich in den Kommentaren, dass viele seine Entscheidung nachvollziehen können, aber auch, dass er einen wichtigen Status bei der LEC erreicht hat, obwohl er erst seit 2024 dabei ist.

Wann hört Hysterics genau auf? In seinem Video kündigt er an, für den Summer Split der LEC nochmal alles zu geben. Dieser startet am 24. Juli und geht bis zum 30. August. Danach kommen noch die Summer Playoffs, die am 20. September enden sollen.

Wie es danach weitergeht, weiß Hysterics selbst noch nicht, er möchte aber in der Szene bleiben, falls es irgendwie von Australien aus möglich ist. Abseits davon hat er auch noch eigene Projekte und eigenen Content, an dem er arbeitet.

Habt ihr gute Erinnerungen an Hysterics? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. In Deutschland kommentiert der Twitch-Streamer Tolkin länger schon diverse E-Sport-Matches in League of Legends. Seit 2026 wird er offiziell gesponsort: Seit über 2 Jahren hält Tolkin die Esport-Szene von LoL im deutschen Twitch am Leben, jetzt wird er offiziell gesponsort