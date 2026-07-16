LoL-Legende Faker übernimmt für den E-Sport neue Rolle, steht jetzt auf einer Stufe mit Christiano Ronaldo

Es scheint, als hätte Faker in League of Legends wirklich alles erreicht, aber für die südkoreanische Legende geht es noch weiter. Für den E-Sport übernimmt er jetzt eine neue Rolle, die er sich mit Cristiano Ronaldo und Magnus Carlsen teilt.

Lee Sang-hyeok, besser bekannt als Faker , ist seit 2013 im E-Sport tätig und zeigt auch seitdem beachtliche Leistungen. Sein größter Erfolg ist wohl, dass er 6-mal die Worlds, die Weltmeisterschaft in LoL, gewonnen hat. Er ist eines der Aushängeschilder des Spiels, und selbst Riot fürchtet sich vor seinem Ruhestand.

Nachdem er Anfang des Jahres vom koreanischen Präsidenten geehrt wurde, gibt es jetzt die nächste Ehrung und eine neue Rolle für den LoL-Superstar. Es wurde bekanntgegeben, dass Faker bis 2028 ein Botschafter für den Esports World Cup und den Esports Nation Cup ist.

Bei dem Event konkurrieren Teams und E-Sportler mehrere Spiele gegeneinander. Unter anderem in Tekken 8, Starcraft 2 oder eben League of Legends. Dieses Jahr findet das Event in Paris statt.

Mit seiner Rolle als Botschafter reiht sich Faker damit in das Botschafterprogramm zu Cristiano Ronaldo und Magnus Carlsen ein.

Video starten Das Leben von Faker – Darum ist er eine lebende Legende

Der prägendste Athlet des kompetitiven Gamings

Was ist Fakers neue Rolle? In der offiziellen Pressemitteilung, die MeinMMO vorliegt, wird erklärt, dass Faker die Perspektive der E-Sportler der Esports Foundation (Die Organisation hinter dem Event) vertreten soll. Er soll dazu beitragen, dass der E-Sport weiterentwickelt wird.

Ralf Reichert, der CEO der Esports Foundation, sagt über Faker: Man kann nicht über E-Sport sprechen, ohne Faker zu erwähnen. Er ist der prägendste Athlet des kompetitiven Gamings: ein Champion, dessen Leistungen, Disziplin und Beständigkeit eine ganze Generation inspiriert haben.

Die Esports World Cup Foundation wird maßgeblich von Saudi-Arabien finanziert. Dem Event und den Botschafterprogrammen wird daher von Kritikern regelmäßig „Sportswashing“ vorgeworfen – der Versuch, das Image des Landes trotz der dortigen Menschenrechtslage durch sportliche Großereignisse aufzubessern. Letztes Jahr gab es dazu auch Kritik zum Event.

Faker selbst sagt zu seiner neuen Rolle: Durch den Esports World Cup, den Esports Nations Cup und

die anderen Plattformen der Foundation hoffe ich, die nächste Generation dazu zu inspirieren, ihr Bestes zu geben, Rückschläge zu überwinden und daran zu glauben, wie weit sie der E-Sport bringen kann. Es gibt noch viel zu erreichen.

Anders als bei Cristiano Ronaldo tritt Faker mit T1 selbst beim Turnier an. Aktuell läuft das LoL-Turnier auf dem Event und um 11 Uhr tritt T1 gegen den chinesischen Konkurrenten Bilibili Gaming an, nachdem man GAM Esports besiegte. Am 19. Juli wird das Finale des Turniers stattfinden.

Bei der aktuellen MSI 2026 verlor T1 gegen das europäische Team G2. Die südkoreanischen Weltmeister haben also direkt nochmal die Chance, zu zeigen, was sie können.

Schaut ihr euch den Esports World Cup in League of Legends an oder guckt ihr lieber nur Turniere wie die MSI oder die Worlds? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Faker ist eine Koryphäe in LoL, aber in einem Aspekt hat auch er gar keine Ahnung: Faker gilt als der beste LoL-Spieler der Welt, in einem Bereich seid ihr mindestens genauso gut wie er