Der beste deutsche Spieler fordert legendären Faker heraus, gewinnt mit seinem Team gegen T1

Aktuell findet in League of Legends die MSI 2026 statt. Das ist ein Turnier für die besten Teams der Welt. Mit dabei ist auch das Team G2, der aktuelle Europameister, der in Berlin ansässig ist. Sie traten gegen T1 an und zeigten, dass man EU nicht unterschätzen sollte. Auch Faker lobte sie.

Was war das für ein Match? Aktuell finden die Mid Season Invitationals 2026 statt, das ist das wichtigste Turnier vor der Weltmeisterschaft, den Worlds. Spieler aus allerlei Regionen treten in einem Turniersystem gegeneinander an. In der 2. Runde des Loser-Brackets gab es ein Match zwischen G2, dem aktuellen Europameister, und T1. Die Teams sahen wie folgt aus:

G2:

Auf der Toplane spielte BrokenBlade , der aktuell wohl der beste deutsche Spieler ist

, der aktuell wohl der beste deutsche Spieler ist Im Jungle spielte der französische Spieler SkewMond

Auf der Midlane befand sich der legendäre Däne Caps

Und auf der Botlane spielte der Franzose Hans Sama (ADC) zusammen mit dem griechischen Spieler Labrov (Support)

T1:

Im rein südkoreanischen Team übernahm Doran die Toplane

Oner spielte im Jungle

LoL-Legende Faker kämpfte auf der Midlane

Und Peyz (ADC) spielte zusammen mit Support-Genie Keria auf der Botlane

Obwohl T1 als Weltmeister einen starken Ruf genießt, konnte sich G2 direkt durchsetzen. Man gewann die ersten beiden Spiele des Matches und konnte nach einer Niederlage im 3. Spiel, im 4. den Sieg feiern und sich für die nächste Runde qualifizieren.

Über das Match sprach Faker noch im Interview.

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Es war nicht die Art von Niederlage, die wir erwartet haben

Was sagt Faker zur Niederlage gegen G2? Nach dem Match führte Sheep Esports ein Interview mit Faker. Dabei gestand er einige Fehler ein. Zuerst sagt er aber: Es war nicht die Art von Niederlage, die wir erwartet hatten, deshalb bin ich enttäuscht. Es ist enttäuschend.

Laut Faker habe T1 viel Zeit damit verbracht, G2s Spielzüge zu analysieren, aber die Spiele seien nicht so verlaufen, wie sie es erwartet haben. Als er auf den Draft von T1 angesprochen wurde, erklärte er: Was den Draft angeht, glaube ich nicht, dass wir perfekt waren, aber ich denke, der Hauptgrund für unsere Niederlage im heutigen Spiel war, dass wir alle viele Fehler im Spiel gemacht haben.

Faker sprach auch über sich persönlich und gestand ein, dass er einige Sachen hätte besser machen können. Er lobte im Interview zwar G2 für ihr Team-Movement und ihre Koordination, sagte aber auch: Wir haben heute zwar verloren, aber ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl, dass wir verloren haben, weil der Gegner so stark war. Ich persönlich glaube, wir haben heute einfach nicht auf dem Niveau gespielt, das wir uns vorgenommen hatten.

Mit dieser Niederlage flog T1 aus dem Turnier raus. G2 muss sich jetzt dem nordamerikanischen Team LYON stellen, um ins Halbfinale zu gelangen. Zum Zeitpunkt des Verfassens steht es gerade 1:0 für LYON.

Was sagt ihr zu G2? Glaubt ihr, das Team hat dieses Jahr Chancen, auch bei den Worlds gegen die Top-Teams zu gewinnen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Im Zuge der EMEA Masters 2025 konnten wir ein Interview mit dem deutschen G2-Spieler BrokenBlade führen: Eine Position in LoL gilt als besonders langweilig, doch einer der besten Spieler aus Deutschland erklärt im Interview, warum das gar nicht stimmt