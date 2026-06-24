Er gewann mit Faker die Worlds, und zum Dank wird sein peinlichster Moment jetzt in LoL verewigt

Wer die Worlds in League of Legends gewinnt, hat nicht nur das wichtigste Turnier des Jahres gewonnen, sondern auch einen eigenen Skin. Die Skins von den Siegern der Worlds 25 kommen jetzt ins Spiel und haben einige versteckte Easter Eggs.

Was sind das für Skins? Mit dem Titel der Worlds 25 dürfen sich die 5 Spieler von T1 einen Champion aussuchen, für den Riot einen neuen Skin erschaffen wird. Dieses Mal sind es folgende Skins:

T1 Seraphine von Support Keria

T1 Yunara von ADC Gumayusi

T1 Galio von Midlaner Faker

T1 Ambessa von Toplaner Doran

T1 Xin Zhao von Jungler Oner

Ein besonderer Miss-Fortune-Skin von Gumayusi für seine Leistung im Turnier, für die er als MVP ausgezeichnet wurde.

Die Skins werden mit Patch 26.14 am 15. Juli hinzugefügt und kosten 1.350 RP. Der MVP-Skin für Miss Fortune wird 1.850 RP kosten und nur während der 3 nächsten Patches nach 26.14 verfügbar sein. Danach wird er als zufällige Rotation in Mythic-Shop angeboten.

Video starten Der Trailer zu Season 2 in League of Legends zeigt die neuen Pandemonium-Skins Autoplay

Fakers Kollege wird nun immer an den peinlichsten Moment seiner Karriere erinnert

Um welchen Moment geht es? Während der „LCK Road to MSI 2025“, einem Qualifikations-Turnier für das Mid-Season Invitational (MSI), spielte T1 gegen das Team KT. Im zweiten Match der Serie verirrte sich der Toplaner Doran in den Jungle und kämpfte gegen kleine Steinmonster, die Krugs genannt werden.

An diesen eher schwachen Monstern starb Doran einfach, ohne dass überhaupt ein Gegner in der Nähe war. Der Twitch-Streamer Caedrel reagierte auf Youtube mit großer Verwunderung auf den Tod von Doran.

Nach diesem Tod bekam er von Zuschauern den Beinamen „The Krug Lord“ (lol.fandom.net). Jetzt wird genau dieser peinliche Moment in seinem Skin für Ambessa verewigt.

Wie sieht die Verewigung im Skin aus? Während der Rückruf-Animation des Ambessa-Skins steht ein Pokal auf einem Stein, aus dem 3 Items gezogen werden. Nachdem der Pokal leer ist, fällt er auf den Boden und der Stein entpuppt sich als Krug.

Auch in einem der anderen Skins ist ein kleines Easter Egg versteckt. Bei dem Galio-Skin von Faker erscheinen 6 kleine Sterne während der Rückruf-Animation. Die stehen für jeden Worlds-Sieg, den der LoL-Gott seit 2013 erreicht hat. Ihr werdet eventuell nicht so gut wie Faker, allerdings hat er einige seiner Gaming-Tipps verraten, mit denen er nach einem Jahrzehnt noch immer an der Spitze steht: 5 Gaming-Tipps von Faker persönlich, mit denen ihr besser in LoL werdet