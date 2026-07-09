Faker ist für LoL so wichtig, dass man auf seinen Ruhestand nicht vorbereitet ist

Der Profi-Bereich von League of Legends hat viele bekannte Spieler hervorgebracht, aber niemand ist so bekannt wie Faker. Das weiß auch der E-Sport-Chef von Riot, der in einem Interview noch einmal betont, wie wichtig er wirklich ist.

Wenn es einen LoL-Spieler gibt, der auch Menschen bekannt ist, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, dann ist das wohl Faker. Lee Sang-hyeok ist seit 2013 im E-Sport tätig und mittlerweile auch abseits des Spiels ein Promi. So wurde er 2026 für seine Leistung sogar vom südkoreanischen Präsidenten geehrt.

Wie wichtig er für den E-Sport des Spiels ist, betonte Chris Greeley, der Global Head of League of Legends Esports , in einem aktuellen Interview. Vor dem Ruhestand von Faker fürchtet er sich jetzt schon.

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Er ist der Michael Jordan des E-Sports

Was sagt Chris Greeley zu Faker? Im Interview mit rft.gg wird Greeley gefragt, ob er sich vor dem Tag fürchtet, an dem Faker in den Ruhestand geht. Darauf antwortet er direkt: Klar, wer nicht? Faker sei über den E-Sport hinaus wichtig. Greeley erzählt zudem, dass es bei den letzten Asia-Games (ein sportlicher Wettkampf, bei dem auch E-Sport stattfindet) eine Schlange von traditionellen Sportlern gab, die Fotos mit Faker wollten.

Laut ihm sei und werde Riot wohl nie bereit dafür sein, dass Faker in den Ruhestand geht. Er hofft, dass Faker trotzdem im E-Sport bleibt, auch wenn er als Spieler aufhören sollte: Er ist derzeit der Michael Jordan des E-Sports. Irgendwann – Faker, falls du zuhörst – hoffe ich, dass er sich entscheidet, dem Ökosystem verbunden zu bleiben: ein Team zu besitzen, als Manager, Trainer oder Sprecher tätig zu sein.

Niemand könne Faker das Wasser reichen und es werde laut ihm wohl auch noch dauern, bis es passiert.

Wird Faker bald in den Ruhestand gehen? Obwohl Faker mit 30 Jahren zu den ältesten Spielern im E-Sport von LoL gehört, müssen sich Fans wohl nicht von ihrem liebsten Midlaner verabschieden. 2025 wurde sein Vertrag bei T1 um 4 Jahre, bis November 2029, verlängert (Korea JoongAng Daily).

Zudem ist er seit 2020 auch Teilhaber von T1 Entertainment & Sports (ESPN). Man kann also davon ausgehen, dass Faker auch nach einem möglichen Ende als Spieler weiterhin im E-Sport tätig sein wird.

Wie steht ihr zu Faker? Könnt ihr euch LoL ohne ihn vorstellen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Regelmäßig bringt Riot auch neue Modi für die Casual-Spieler. Eine der größten Neuigkeiten war zuletzt LoL Classic: LoL Classic ist eine richtig gute Idee, aber nicht, weil es den Spielern Spaß machen wird