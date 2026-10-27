Der LoL-Klon von Pokémon wird abgestellt, und ich trauere nicht, obwohl ich zum Release über 100 Stunden reingesteckt habe

Eine einst starke Alternative zu LoL mit Pokémon wird 2027 abgeschaltet und MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat gemischte Gefühle, denn vor allem zum Release hat er viele Stunden in das Spiel gesteckt.

Als Pokémon Unite am 21. Juli 2021 gestartet ist, war ich begeistert. Als langjähriger LoL-Fan freute ich mich, endlich ein MOBA auf Konsolen spielen zu können, das mir wirklich Spaß macht (Sorry, Smite). Die Steuerung mit dem Controller war gut und auch das Spielprinzip, dass man Punkte sammeln und scoren muss, war im Vergleich zu LoL eine erfrischende Neuerung – es war wie der kleine MOBA-Snack für Zwischendurch.

Aus dem Zwischendurch wurde zum Release für mich ein tägliches Grinden. In den ersten Monaten steckte ich fast 200 Stunden in das Spiel und erreichte sogar den Master-Rang mit Freunden. Das ist der höchste Rang im Spiel, mit dem auch ein Leaderboard beginnt.

Jetzt wurde auf der offiziellen Website angekündigt, dass das Spiel am 23. März 2027 abgeschaltet wird. Doch obwohl ich die ersten Wochen genossen habe, kann ich nicht wirklich traurig sein, denn das Spiel hatte große Probleme.

Video starten Pokémon Unite ist die LoL-Alternative für Switch und Mobile Autoplay

Gutes Gameplay mit vielen Problemen

Einerseits finde ich es schade, dass Pokémon Unite ab nächstem Jahr unspielbar sein wird, aber andererseits muss ich auch zugeben, dass ich es nach den ersten 2 Monaten nicht mehr angefasst habe. Das Spiel hat sich gut gesteuert, aber es hatte viele negative Seiten von Free2Play-Spielen.

Man musste sich etwa Items upgraden und das ging auch mit Echtgeld. Hinzu kamen penetrante Menüs und Pop-Ups, die ständig versuchten, Spielern Skins zu verkaufen. Die schwierigen Pay2Win-Mechaniken bezüglich der Items zeigte auch der bekannte Streamer MoistCr1TiKal zum Release.

Doch das Schlimmste sind die Pokémon selbst. Das Spiel litt schon zu Beginn stark an Power Creep .

Das bedeutet, neue Pokémon sind in vielen Belangen besser als alte, im schlimmsten Fall sogar overtuned. Sprich, sie haben so starke Fähigkeiten oder Werte, dass es ein Nachteil ist, wenn man sie nicht nutzt. Bei Unite wurde das zum Problem, weil man sich mit Echtgeld schneller Zugang zu diesen Pokémon holen konnte.

Und ich kann mich selbst nicht ganz davon absprechen. Ich habe zwar nur wenig Geld ausgegeben, aber vor allem ein Pokémon habe ich stark zum Release ausgenutzt, das ich dadurch aber bis heute lieben gelernt habe.

Mein kleines dickes Eichhörnchen

Am 20. Oktober 2021 erschien Schlaraffel im Spiel. Das ist ein Pokémon aus Generation 8 und im Spiel ist er ein Tank, den ich im Jungle gespielt habe. Und ich habe selten eine Figur gesehen, die so übermäßig stark in einem Spiel war. Schlaraffel war sehr tanky und konnte sich zusätzlich mit einer Fähigkeit extrem gut heilen.

Doch das war es noch nicht. Schlaraffel hat zum Release so unfassbar hohen Schaden mit der Attacke Rülpser verursacht, dass er sogar die richtigen DPS-Pokémon überflügeln konnte. In meiner Switch-Mediathek wird deshalb auch immer ein kurzer Clip in Ehren gehalten, in dem ich ein ganzes 5er-Team fast solo erledige, ohne wirklich Leben zu verlieren.

Hier seht ihr die Vorstellung von Schlaraffel:

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Das war schon unfair und obwohl ich mich ein bisschen schäme, das Pokémon ausgenutzt zu haben, konnte sich das Eichhörnchen so in mein Herz rülpsen und bis heute gehört Schlaraffel zu meinen Lieblingen. Allgemein wird mich das Pokémon an die guten Zeiten mit Unite erinnern.

Ich traf mich regelmäßig mit Freunden und wir zockten alle gemeinsam auf der Couch ein paar Ranked-Matches. Pokémon Unite hatte großes Potenzial, doch die Free2Play-Mechaniken haben dem Spiel leider zu sehr geschadet.

Wie steht ihr zu Pokémon Unite und dem Ende? Habt ihr das Spiel gezockt und werdet ihr es vermissen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Letztes Jahr versuchte sich auch Dragon Ball an einem eigenen MOBA: Nach 10.000 Stunden in Spielen wie LoL zieht mich ausgerechnet ein neues Dragon-Ball-MOBA auf Steam in seinen Bann