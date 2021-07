Streamer killt ganze Lobby in Pokémon Unite und schimpft: „Schlimmstes Pay2Win überhaupt“

Der bekannte Streamer Cr1TiKaL hat in Pokémon Unite 100 Dollar in die Hand genommen und in starke Items investiert. Er will so zeigen, wie unfair es im neuen MOBA zugehen kann und wie deutlich die Vorteile sind, die man sich dank “Mamis Kreditkarte” schneller als alle anderen holt. Man sieht dann, wie er ganze Lobbys im Alleingang zerpflückt und sich dank Pay2Win so dreckig fühlt, dass er sich nicht mehr in die Kirche traut.

Um wen geht’s hier?

Charles White Jr (26) ist online besser als Cr1TiKaL oder MoistCr1TiKaL bekannt. Auf YouTube hat sein Kanal pengiuz0 8,6 Millionen Abonnenten und Twitch hat er als moistCr1TiKaL 2,9 Millionen Follower. Seine Fans lieben ihn für seinen trockenen Humor bei ernsten Themen.

Er streamt zu allen möglichen Spielen, zuletzt auch dem plötzlich mega populärem Final Fantasy XIV. Nun hat er sich aber Pokémon Unite, dem neuen MOBA verschrieben, bei dem sich die knuddeligen Taschenmonster die Birne in 5 vs. 5 Kämpfen weichklopfen.

Auf Twitch ist er der 3. größten Streamer zu Pokémon Unite und auch sonst gehört er – gemessen an den gesehenen Stunden seiner Inhalte – zu den Top 100 Streamern der ganzen Plattform (via Sullygnome). Cr1TiKaL ist also eine große Nummer und hat erreicht viele Leute, wenn er spricht.

Was hat der Streamer getan? Cr1TiKaL hat ordentlich Cash in die Hand genommen und in einem Stream gezeigt, wie viel stärker seine Pokémon nach einem Investment sind.

Das ist der Hintergrund: In den letzten Tagen häuften sich Pay2Win-Vorwürfe in Pokémon Unite . Es geht da um die getragenen Gegenstände (Held Items), die man ab Trainer-Stufe 9 permanent aufleveln kann und so die Werte seiner Monster steigert. Das Leveln kostet “Item Enhancer”, die gibt’s ingame über Missionen oder durchs Spielen, aber eben auch deutlich schneller durch Ressourcen aus dem Echtgeld-Shop.

“Ich werde heute Nacht die Nummer 1, alles dank Kreditkarte”

Cr1TiKaL sagt zu Beginn des Streams: “Ich hasse es, aber ich will sehen, wohin das führt” Man sieht dann, wie er massig Upgrade-Materialien in seine getragenen Items pumpt.

Das “Muscle Band” auf dem maximalen Level 30 gibt ihm +15 Attack-Power und 7,5 % schnelle Angriffsgeschwindigkeit.

Dazu gesellen sich dann noch Items, die die Laufgeschwindigkeit erhöhen, in passiv heilen oder seine Crit-Chance steigern.

Alle schön aufgepumpt und je nach Match wählt er 3 der teuren und starken Items aus.

Als er dem Match beitritt, ekelt er sich etwas vor sich selbst, weil das schon richtig “dirty” ist und er daher diesen Sonntag nicht zur Kirche gehen darf. Mit solchen Witzen lockert er die durchaus ernste Thematik immer wieder auf.

Er hat Spaß beim Shoppen: “Das stärkste Pokémon wird die legendäre Kreditkarte von Mutti”, er brüllt dann immer, wenn er wieder in den Shop muss, um echtes Geld in Ressourcen zu konvertieren, er spielt die Mama-Karte weiter aus: “Mama, Mama, ich brauche mehr Geld!”.

Beim Shoppen habe Pokémon Unite aber nicht an die Wale gedacht, muss Cr1TiKaL sarkastisch feststellen – Wale heißen die größten Geldausgeber in einem Free2Play-Spiel. Denn die Upgrade-Materialien gibt’s nur in 50er-Packs, er braucht aber hunderte “Item Enhancer”.

Im 2. Teil des Videos zeigt er dann die Auswirkungen seines Investments, das ihn nach eigener – natürlich tot ernster – Aussage ganz sicher einen Vertrag als Profi einbringen wird (Ab Minute 3:15).

“Gebt Geld aus, ihr armen Noobs” – Clip zeigt, wie deutlich die Unterschiede sind

Wie stark ist er dank Cash? Critical fräst sich durch seine Feinde in den unteren Ranked-Rängen. Er wählt mit Absol, Zeraora und Machomei Pokémon, die so schon heftigen Schaden austeilen und durch die Items zu richtigen Killer-Maschinen werden.

Als ein Team nach kurzer Zeit aufgibt, kommentiert er trocken: “Das kann ich verstehen, sie konnten das Geld spüren, welches mein Charakter ausschwitzt”. Durch seinen hohen Vorteil im Earlygame sammelt er fleißig Erfahrung und ist dann später so stark, dass er alleine fast das ganze Team in deren Base abfarmt, wieder und wieder.

Sein vernichtendes Urteil zu Pokémon Unite ist dann schließlich: “Das ist das schlimmste Pay2Win, das ich in meinem ganzen verdammten Leben gesehen habe!”.

Klar, jeder Spieler kann mit genug investierter Zeit ein Item auf Stufe 30 pumpen, doch aktuell dürfte das nicht mal wirklich möglich sein, ohne Geld auszugeben. Denn die Missionen, welche “Item Enhancer” geben, sind begrenzt. Erst in Wochen kann man rein durch Spielzeit ein so hohes Level auf mehreren Items erreichen.

Noch 120 Item Enhancer habe ich übrig, das reicht nie für Stufe 30

Bis dahin muss man als knauseriger (oder normaler?) Spieler darauf hoffen, keinem Wal zu begegnen, der einen in Grund und Boden stampft, nur weil Mamis legendäre Kreditkarte zuschlug. Große Sorgen sollten sich aber erst Spieler ab Stufe 9 machen, erst ab dann kann man Items verbessern und auf solche Gegner treffen … doch das macht es nicht wirklich besser.

So sieht MeinMMO-Autor Philip Hansen das Pay2Win in Pokémon Unite: Bisher habe ich keinen Cent in Pokémon Unite investiert und meine 3 getragenen Items sind auf Stufe 10 – alles durch Materialien, die ich durch normales Spielen und Questen erhalten habe. Das hat mich aber fast mein gesamtes angespartes Vermögen gekostet und Level 30 ist in weiter Ferne. Ich selbst, Philipp Hansen, habe mittlerweile viel Pokémon Unite gespielt und bin einige Ligen höher als Cr1TiKaL, in Expert 2 und habe über 100 Matches gespielt. Bisher kann ich dennoch recht gut mithalten. Hin und wieder hat man aber das Gefühl, dass der Feind mit seinem Pokémon deutlich stärker ist, ob das jetzt an den getragen und deutlich höher gelevelten Items liegt, kann man in der Hitze des Gefechts kaum sagen. Mein Level 10 “Muscle Band” gibt nur +5 Attack-Power und 2,5 % Angriffsgeschwindigkeit. Die Werte von Cr1TiKaLs maximalem Item sind 3-fach so gut. So einen Unterschied spürt man definitiv. Philipp Hansen

Wie seht ihr das, hattet ihr auch schon den Eindruck, nur zu verlieren, weil der Gegner ordentlich Geld investiert hat? Findet ihr die Pay2Win-Vorwürfe in Pokémon Unite berechtigt oder regen sich die Spieler und der große Streamer da übertrieben auf? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

