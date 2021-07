Spieler erheben Pay-to-Win-Vorwurf an Pokémon Unite – Was steckt dahinter?

Das neue Pokémon-MOBA Pokémon Unite wird gerade von Spielern hart kritisiert. Im Shop soll es handfeste Pay-to-Win-Angebote geben. Was ist da dran?

Wie ist das Business-Modell von Pokémon Unite? Pokémon Unite nutzt fünf Monetarisierungs-Methoden, über die ihr echtes Geld ausgeben und das Spiel finanzieren könnt:

Ein Premium-Battle-Pass, mit dem ihr spezielle Goodies freispielen könnt

Verbesserungen für das Gatcha-System (Energy Rewards)

Cosmetics

Charaktere kaufen

Items, die ihr im Spiel einsetzen könnt.

Gerade der letzte Punkt der Liste bereitet einigen Spielern Bauchschmerzen.

Shop-Items sollen permanente Boni im Spiel geben

Wo liegt der Vorwurf an P2W? Während es in MOBAs völlig ok ist, dass man gezielt Charaktere kaufen oder Cosmetics erwerben kann, gibt es in Pokémon Unite noch die Möglichkeit, Items zu erwerben, die direkt aufs Spiel Auswirkungen haben.

So könnt ihr euch unter anderem einen „Rocky Helm“ holen, der Gegner schädigt, wenn diese euch treffen. Diese Items könnt ihr dann weiter aufmotzen, indem ihr unter anderem Echtgeld ausgebt. Andere Items geben Boni auf Schaden, Geschwindigkeit oder Heilung. Wer hier also gute Werte hat, wird signifikant besser sein als Spieler, die das nicht haben.

Wie wird das begründet? Laut einem ausführlichen und viel beachteten reddit-Post (via reddit, über 23.000 Upvotes am 24. Juli 2021), das von einem mutmaßlichen free-to-play-Mobile-Entwickler verfasst wurde, wird diese „pay-to-win“-Mechanik immer mehr zum Problem, je länger das Spiel läuft. Denn der kostenlose Fortschritt sei so langsam und zäh, dass man als ernsthaft interessierter Spieler irgendwann Geld ausgeben müsse, um weiter in den Kämpfen bestehen zu können.

So werde man laut den reddit- User nach der motivierenden Phase am Anfang des Spiels schließlich zum Ausgeben von Geld gezwungen, was gerade in einem Spiel für Kinder, was ja Pokémon Unite sein soll, ein Unding wäre.

Dazu gibt es diverse Kommentare der Spieler auf Reddit:

Shane727: „Ich liebe MOBAS und Pokemon, also ein MOBA für unterwegs, in das ich eintauchen kann, klang spaßig, aber wie kann man ein MOBA haben, bei dem nicht jeder in der Lobby auf einem gleichen Powerlevel ist?“

10110011101101: „Ich hatte keine großen Erwartungen, aber ich glaubte dummerweise, dass sie das [pay-to-win] nicht tun würden“

CynicalDutchie: „Ich meine, habt ihr wirklich etwas anderes erwartet? Dieses Spiel wurde für den chinesischen Markt gemacht und für niemanden sonst.“

MegaNRGMan: „Es ist lustig, ihr scheint schockiert von Pay-to-Win in einem MOBA zu sein, obwohl LoL früher definitiv als Pay-to-Win galt. League hatte Runenseiten, die man mit kaufbaren Runen auffüllen musste, und der Unterschied zwischen einer vollen Runenladung und keinen oder niedrigen Runen war tatsächlich ziemlich groß.“

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Bei Pokémon Unite handelt sich um ein MOBA. Zwei Teams aus je 5 Pokémon prügeln sich in einer Arena und versuchen, das gegnerische Team zu besiegen. Unser Autor Phillip Hansen hat das Spiel schon gespielt und fand es bisher sehr gut.