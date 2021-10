Pokémon Unite nutzt einen ungewöhnlichen Weg, um Rage-Quits zu vermeiden

Wenn man in einem Online-Spiel feststellt, dass alles den Bach runtergeht, gibt es Spieler, die vorzeitig die Segel streichen. In Pokémon Unite haben die Entwickler ein Feature hinzugefügt, das so etwas verhindern soll. Beziehungsweise: Sie haben einfach eins weggelassen.

Das Problem: Man kennt es aus allen möglichen Spielen: In FIFA 22 kassiert man Gegentore ohne Ende, in CoD wird die eigene Truppe dauernd abgeschossen oder in League of Legends will das eigene Team einfach nicht ausreichend feindliche Türme plätten.

Das Spiel wird immer aussichtsloser und man kriegt Lust, einfach die weiße Flagge zu hissen und das Match hinzuschmeißen.

Die Entwickler von Pokémon Unite haben sich offenbar Gedanken dazu gemacht, wie sie nun gegenüber Kotaku geäußert haben: Denn dass man in Pokémon Unite keinen richtigen Punktestand angezeigt bekommt, ist kein Design-Fehler – sondern volle Absicht.

Keine Punktanzeige, damit ihr dran bleibt

So geht Pokémon Unite das Problem an: In Pokémon Unite gibt es einfach keine richtige Anzeige des Spielstandes, die ihr während des Matches aufrufen könnt.

Es kommen zwar vereinzelt vage Ansagen, wer gerade in Führung liegt – doch den konkreten Punktestand beider Teams könnt ihr erst am Ende einsehen. Frei nach dem Motto: Wer nicht weiß, dass man verliert, gibt auch nicht auf.

Das scheint der Ansatz hinter dem Weglassen eines Scoreboards zu sein, wie Unite-Producer Masaaki Hoshino gegenüber Kotaku erklärte: „Die Spiele dauern 10 Minuten und die Spieler haben die Möglichkeit, ein Comeback zu machen. Also wollten wir, dass die Leute bis zum Ende spielen, ohne aufzugeben“ (via Kotaku).

Weil Spieler dann nur eine ungefähre Idee haben, wie das Spiel gerade läuft, kann das motivieren, vielleicht doch nochmal den Sieg anzuvisieren. Gleichzeitig weiß man, selbst wenn man in Führung liegt, nicht so genau, wie deutlich der Punktestand zu den eigenen Gunsten ausfällt – und muss auf der Hut bleiben.

Vor allem gibt es in Pokémon Unite tatsächlich eine starke Comeback-Mechanik dazu: Denn wer gegen Ende des Matches den Bosskampf gegen Zapdos für sich entscheidet, hat nochmal eine richtig starke Möglichkeit, zahlreiche Punkte einzusacken.

Dementsprechend sollten Spieler also nicht damit rechnen, in naher Zukunft eine Punktetafel im Spiel zu bekommen.

Wie seht ihr das? Könnt ihr euch ein ähnliches System in euren Lieblingsspielen vorstellen, in denen der Spielstand nicht direkt klar wird, und man am Ende auch noch alles drehen kann? Erzählt es uns in den Kommentaren!