MeinMMO zeigt euch die besten Held-Items und Battle-Items in Pokémon Unite. Wir bewerten alle 24 Items des MOBAs in zwei verschiedenen Tier Lists. Darüber hinaus schlagen wir euch Pokémon vor, die diese Items am effektivsten nutzen können.

Das bieten die Ranglisten: Ihr fragt euch, welches Item ihr als Erstes kaufen und aufwerten solltet? Wir von MeinMMO haben euch ein Ranking zusammengestellt, das euch zeigt, welche Items die nützlichsten sind und welche gut auf eure Pokémon passen.

Was bedeuten die Tiers? Im S-Tier sind die besten tragbaren Items aufgelistet. Anschließend folgen A, B, C und D-Tier, wobei D-Tier das schlechteste ist. Bei den Kampf-Items wird von immer nützlich, nützlich, manchmal nützlich und selten nützlich geranked.

So entstand das Ranking: Für unsere Rangliste orientieren wir uns an der obersten Spitze der Spieler, die mit diesen Items ihren Ultra- oder Master-Rang halten. Mit eingeflossen sind die über 300 Spiele aus unserer eigenen Erfahrung. Außerdem haben wir Tier Listen von YouTubern wie Für unsere Rangliste orientieren wir uns an der obersten Spitze der Spieler, die mit diesen Items ihren Ultra- oder Master-Rang halten. Mit eingeflossen sind die über 300 Spiele aus unserer eigenen Erfahrung. Außerdem haben wir Tier Listen von YouTubern wie Peekmp und SuperTeeds mit allem abgeglichen. Weiterhin findet ihr in den Quellen entsprechende Tabellen und Videos, die wir zusätzlich durchforstet haben.

Wir aktualisieren die Tier List, sobald neue Items hinzugefügt werden oder Änderungen stattfinden. Unsere Tier List mit den besten Pokémon findet ihr hier:

Pokémon Unite: Alle 16 Held-Items in der Tier List

Pokémon Unite Held Item Tier Liste von MeinMMO – Genutztes Tool: TierMaker.com

S-Tier

Item Geeignete Pokémon Muscle Band Lucario, Machamp, Charizard, Cinderace, Garchomp, Greninja, Zeraora, Talonflame, Absol Scope Lens Lucario, Machamp, Charizard, Cinderace, Garchomp, Greninja, Zeraora, Talonflame, Absol Wise Glasses Gengar, Cramorant, Alolan Ninetails, Mr. Mime, Pikachu, Eldegoss, Venusaur, Wigglytuff, Gardevoir Shell Bell Gengar, Cramorant, Alolan Ninetails, Mr. Mime, Pikachu, Eldegoss, Venusaur, Wigglytuff, Gardevoir, Slowbro Buddy Barrier Snorlax, Slowbro, Cramorant, Alolan Ninetails, Mr. Mime, Pikachu, Crustle, Eldegoss, Wigglytuff, Venusaur

A-Tier

Item Geeignete Pokémon Energy Amplifier Gengar, Charizard, Cramorant, Zeraora, Pikachu, Eldegoss, Gardevoir, Talonflame Float Stone Lucario, Machamp, Charizard, Cinderace, Garchomp, Greninja, Zeraora, Talonflame, Absol, Pikachu, Gengar Assault Vest Snorlax, Slowbro, Crustle, Mr. Mime, Eldegoss, Wigglytuff Focus Band Snorlax, Slowbro, Crustle, Mr. Mime, Eldegoss, Wigglytuff, Machamp, Garchomp

B-Tier

Item Geeignete Pokémon Rocky Helmet Snorlax, Slowbro, Crustle, Mr. Mime, Eldegoss, Wigglytuff, Garchomp Sp. Atk Specs Gengar, Cramorant, Alolan Ninetails, Mr. Mime, Pikachu, Gardevoir Exp. Share* Eldegoss, Snorlax, Slowbro, Gengar, Gardevoir

*Exp. Share: Situationsbedingt. Während Eldegoss immer den Exp. Share tragen kann, damit es sich möglichst schnell von Gossifleur zu Eldegoss entwickelt, können ihn Pokémon wie Gengar und Gardevoir tragen, wenn sie auf einer Lane spielen und nicht in den Jungle (Mitte) gehen. Slowbro und Snorlax gebt ihr das Item am besten auf der Bottom-Lane, damit sie schneller Level 6 erreichen, um mit ihren nützlichen Attacken gegen Drednaw pushen zu können.

C-Tier

Item Geeignete Pokémon Aeos Cookie Snorlax, Slowbro, Eldegoss, Crustle, Wigglytuff Score Shield Snorlax, Slowbro, Crustle, Wigglytuff, Talonflame

D-Tier

Item Geeignete Pokémon Leftovers Snorlax, Slowbro Attack Weight Lucario, Machamp, Charizard, Cinderace, Garchomp, Greninja, Zeraora, Talonflame, Absol

Pokémon Unite: Alle 8 Kampf-Items in der Tier List

Pokémon Unite Battle-Item Tier List von MeinMMO – Genutztes Tool: TierMaker.com

Immer nützlich

Item Geeignete Pokémon Eject Button Für alle Pokémon

Nützlich

Item Geeignete Pokémon Fluffy Tail Item für Jungle-Pokémon:

Gengar, Zeraora, Greninja, Cinderace, Absol, Machamp, Talonflame X Attack Gilt für Spezial- und physische Angreifer:

Pikachu, Venusaur, Talonflame, Greninja, Cramorant, Gengar, Zeraora, Gardevoir

Manchmal nützlich

Item Geeignete Pokémon Slow Smoke Lohnenswert bei Pokémon, die langsam sind und/oder in der Lage sind, einen Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig zu machen, wie:

Snorlax, Mr. Mime, Crustle, Eldegoss, Wigglytuff, Alolan Ninetales, Pikachu Potion Besonders Verteidiger oder Supporter können Tränke sinnvoll nutzen, wie:

Mr. Mime, Slowbro, Snorlax, Wigglytuff, Crustle, Eldegoss Full Heal Meist profitieren Attacker oder Speedster, wie:

Gengar, Cramorant, Absol, Pikachu, Zeraora, Greninja

Selten nützlich

Item Geeignete Pokémon X Speed Nützlich bei Attackern oder Speedstern, wie:

Absol, Alolan Ninetales, Gardevoir, Greninja, Pikachu, Venusaur Goal-Getter Könnte auf allen Pokémon gespielt werden, aber empfiehlt sich aufgrund des hohen Cooldowns und gegenüber der anderen Items nicht. Kann effektiv im Late-Game sein, um schnell bis zu 100 Punkte zu erzielen

Pokémon Unite: Tier List mit allen Monstern und den besten Build-Vorschlägen

Erhalt der Items, ihre Werte und Boosts

Wie erhaltet ihr alle Items? Die 18 tragbaren Items erhaltet ihr im Item Shop für 1.000 Aeos Coins oder 625 Aeos Tickets. Die restlichen 8 Kampf-Items schaltet ihr wie folgt frei:

Potion — Trainer Level 4

X Attack — Trainer Level 7

X Speed — Trainer Level 8

Fluffy Tail — Trailer Level 10

Eject Button — Trainer Level 11

Slow Smoke — Trainer Level 13

Full Heal — Trainer Level 14

Goal-Getter — Trainer Level 16

Was können die tragbaren Items und was bringen sie bei Level 1, 10, 20 und 30? Jedes Item bringt Boni mit sich, die sich durch „Item Enhancer“ aufwerten lassen. Level 30 ist das maximale Level, das ein tragbares Item erreichen kann.

Muscle Band

Dieses Item eignet sich besonders auf physischen Attacker-, Speedster- und den derzeitigen All-Rounder-Pokémon.

Die Werte bei Muscle Band:

Level 1: Physischer Attacken-Wert: 1 Geschwindigkeit der Basis-Attacken: 0 % Bonus: Wenn eine Basis-Attacke trifft, wird der Schaden, basierend auf 1 % der gegnerischen verbleibenden Lebenspunkte (LP), erhöht

Level 10: Physischer Attacken-Wert: 5 Geschwindigkeit der Basis-Attacken: 2,5 % Bonus: Wenn eine Basis-Attacke trifft, wird der Schaden, basierend auf 2 % der gegnerischen verbleibenden Lebenspunkte (LP), erhöht

Level 20: Physischer Attacken-Wert 10 Geschwindigkeit der Basis-Attacken: 5 % Bonus: Wenn eine Basis-Attacke trifft, wird der Schaden, basierend auf 3 % der gegnerischen verbleibenden Lebenspunkte (LP), erhöht

Level 30: Physischer Attacken-Wert: 15 Geschwindigkeit der Basis-Attacken: 7,5 %



Scope Lens

Dieses Item eignet sich besonders auf physischen Attacker-, Speedster- und den derzeitigen All-Rounder-Pokémon.

Die Werte bei Scope Lens:

Level 1: kritische Trefferquote: 0,4 % kritischer Schaden: 0 % Bonus: Erhöht den kritischen Schaden von Basis-Attacken. Je höher der Attacken-Wert des Pokémon, desto mehr erhöht sich der Schaden. 45 % des Attacken-Werts

Level 10: kritische Trefferquote: 2 % kritischer Schaden: 4 % Bonus: Erhöht den kritischen Schaden von Basis-Attacken. Je höher der Attacken-Wert des Pokémon, desto mehr erhöht sich der Schaden. 60 % des Attacken-Werts

Level 20: kritische Trefferquote: 4 % kritischer Schaden: 8 % Bonus: Erhöht den kritischen Schaden von Basis-Attacken. Je höher der Attacken-Wert des Pokémon, desto mehr erhöht sich der Schaden. 75 % des Attacken-Werts

Level 30: kritische Trefferquote: 6 % kritischer Schaden: 12 %



Wise Glasses

Für Spezial-Angreifer ist Wise Glasses die optimale Wahl.

Die Werte bei Wise Glasses:

Level 1: Spezial-Attacken-Wert: 10 Bonus: Erhöht den Spezial-Attacken-Wert um 3 %

Level 10: Spezial-Attacken-Wert: 19 Bonus: Erhöht den Spezial-Attacken-Wert um 5 %

Level 20: Spezial-Attacken-Wert: 29 Bonus: Erhöht den Spezial-Attacken-Wert um 7 %

Level 30: Spezial-Attacken-Wert: 39



Shell Bell

Spezial-Angreifer / -Verteidiger profitieren von Shell Bell am meisten, weil sie den Schaden von Spezial-Attacken erhöht und gleichzeitig LP basierend auf der Sp. Atk. regeneriert.

Die Werte bei Shell Bell:

Level 1: Spezial-Attacken-Wert: 1,6 Attacken Cooldown: -0 % Bonus: Wenn das Pokémon trifft, regeneriert es ein Minimum von 45 LP. Je höher der Spezial-Attacken-Wert ist, desto mehr LP werden wiederhergestellt. Cooldown: 10 Sekunden

Level 10: Spezial-Attacken-Wert: 8 Attacken Cooldown: -1,5 % Bonus: Wenn das Pokémon trifft, regeneriert es ein Minimum von 60 LP. Je höher der Spezial-Attacken-Wert ist, desto mehr LP werden wiederhergestellt. Cooldown: 10 Sekunden

Level 20: Spezial-Attacken-Wert: 16 Attacken Cooldown: -3 % Bonus: Wenn das Pokémon trifft, regeneriert es ein Minimum von 75 LP. Je höher der Spezial-Attacken-Wert ist, desto mehr LP werden wiederhergestellt. Cooldown: 10 Sekunden

Level 30: Spezial-Attacken-Wert: 24 Attacken Cooldown: -4,5 %



Buddy Barrier

Alle Arten von Pokémon, die gerne auf ihren Unite Move zurückgreifen, können mit diesem Schild ausgerüstet werden. Vor allem Verteidiger, Supporter und einige Attacker wie zum Beispiel Cramorant (Urgl).

Die Werte bei Buddy Barrier:

Level 1: LP: 20 Bonus: Wenn das Pokémon seinen Unite Move anwendet, bekommt es und sein naher Teampartner mit den niedrigsten Lebenspunkten einen Schild, welches aus 20 % der maximalen LP der jeweiligen Pokémon besteht. Dauer: 10 Sekunden

Level 10: LP: 200 Bonus: Wenn das Pokémon seinen Unite Move anwendet, bekommt es und sein naher Teampartner mit den niedrigsten Lebenspunkten einen Schild, welches aus 30 % der maximalen LP der jeweiligen Pokémon besteht. Dauer: 10 Sekunden

Level 20: LP: 400 Bonus: Wenn das Pokémon seinen Unite Move anwendet, bekommt es und sein naher Teampartner mit den niedrigsten Lebenspunkten einen Schild, welches aus 40 % der maximalen LP der jeweiligen Pokémon besteht. Dauer: 10 Sekunden

Level 30: LP: 600



Energy Amplifier

Dieses Item lässt sich gut mit Buddy Barrier kombinieren und sorgt so regelmäßig für Schilde bei den Teamkollegen. Da es die Attacken schneller auflädt, können ihn alle Typen von Pokémon sinnvoll nutzen.

Die Werte bei Energy Amplifier:

Level 1: Unite Move Aufladerate: 0,4 % Attacken Cooldown: -0 % Bonus: Nachdem das Pokémon seinen Unite Move eingesetzt hat, wird sein Schaden für 4 Sekunden um 7 % erhöht

Level 10: Unite Move Aufladerate: 2 % Attacken Cooldown: -1,5 % Bonus: Nachdem das Pokémon seinen Unite Move eingesetzt hat, wird sein Schaden für 4 Sekunden um 14 % erhöht

Level 20: Unite Move Aufladerate: 4 % Attacken Cooldown: -3 % Bonus: Nachdem das Pokémon seinen Unite Move eingesetzt hat, wird sein Schaden für 4 Sekunden um 21 % erhöht

Level 30: Unite Move Aufladerate: 6 % Attacken Cooldown: -4,5 %



Float Stone

Aufgrund des Movement-Speeds gerade für Speedster, Attacker und All-Rounder, die auf der Mid-Lane spielen, sehr effektiv.

Die Werte bei Float Stone:

Level 1: Physischer Attacken-Wert: 1,6 Bewegungsgeschwindigkeit: 0 Bonus: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Pokémons um 10 %, wenn es nicht im Kampf verwickelt ist. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 10: Physischer Attacken-Wert: 8 Bewegungsgeschwindigkeit: 40 Bonus: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Pokémons um 15 %, wenn es nicht im Kampf verwickelt ist. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 20: Physischer Attacken-Wert: 16 Bewegungsgeschwindigkeit: 80 Bonus: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Pokémons um 20 %, wenn es nicht im Kampf verwickelt ist. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 30: Physischer Attacken-Wert: 24 Bewegungsgeschwindigkeit: 120



Assault Vest

Vorrangig profitieren Verteidiger und Supporter von der Assault Vest, weil sie ihnen einen schützenden Schild gibt.

Die Werte bei Assault Vest:

Level 1: LP: 18 Spezial-Verteidigung: 0 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, bekommt es einen Schild. Basierend auf 9 % seiner maximalen LP. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 10: LP: 90 Spezial-Verteidigung: 14 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, bekommt es einen Schild. Basierend auf 12 % seiner maximalen LP. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 20: LP: 180 Spezial-Verteidigung: 28 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, bekommt es einen Schild. Basierend auf 15 % seiner maximalen LP. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 30: LP: 270 Spezial-Verteidigung: 42



Focus Band

Dieses Item könnt ihr bei allen Arten von Pokémon ausrüsten. Vor allem bei Verteidigern könnt ihr es benutzen. Außerdem werden Attacker oft mit Focus Band ausgestattet, damit sie noch etwas länger auf dem Feld überleben oder im letzten Moment fliehen können.

Die Werte bei Focus Band:

Level 1: Verteidigung: 2 Spezial-Verteidigung: 0 Bonus: Sind die Lebenspunkte des Pokémons niedrig, regeneriert es drei Sekunden lang 8 % der Lebenspunkte, die es verloren hat. Cooldown: 90 Sekunden

Level 10: Verteidigung: 10 Spezial-Verteidigung: 10 Bonus: Sind die Lebenspunkte des Pokémons niedrig, regeneriert es drei Sekunden lang 11 % der Lebenspunkte, die es verloren hat. Cooldown: 90 Sekunden

Level 20: Verteidigung: 20 Spezial-Verteidigung: 20 Bonus: Sind die Lebenspunkte des Pokémons niedrig, regeneriert es drei Sekunden lang 14 % der Lebenspunkte, die es verloren hat. Cooldown: 90 Sekunden

Level 30: Verteidigung: 30 Spezial-Verteidigung: 30



Rocky Helmet

Verteidiger und Supporter können mit Rocky Helmet noch einmal extra Schaden verursachen. Zudem eignet sich Garchomp (Knackrack) sehr gut für dieses Item. Seine passive Fähigkeit „Rough Skin“ (Rauhaut) verletzt Gegner, die es attackieren. Zusammen mit Rocky Helmet erhöht sich sein passiver Schaden noch weiter.

Die Werte bei Rocky Helmet:

Level 1: LP: 18 Verteidigung: 0 Bonus: Erhält das Pokémon eine bestimmte Menge an Schaden, erleidet das attackierende Pokémon 3 % seiner maximalen Lebenspunkte als Schaden. Aktiviert sich einmal pro Kampf.

Level 10: LP: 90 Verteidigung: 14 Bonus: Erhält das Pokémon eine bestimmte Menge an Schaden, erleidet das attackierende Pokémon 4 % seiner maximalen Lebenspunkte als Schaden. Aktiviert sich einmal pro Kampf.

Level 20: LP: 180 Verteidigung: 28 Bonus: Erhält das Pokémon eine bestimmte Menge an Schaden, erleidet das attackierende Pokémon 5 % seiner maximalen Lebenspunkte als Schaden. Aktiviert sich einmal pro Kampf.

Level 30: LP: 270 Verteidigung: 42



Sp. Atk Specs

Eignet sich besonders für schnelle spezielle Attacker, da sich der spezielle Schaden, bei jedem Tor noch weiter erhöht.

Die Werte bei Sp. Atk Specs:

Level 1: Spezial-Attacken-Wert: 0,8 Bonus: Wenn das Pokémon ein Tor erzielt, erhöht sich sein Spezial-Attacken-Wert um 8. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 10: Spezial-Attacken-Wert: 8 Bonus: Wenn das Pokémon ein Tor erzielt, erhöht sich sein Spezial-Attacken-Wert um 12. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 20: Spezial-Attacken-Wert: 16 Bonus: Wenn das Pokémon ein Tor erzielt, erhöht sich sein Spezial-Attacken-Wert um 16. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 30: Spezial-Attacken-Wert: 24



Exp. Share

Das Item Exp. Share gebt ihr den Pokémon, die besonders schnell ein bestimmtes Level erreichen müssen, um nützlich zu werden oder bestimmte Attacken lernen müssen. Beispielsweise Eldegoss (Cottomi), Slowbro (Lahmus) oder Gengar auf der Lane.

Die Werte bei Exp. Share:

Level 1: LP: 16 Bewegungsgeschwindigkeit: 0 Bonus: Während das Pokémon die wenigsten Erfahrungspunkte besitzt, erhält es zwei Erfahrungspunkte pro Sekunde. Wenn ein Teamkollege in der Nähe ein Pokémon besiegt, bekommt dieser extra Erfahrungspunkte

Level 10: LP: 80 Bewegungsgeschwindigkeit: 50 Bonus: Während das Pokémon die wenigsten Erfahrungspunkte besitzt, erhält es drei Erfahrungspunkte pro Sekunde. Wenn ein Teamkollege in der Nähe ein Pokémon besiegt, bekommt dieser extra Erfahrungspunkte

Level 20: LP: 160 Bewegungsgeschwindigkeit: 100 Bonus: Während das Pokémon die wenigsten Erfahrungspunkte besitzt, erhält es vier Erfahrungspunkte pro Sekunde. Wenn ein Teamkollege in der Nähe ein Pokémon besiegt, bekommt dieser extra Erfahrungspunkte

Level 30: LP: 240 Bewegungsgeschwindigkeit: 150



Aeos Cookie

Verteidiger-Pokémon können vom Aeos Cookie profitieren, da sie durch die Tore zusätzliche Lebenspunkte erhalten können.

Die Werte bei Aeos Cookie:

Level 1: LP: 8 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöhen sich seine maximalen Lebenspunkte um 100. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 10: LP: 80 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöhen sich seine maximalen Lebenspunkte um 150. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 20: LP: 160 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöhen sich seine maximalen Lebenspunkte um 200. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 30: LP: 240



Score Shield

Das Item Score Shield lässt sich gut mit „Score-Items”, wie Aeos Cookie, Attack Weight und Sp. Atk Specs kombinieren, da es dem Pokémon beim Tore-Erzielen einen Schild gewährt. Meistens werden Verteidiger oder Talonflame (Fiaro) damit ausgerüstet.

Die Werte bei Score Shield:

Level 1: LP: 15 Bonus: Während das Pokémon ein Tor erzielen möchte, kann es durch einen Schild nicht unterbrochen werden. Das Schild basiert auf 5 % seiner maximalen Lebenspunkte. Cooldown: 6 Sekunden

Level 10: LP: 150 Bonus: Während das Pokémon ein Tor erzielen möchte, kann es durch einen Schild nicht unterbrochen werden. Das Schild basiert auf 7,5 % seiner maximalen Lebenspunkte. Cooldown: 6 Sekunden

Level 20: LP: 300 Bonus: Während das Pokémon ein Tor erzielen möchte, kann es durch einen Schild nicht unterbrochen werden. Das Schild basiert auf 10 % seiner maximalen Lebenspunkte. Cooldown: 6 Sekunden

Level 30: LP: 450



Leftovers

Durch die LP-Generation eignet sich Leftovers für Verteidiger und Supporter.

Die Werte bei Leftovers:

Level 1: LP: 16 LP-Wiederherstellung: 0 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, regeneriert es pro Sekunde 1 % von seinen maximalen Lebenspunkten. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 10: LP: 80 LP-Wiederherstellung: 3 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, regeneriert es pro Sekunde 1,5 % von seinen maximalen Lebenspunkten. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 20: LP: 160 LP-Wiederherstellung: 6 Bonus: Wenn das Pokémon nicht im Kampf ist, regeneriert es pro Sekunde 2 % von seinen maximalen Lebenspunkten. Aktivierung: 8 Sekunden nach einem Kampf

Level 30: LP: 240 LP-Wiederherstellung: 9



Attack Weight

Das Item Attack Weight ist das schwächere Gegenstück zur Sp. Atk Specs und wird, wenn dann, von physischen Attackern getragen.

Die Werte bei Attack Weight:

Level 1: Physischer Attacken-Wert: 0,6 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöht sich sein Attacken-Wert um 6. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 10: Physischer Attacken-Wert: 6 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöht sich sein Attacken-Wert um 9. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 20: Physischer Attacken-Wert: 12 Bonus: Erzielt das Pokémon ein Tor, erhöht sich sein Attacken-Wert um 12. Bis zu 6 Mal möglich.

Level 30: Physischer Attacken-Wert: 18



