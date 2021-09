Die 22 Kämpfer aus Pokémon Unite im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Mit so vielen verfügbaren Kämpfern in Pokémon Unite ist es immer spannend, was die Community über sie denkt. Wir wollten daher von euch wissen, welche drei Pokémon ihr am liebsten mit in den Kampf nehmt. Daraufhin haben wir die Umfrage ausgewertet und zeigen euch nun die 22 Pokémon in eurem Ranking.

Worum geht es? Das MOBA Pokémon Unite enthält mittlerweile eine Vielzahl von Taschenmonstern. Jedes hat seine ganz eigenen Spezialitäten und Stärken. Außerdem spielt man bestimmte Pokémon auf einem vorgesehenen Abschnitt der Kampfarena – Bot-, Top- oder Mid-Lane (Jungle).

In einer Umfrage wollten wir deshalb erfahren, welche Pokémon ihr am liebsten spielt. Das Pokémon Turtok war zu dem Zeitpunkt der Umfrage noch nicht im Spiel implementiert, weshalb es nicht in dieser Auswertung auftaucht.

Das sind die Ergebnisse: An der Umfrage haben insgesamt 762 MeinMMO-Leser teilgenommen und jeder von euch hatte drei Stimmen zur Verfügung. Insgesamt kamen so 1913 einzelne Votes zusammen.

Platz 22: Mr. Mime (Pantimos) – 1,15 % (22 Stimmen)

Mr. Mime (Pantimos) – 1,15 % (22 Stimmen) Platz 21: Blissey (Heiteira) – 1,78 % (34 Stimmen)

Blissey (Heiteira) – 1,78 % (34 Stimmen) Platz 20: Crustle (Castellith) – 1,78 % (34 Stimmen)

Crustle (Castellith) – 1,78 % (34 Stimmen) Platz 19: Cramorant (Urgl) – 1,88 % (36 Stimmen)

Cramorant (Urgl) – 1,88 % (36 Stimmen) Platz 18: Wigglytuff (Knuddeluff) – 2,56 % (49 Stimmen)

Wigglytuff (Knuddeluff) – 2,56 % (49 Stimmen) Platz 17: Talonflame (Fiaro) – 2,61 % (50 Stimmen)

Talonflame (Fiaro) – 2,61 % (50 Stimmen) Platz 16: Machamp (Machomei) – 2,77 % (53 Stimmen)

Machamp (Machomei) – 2,77 % (53 Stimmen) Platz 15: Eldegoss (Cottomi) – 3,14 % (60 Stimmen)

Eldegoss (Cottomi) – 3,14 % (60 Stimmen) Platz 14: Venusaur (Bisaflor) – 3,35 % (64 Stimmen)

Venusaur (Bisaflor) – 3,35 % (64 Stimmen) Platz 13: Garchomp (Knakrack) – 3,50 % (67 Stimmen)

Garchomp (Knakrack) – 3,50 % (67 Stimmen) Platz 12: Slowbro (Lahmus) – 4,03 % (77 Stimmen)

Slowbro (Lahmus) – 4,03 % (77 Stimmen) Platz 11: Gardevoir (Guardevoir) – 4,08 % (78 Stimmen)

Nun geht es zu den Top 10 eurer Favoriten.

Platz 10: Charizard (Glurak)

Kampf-Typ: All-Rounder

All-Rounder Bevorzugte Lane: Top- oder Bot-Lane

Top- oder Bot-Lane Ausrüstbare Held-Items: Muscle Band Energy Amplifier Buddy Barrier Focus Band



Das ist Glurak: Glurak ist ein alter Hase bei den Pokémon und gehört zu den drei ikonischen Starter-Pokémon der ersten Generation der Hauptreihe. Auch in Pokémon Unite lässt es seine feurigen Kräfte mit Attacken wie Feuersturm und Flammenblitz walten.

Auch sein Unite Move „Seismic Slam“ erinnert an alte Pokémon folgen, wo er die Gegner packte, mit in die Luft nahm und dort kreiste, um ihn dann mit voller Wucht auf den Boden zu scheppern. Glurak profitiert von Partnern wie Pantimos, Heiteira oder Cottomi, die es fleißig am Anfang unterstützen.

Mit einer Stimme mehr, nämlich 79 insgesamt (4,13 %), fliegt es an Guardevoir vorbei und sichert sich so seinen Platz in der Top 10 eurer Favoriten.

Platz 9: Pikachu

Kampf-Typ: Attacker (speziell)

Attacker (speziell) Bevorzugte Lane: Top- oder Bot-Lane

Top- oder Bot-Lane Ausrüstbare Held-Items: Energy Amplifier Buddy Barrier Wise Glasses Shell Bell



Das ist Pikachu: Jeder kennt Pikachu, oder? Das Maskottchen hat sich selbst in die Gehirne mancher Großeltern gesetzt und ist aus dem Franchise gar nicht mehr wegzudenken. Auch die Elektro-Maus ist seit der 1. Generation der Hauptreihe mit von der Partie und ist Ashs ewiger Partner in der Serie.

Mit den Attacken Electro Ball und Thunderbolt kann es die Gegner ordentlich elektrisieren und hohen Schaden verursachen. Pikachu weiß einen Partner wie Relaxo, Lahmus oder Alola Vulnona auf der Lane zu schätzen. Zusammen können sie die Gegner durch Verursachen von Bewegungsunfähigkeit richtig nerven.

Pikachu ist wohl noch einen Ticken gewitzter als Glurak und schleicht sich mit 80 Stimmen (4,18 %) an Glurak vorbei, auf Platz 9.

Platz 8: Absol

Kampf-Typ: Speedster

Speedster Bevorzugte Lane: Jungle

Jungle Ausrüstbare Held-Items: Score Shield Attack Weight Scope Lens Muscle Band



Das ist Absol: Das mysteriöse, anmutige und leicht finstere Pokémon Absol gehört zum Typen Unlicht. Es wurde zusammen mit der Region von Hoenn in die 3. Hauptreihe des Spiels gebracht. In Pokémon Unite macht es seinem Typen „Speedster“ alle Ehre.

Es bewegt sich flink mit Attacken wie Feint, Night Slash oder Pursuit in bestimmte Richtungen und lässt die Gegner selten am leben, wenn es zum Zug kommt. So hoch wie Absols kritischer Schaden ist, so niedrig ist auch seine Defensive. Kommt es nicht rechtzeitig davon, besteht eine sehr hohe Chance, dass es die Rache des gegnerischen Pokémon spürt und k.o. geht.

Absol hat Pikachu im Staub zurückgelassen und belegt mit 4,81 % (92 Stimmen) Platz 8 auf dieser Liste.

Platz 7: Gengar

Kampf-Typ: Speedster

Speedster Bevorzugte Lane: Jungle

Jungle Ausrüstbare Held-Items: Sp. Atk. Specs Wise Glasses Shell Bell Score Shield



Das ist Gengar: Das Geist-Pokémon Gengar stammt ebenfalls aus der 1. Generation der Hauptreihe und hat euch sicherlich bei der Teak City Arena von Jens in Johto oder aber auch in Pokémon Unite schon den einen oder anderen Alptraum beschert.

Gengar war mal das gefürchtetste Pokémon in Unite mit seiner Sludge Bomb und Hex Kombination. Nachdem es aber geschwächt wurde, sieht man es nur noch selten in Kämpfen. Dabei kann es mit der Attacke Dream Eater und einem Knuddeluff oder Relaxo zusammen seine Gegner sehr nerven. Gengar bevorzugt es allerdings im Jungle zu verschwinden.

Auch wenn es in Unite weniger gespielt wird, hat Gengar es trotzdem auf Platz 7 geschafft. Es bekam von euch 107 Stimmen (5,59 %).

Pokémon Unite: Mobile-Release im September mit Crossplay

Platz 6: Snorlax (Relaxo)

Kampf-Typ: Defender

Defender Bevorzugte Lane: Top-Lane

Top-Lane Ausrüstbare Held-Items: Focus Band Buddy Barrier Score Shield Aeos Cookie



Das ist Relaxo: Wem ging nicht schon ein „Aww“ durch den Kopf, während Relaxo freudig durch Pokémon Unite rennt? Das kugelige, faule und gefräßige Pokémon ist das letzte auf dieser Liste, welches aus der 1. Generation der Hauptreihe kommt.

Relaxo ist einer der besten Kämpfer in Unite. Es kann mit seinem Schild Gegner fernhalten, mit Heavy Slam Schaden verursachen und Gegner bewegungsunfähig zurücklassen. Außerdem besitzt es die Möglichkeit mit Yawn Gegner einzuschläfern. Trefft ihr in wichtigen Kämpfen auf einen Teampartner, der Knuddeluff besitzt und ebenfalls Gegner zum Schlafen schicken kann, kann dies eine tödliche Kombo für die Gegner sein.

Gerne wird der Verteidiger auch auf einer Lane zurückgelassen. Man kann ihm vertrauen, dass er die Tore beschützen kann. Pokémon wie Pikachu oder Vulnona werden von Relaxo ebenfalls gerne gesehen.

Mit 6,17 % (118 Stimmen) kugelt Relaxo an Gengar vorbei und sichert sich Platz 6 der Liste.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Top 5 unseres Rankings.